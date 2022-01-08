Авто слетело с дороги и проломило крышу дома в Ивано-Франковской области, - ГСЧС. ФОТО

Автомобиль слетел с дороги и упал на крышу жилого дома в Ивано-Франковской области.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Авария произошла 7 января в с. Соколовка Косовского района.

Установлено, что автомобиль съехал с проезжей части дороги и врезался в жилой дом.

Спасатели вытащили женщину из авто и передали работникам экстренной медицинской помощи. Также было произведено отключение газобаллонного оборудования и клемм АКБ.

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