Мертвого младенца в пакете обнаружили у подъезда дома в Харькове, - полиция. ФОТО

Тело младенца в пакете обнаружили у подъезда дома по улице Есенина в Харькове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 6 января около 21:30. По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа райуправления полиции. Полицейские безотлагательно провели ряд мер по розыску родителей умершего ребенка. Также для установления возможных свидетелей правоохранители совершили поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, установили наличие камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

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"Предварительно установлено, что мать младенца – 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны, проживающая в многоквартирном доме, возле которого было обнаружено тело ребенка. Сейчас женщина госпитализирована в больницу", – добавили в полиции.

Для установления причины смерти ребенка тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.





