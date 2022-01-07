С умершим ветераном АТО Олегом Табачуком (Дукатом) простятся завтра в Виннице. ФОТО

Завтра, 8 января, в Доме офицеров города Винница, по адресу: площадь Победы, 1, с 11:00 до 13:00 состоится церемония прощания с Олегом Александровичем Табачуком (позывной Дукат), 10.08.1976 года рорждения, жителем Винницы, участником АТО (з 08.08.2015 по 07.12.2015 - начальник группы гражданско-военного сотрудничества в городе Авдеевка Донецкой области), который умер 5 января в Виннице, в реанимации военного санатория в результате онкологического заболевания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 7 января, в 20:00, в Храме священномученика Макария, митрополита Киевского (улица Чехова, 14), в строительстве которого Олег принимал непосредственное участие, начнется церемония отпевания, которую будет проводить протоиерей Сергей Ковтун.

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Завтра, по окончании официальной церемонии прощания, от Дома офицеров отправятся автобусы со всеми желающими проводить Олега Табачука в последний путь. Похоронят его на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

У Олега Табачука остались жена и двое детей.