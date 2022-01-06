На запорожском мосту через Днепр монтируют деформационные швы, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На строительстве новых мостов через Днепр в Запорожье начали монтаж деформационных швов вантового моста.

Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На флагманском объекте программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начался предпоследний этап работ. Мостостроители монтируют деформационные швы, предназначенные для свободного перемещения пролетных строений в местах соединения плит проезжей части вантового моста", - рассказали в автодоре.

Для запорожских мостов впервые в Украине используются швы немецкого производства. Они способны выдерживать продольные, поперечные и вертикальные перемещения от нагрузки транспорта и изменения температур.

На вантовом мосту собираются смонтировать 2 деформационных шва, каждый из которых будет весить почти 17 тонн. Один из них уложат со стороны левого берега, на месте соединения сооружений №10 и №11; второй – со стороны острова Хортица, на месте соединения пролетного здания моста и сооружения №9.

"Уже в этом месяце при благоприятных условиях планируется открытие первого проезда вантового моста для движения транспорта", - добавили в Укравтодоре.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в течение следующих двух лет по программе "Большая стройка" отремонтируют и построят 810 мостов и мостовых переходов. Самыми большими среди них являются новые мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе.

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