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Мертвого младенца в пакете обнаружили у подъезда дома в Харькове, - полиция. ФОТО

Тело младенца в пакете обнаружили у подъезда дома по улице Есенина в Харькове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 6 января около 21:30. По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа райуправления полиции. Полицейские безотлагательно провели ряд мер по розыску родителей умершего ребенка. Также для установления возможных свидетелей правоохранители совершили поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, установили наличие камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

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"Предварительно установлено, что мать младенца – 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны, проживающая в многоквартирном доме, возле которого было обнаружено тело ребенка. Сейчас женщина госпитализирована в больницу", – добавили в полиции.

Для установления причины смерти ребенка тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Мертвого младенца в пакете обнаружили у подъезда дома в Харькове, - полиция 01

Автор: 

дети (6520) Нацполиция (16496) смерть (9230) Харьков (7516)


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Топ комментарии
+9
Царство небесне немовляті
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07.01.2022 16:52
+8
С далёких совковых времён в городе есть два вуза, в которых учатся массово арабы прежде всего, потом Африка и остальной букет интернационал. Это мед-институт, и мечта всех фарма-академия. Есть и иные в меру престижные для этой категории лиц вузы. Весь центр дымит кальянами, в песке кофе-фуфло по турецки варят, шаурма тонна в день наминается мусульманами всех мастей как издалека так и с Средней советской Азии, детки сегодняшних тамошних баев и прочих ханов. По части травки замнём для ясности. Ментики богатеют в третьем поколении! Возможно дитя порока или пророка в сочельник! Такая вот окрошка. Комент на вольную тему. Скоро узнаем реальней. Может и наши девки удивили---им давно море по колено и даже выше колена.
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07.01.2022 16:41
+4
чому лише до 5 років? що за дебільний кодекс?!!!
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07.01.2022 16:16
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По вулиці Єсеніна, в місті Харкові - громадянка іншої країни.

Невже це в Україні відбувається.
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07.01.2022 16:11 Ответить
а шо тобi нe так ?
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07.01.2022 17:18 Ответить
Фион наверно на Марсе живет.
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07.01.2022 18:52 Ответить
чому лише до 5 років? що за дебільний кодекс?!!!
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07.01.2022 16:16 Ответить
Потому что ты, деревенщина. А сколько должно быть, расстрел или выселка в Сибирь? За просто убийство ч.1 115 до 15, за кваліфіковане вбивство ч.2 115 до довічного позбавлення волі, за 117 "привілейований"склад злочину, это значит что верхняя граница наказания ниже. Так же, как и убийство в стані сильного душевного хвилювання.

Практика идёт тем путем, что при находке трупа в ЕРДР вносится по 115(умисне вбивство) а после расследования, если жмур откис сам, то закрывается. Тут труп ребёнка, потому 117. Если окажется что это не тот состав преступления то будет или переквалификация или закрытие. А ты из тех истеричных, которые след начали искать у Есенина и шаурмячных на Научке, да?
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08.01.2022 16:04 Ответить
кто из нас тут "деревенщина"? "выселка в Сибирь?" - ты совсем кретин? писать хоть научись грамотно, после про "деревенщину" может быть и поговорим
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08.01.2022 16:43 Ответить
естественный отбор
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07.01.2022 16:22 Ответить
С далёких совковых времён в городе есть два вуза, в которых учатся массово арабы прежде всего, потом Африка и остальной букет интернационал. Это мед-институт, и мечта всех фарма-академия. Есть и иные в меру престижные для этой категории лиц вузы. Весь центр дымит кальянами, в песке кофе-фуфло по турецки варят, шаурма тонна в день наминается мусульманами всех мастей как издалека так и с Средней советской Азии, детки сегодняшних тамошних баев и прочих ханов. По части травки замнём для ясности. Ментики богатеют в третьем поколении! Возможно дитя порока или пророка в сочельник! Такая вот окрошка. Комент на вольную тему. Скоро узнаем реальней. Может и наши девки удивили---им давно море по колено и даже выше колена.
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07.01.2022 16:41 Ответить
"Гражданка другой страны"...А можно поконкретнее?
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07.01.2022 16:46 Ответить
Можно, - ватная харькавчанка , адептка секты "луДшего"..
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07.01.2022 18:26 Ответить
Царство небесне немовляті
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07.01.2022 16:52 Ответить
Інша країна, це що таке?
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07.01.2022 17:31 Ответить
До речі, саме немовлять, викидують особи жіночої статті, а не чоловіки. Феміністки ******* розповідати за чоловіків дітовбивць, але коли їм показуєш такі випадки, то завжди тікають від теми.
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07.01.2022 17:34 Ответить
Викидають ті, кому дитина не потрібна / нагуляли або тато дитини щез, коли взнав про вагітність.
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08.01.2022 07:50 Ответить
Це не виправдання.
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08.01.2022 11:19 Ответить
а фото хде?
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07.01.2022 18:02 Ответить
вот
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07.01.2022 19:29 Ответить
Чому це ,як щілина між ніг, то за вбивство паскудам лише до 5ти ?
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07.01.2022 20:59 Ответить
ну у неё ж ещё русурс не выработался, может смогут схватить следующего выплюнктуого младенца и сделать юнитом системы.
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08.01.2022 12:37 Ответить
Кацапка от какого-нибудь черного Симона понесла. Ничего, еще нарожают.
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08.01.2022 08:42 Ответить
скорее всего рассчитывала, что подберут, а ребёнок оказался тихеньким и молодцом и молча терпел.
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08.01.2022 12:36 Ответить
Чому не підкинути у будинок інтернат чи лікарню?!
Якою ж треба бути паскудою безмізків щоб таке вчинити???!!!
5 років..... **********?
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08.01.2022 13:28 Ответить
Горе-мати могла ж вчасно зробити аборт або залишити дитину в пологовому будинку. Для чого вбивати немовля? Чому законодавець не зробить покарання за такий злочин більш тяжким? Зараз же є спеціальні "вікна життя", де можна залишити новонародженого і ніхто навіть не буде особу матері встановлювати, а не те що кримінальну справу порушувати...
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08.01.2022 14:07 Ответить
Дайте вгадаю національність - кацапка мабуть.
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08.01.2022 22:12 Ответить
 
 