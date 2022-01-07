С умершим ветераном АТО Олегом Табачуком (Дукатом) простятся завтра в Виннице. ФОТО
Завтра, 8 января, в Доме офицеров города Винница, по адресу: площадь Победы, 1, с 11:00 до 13:00 состоится церемония прощания с Олегом Александровичем Табачуком (позывной Дукат), 10.08.1976 года рорждения, жителем Винницы, участником АТО (з 08.08.2015 по 07.12.2015 - начальник группы гражданско-военного сотрудничества в городе Авдеевка Донецкой области), который умер 5 января в Виннице, в реанимации военного санатория в результате онкологического заболевания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 7 января, в 20:00, в Храме священномученика Макария, митрополита Киевского (улица Чехова, 14), в строительстве которого Олег принимал непосредственное участие, начнется церемония отпевания, которую будет проводить протоиерей Сергей Ковтун.
Завтра, по окончании официальной церемонии прощания, от Дома офицеров отправятся автобусы со всеми желающими проводить Олега Табачука в последний путь. Похоронят его на Аллее Славы Сабаровского кладбища.
У Олега Табачука остались жена и двое детей.
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