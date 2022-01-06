С воином 95-й ОДШБр Игорем Тычиной, погибшим в результате ранения от пули российского снайпера, простились в Коростене. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 января, в городе Коростень Житомирской области состоялась церемония прощания с Игорем Олеговичем Тычиной, 2001 года рождения, военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который 27 декабря прошлого года в районе поселка городского типа Нью-Йорк Торецкого горсовета Бахмутского района Донецкой области получил тяжелое пулевое ранение, нанесенное российским снайпером.

Находился в коме и умер вечером 1 января в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков).

Об этом идет речь на официальном сайте Житомирской ОГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"6 января на центральной площади города Коростень состоялась церемония прощания с военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорем Тычиной, который 27 декабря прошлого года получил тяжелое пулевое ранение от снайпера возле поселка Нью-Йорк Донецкой области и скончался 1 января, не выходя из комы, в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона города Харькова.

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В последний путь 21-летнего украинского воина проводили глава областного совета Владимир Федоренко, заместитель главы ОГА Юрий Денисовец, родственники, друзья, военные и общественность.

"К сожалению, Новый год на Житомирщине начался с траура. Война с российским оккупантом снова унесла молодую жизнь. Это непомерная потеря для семьи нашего Героя и горькая весть для всей области. Будем вечно помнить подвиг погибшего воина, который с патриотизмом в сердце до последнего дыхания защищал Украину от агрессора. Слава Герою!" - сказал Владимир Федоренко.

Игорь Тычина родом из Коростенского района, выпускник городского коллегиума ОШ № 10, воевал на Востоке в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Житомирский областной совет выражает искренние соболезнования семье, родным, близким и побратимам погибшего Героя!

Вечная память!" - говорится в сообщении.

















