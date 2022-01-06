С воином 25-й ОВДБр Станиславом Богуславским, погибшим в результате российского обстрела в районе Авдеевки, простились в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 января, в городе Новомосковск Днепропетровской области состоялась церемония прощания со Станиславом Андреевичем Богуславским, 23.01.1998 года рождения, младшим сержантом, военнослужащим 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, погибшим 31 декабря вечером в районе города Авдеевка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом идет речь в материале местного издания "Полезная Газета", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6 января 2022 года, в Новомосковске возле Мемориала погибшим в АТО/ООС проводили в последний путь младшего сержанта 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады Богуславского Станислава Андреевича, который 31 декабря 2021 года погиб от вражеской пули снайпера. Станиславу было всего 23 года.

Попрощаться с молодым героем пришла большая часть жителей Новомосковска, родственники и друзья погибшего, представители власти, военные и духовенство.

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Младший сержант Богуславский Станислав Андреевич был искренним, открытым человеком, готовый всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом. Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа.

Свой жизненный путь Станислав прошел достойно, став для города и всей страны Героем. Память о нем будет всегда жить в наших сердцах, ведь Герои не умирают, они становятся ангелами небесного войска, которое даже с небес охраняет нас", - отмечается в сообщении.









