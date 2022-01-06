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На запорожском мосту через Днепр монтируют деформационные швы, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На строительстве новых мостов через Днепр в Запорожье начали монтаж деформационных швов вантового моста.

Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На флагманском объекте программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начался предпоследний этап работ. Мостостроители монтируют деформационные швы, предназначенные для свободного перемещения пролетных строений в местах соединения плит проезжей части вантового моста", - рассказали в автодоре.

Для запорожских мостов впервые в Украине используются швы немецкого производства. Они способны выдерживать продольные, поперечные и вертикальные перемещения от нагрузки транспорта и изменения температур.

На вантовом мосту собираются смонтировать 2 деформационных шва, каждый из которых будет весить почти 17 тонн. Один из них уложат со стороны левого берега, на месте соединения сооружений №10 и №11; второй – со стороны острова Хортица, на месте соединения пролетного здания моста и сооружения №9.

"Уже в этом месяце при благоприятных условиях планируется открытие первого проезда вантового моста для движения транспорта", - добавили в Укравтодоре.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в течение следующих двух лет по программе "Большая стройка" отремонтируют и построят 810 мостов и мостовых переходов. Самыми большими среди них являются новые мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе.

Также смотрите: Новая объездная дорога разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА. ФОТОрепортаж

На запорожском мосту через Днепр монтируют деформационные швы, - Укравтодор 01
На запорожском мосту через Днепр монтируют деформационные швы, - Укравтодор 02
На запорожском мосту через Днепр монтируют деформационные швы, - Укравтодор 03
На запорожском мосту через Днепр монтируют деформационные швы, - Укравтодор 04

Автор: 

Запорожье (2667) мост (1028) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+11
Це добре,але мій товариш,служивий,каже ,що в них БТРи уже місяць навіть не прогрівають,соляри нема.Нада б верховному якось повідомить...
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06.01.2022 17:24
+11
Казалось бы при чем тут отсутствие угля и газа в стране, при чем здесь отсутствие ГСМ и боекомплектов в армии, при чес здесь каждодневное повышение тарифов и цен к большому воровству зеленой пошести? Но забилы все равно не видят прямой связи.

Журналіст Ніколов перелічив 12 найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні



Журналіст Юрій Ніколов підготував перелік найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні.

Про це інформує із посиланням на "https://zn.ua/ukr/macrolevel/skhemna-djuzhina-na-chomu-derzhava-vtrachala-najbilshi-koshti-u-2021-mu.html Дзеркало тижня ".

Так, журналіст опублікував "хіт-парад корупційних оборудок року".

1. "Велике будівництво" для президента й "слуг народу".

На програму "Велике будівництво" було виділено близько 140 млрд грн, тобто 11% усіх видатків державного бюджету. "Маржинальність цього бізнесу на завищенні ціни асфальту становить від 20%. Такий відсоток досягається завдяки завищенню очікуваної вартості робіт та обмеженню конкуренції на тендерах. Відтак, потоки Укравтодору дозволяють Володимиру Зеленському відмовитися від олігархічних грошей і здійснювати власну політику за рахунок своєї політичної сили", - йдеться в матеріалі.

Окрім цього, пише Ніколов, президент має особистий профіт від "Великого будівництва" Джерело:
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06.01.2022 17:43
+10
Сепарня на Донбассе 13-ю ЗП получила. ВСУ нет! Вот причем, мразота зеленая!
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06.01.2022 17:46
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Ничего себе
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06.01.2022 17:18 Ответить
А можно на каждом элементе сразу ценник вывешивать? Чтобы "мудрый нарид" сразу знал сколько бабла пошло по карманам зеленой пошести и не задавал лишних вопросов.
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06.01.2022 17:19 Ответить
Зелібоби, як вам живеться в такій епосі, коли продукти дорожчають в буквальному сенсі щодня???
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06.01.2022 17:22 Ответить
Це добре,але мій товариш,служивий,каже ,що в них БТРи уже місяць навіть не прогрівають,соляри нема.Нада б верховному якось повідомить...
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06.01.2022 17:24 Ответить
Не мешайте верховному. Он занят, не до армии ему

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06.01.2022 17:38 Ответить
"Верховний" вже капітулював у свої штані, не заважайте йому. Зараз за нас воюють по суті тільки США, Британія, Балтія
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07.01.2022 03:07 Ответить
Если бы еще с обоих сторон моста настроить небоскребов, как в США.
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06.01.2022 17:35 Ответить
Тюрьмы мы все позакрываем!
А кого в них сажать?
Но одну, всё ж оставим -- для мировой контры, туда-сюда... (с)
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06.01.2022 17:41 Ответить
Там якщо що, то заповідник.
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06.01.2022 18:05 Ответить
Казалось бы причём тут мост - но порохоботы и тут успели высраться))
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06.01.2022 17:37 Ответить
Казалось бы при чем тут отсутствие угля и газа в стране, при чем здесь отсутствие ГСМ и боекомплектов в армии, при чес здесь каждодневное повышение тарифов и цен к большому воровству зеленой пошести? Но забилы все равно не видят прямой связи.

Журналіст Ніколов перелічив 12 найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні



Журналіст Юрій Ніколов підготував перелік найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні.

Про це інформує із посиланням на "https://zn.ua/ukr/macrolevel/skhemna-djuzhina-na-chomu-derzhava-vtrachala-najbilshi-koshti-u-2021-mu.html Дзеркало тижня ".

Так, журналіст опублікував "хіт-парад корупційних оборудок року".

1. "Велике будівництво" для президента й "слуг народу".

На програму "Велике будівництво" було виділено близько 140 млрд грн, тобто 11% усіх видатків державного бюджету. "Маржинальність цього бізнесу на завищенні ціни асфальту становить від 20%. Такий відсоток досягається завдяки завищенню очікуваної вартості робіт та обмеженню конкуренції на тендерах. Відтак, потоки Укравтодору дозволяють Володимиру Зеленському відмовитися від олігархічних грошей і здійснювати власну політику за рахунок своєї політичної сили", - йдеться в матеріалі.

Окрім цього, пише Ніколов, президент має особистий профіт від "Великого будівництва" Джерело:
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06.01.2022 17:43 Ответить
Сепарня на Донбассе 13-ю ЗП получила. ВСУ нет! Вот причем, мразота зеленая!
показать весь комментарий
06.01.2022 17:46 Ответить
 
 