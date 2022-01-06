На запорожском мосту через Днепр монтируют деформационные швы, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
На строительстве новых мостов через Днепр в Запорожье начали монтаж деформационных швов вантового моста.
Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На флагманском объекте программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начался предпоследний этап работ. Мостостроители монтируют деформационные швы, предназначенные для свободного перемещения пролетных строений в местах соединения плит проезжей части вантового моста", - рассказали в автодоре.
Для запорожских мостов впервые в Украине используются швы немецкого производства. Они способны выдерживать продольные, поперечные и вертикальные перемещения от нагрузки транспорта и изменения температур.
На вантовом мосту собираются смонтировать 2 деформационных шва, каждый из которых будет весить почти 17 тонн. Один из них уложат со стороны левого берега, на месте соединения сооружений №10 и №11; второй – со стороны острова Хортица, на месте соединения пролетного здания моста и сооружения №9.
"Уже в этом месяце при благоприятных условиях планируется открытие первого проезда вантового моста для движения транспорта", - добавили в Укравтодоре.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в течение следующих двух лет по программе "Большая стройка" отремонтируют и построят 810 мостов и мостовых переходов. Самыми большими среди них являются новые мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе.
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А кого в них сажать?
Но одну, всё ж оставим -- для мировой контры, туда-сюда... (с)
Журналіст Ніколов перелічив 12 найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні
Журналіст Юрій Ніколов підготував перелік найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні.
Про це інформує із посиланням на "https://zn.ua/ukr/macrolevel/skhemna-djuzhina-na-chomu-derzhava-vtrachala-najbilshi-koshti-u-2021-mu.html Дзеркало тижня ".
Так, журналіст опублікував "хіт-парад корупційних оборудок року".
1. "Велике будівництво" для президента й "слуг народу".
На програму "Велике будівництво" було виділено близько 140 млрд грн, тобто 11% усіх видатків державного бюджету. "Маржинальність цього бізнесу на завищенні ціни асфальту становить від 20%. Такий відсоток досягається завдяки завищенню очікуваної вартості робіт та обмеженню конкуренції на тендерах. Відтак, потоки Укравтодору дозволяють Володимиру Зеленському відмовитися від олігархічних грошей і здійснювати власну політику за рахунок своєї політичної сили", - йдеться в матеріалі.
Окрім цього, пише Ніколов, президент має особистий профіт від "Великого будівництва" Джерело: