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Авто слетело с дороги и проломило крышу дома в Ивано-Франковской области, - ГСЧС. ФОТО

Автомобиль слетел с дороги и упал на крышу жилого дома в Ивано-Франковской области.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Авария произошла 7 января в с. Соколовка Косовского района.

Установлено, что автомобиль съехал с проезжей части дороги и врезался в жилой дом.

Спасатели вытащили женщину из авто и передали работникам экстренной медицинской помощи. Также было произведено отключение газобаллонного оборудования и клемм АКБ.

Читайте также: В Закарпатской области из-за сильных осадков произошло подтопление домов, дорог и оползни. ФОТО

Авто слетело с дороги и проломило крышу дома в Ивано-Франковской области, - ГСЧС 01

ДТП (7673) ГСЧС (4971) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+14
Там ще схрон в землі з кулеметами, аби рускаязічних покидьків любітєлєй ***** и рускаво міра відстрілювати
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08.01.2022 13:32
+12
Кто так строит? Или там еще в землю с десяток комнат достроено?
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08.01.2022 13:17
+11
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08.01.2022 13:19
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евробляха ?
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08.01.2022 12:53 Ответить
Ні наше .Чернівецька реєстрація
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08.01.2022 13:07 Ответить
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08.01.2022 13:08 Ответить
Кто так строит? Или там еще в землю с десяток комнат достроено?
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08.01.2022 13:17 Ответить
Там ще схрон в землі з кулеметами, аби рускаязічних покидьків любітєлєй ***** и рускаво міра відстрілювати
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08.01.2022 13:32 Ответить
Так строят те кто так ездят
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08.01.2022 13:37 Ответить
Де землю сільрада надала, там і збудували. Шо проблема..., а Альпах чи в Тибеті краще будують ?
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08.01.2022 13:42 Ответить
Як би там не було, погодьтеся, місце для будинку трохи невдале)
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08.01.2022 13:50 Ответить
Згоден з Вами на всі 100
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08.01.2022 14:06 Ответить
сваю трeба на обочинi. cтiну.
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08.01.2022 15:48 Ответить
якщо телепні за кермом, а відбійників нема то невдало, але в багатьох країнах світу то нормально
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08.01.2022 18:25 Ответить
а з ким, з ким авто?..
і.в.коломойський уїхав раніше, отже є надія, що не він
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08.01.2022 12:56 Ответить
Беня на сімках не їздить .
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08.01.2022 13:00 Ответить
под прикрытием
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08.01.2022 13:14 Ответить
Найвеличніший мо?
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08.01.2022 13:01 Ответить
Хоч не загорілась, слава Богу.
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08.01.2022 13:04 Ответить
П'яні кортежники зеблазня теж гуляють на Буковелі за наш рахунок 😠
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08.01.2022 13:13 Ответить
це подорзі з косова на верховину- коли їзжу та бачу той будинок то думаю що з таким розташуванням рано чи пізно в нього хтось влетить- ну ось-
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08.01.2022 13:11 Ответить
Може їзджу?
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08.01.2022 13:12 Ответить
може, їжджу?
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08.01.2022 13:15 Ответить
однако
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08.01.2022 13:18 Ответить
саме так...нє язик жеж
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08.01.2022 13:27 Ответить
Так теж не погано.
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08.01.2022 13:35 Ответить


"може, їжджу?"

Все правильно ЇЖДЖУ
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08.01.2022 14:11 Ответить
авжеж, еге ж і аякже...саме так
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08.01.2022 14:18 Ответить
Які гарні будинки в Українці не те що у кацапов.... тільки от хозяїну будинку треба декілька стовпчиків поставити щоб такого більше не трапилось, добре що ніхто не загинув.
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08.01.2022 13:18 Ответить
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08.01.2022 13:19 Ответить
то таке велике будівництво...лише щебінь та трохи асфальтом покрили
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08.01.2022 13:26 Ответить
бeтонна стiна там повинна бути!
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08.01.2022 15:49 Ответить
Строить дом на спуске у дороги ???может строить только полный дебил...видать халявное бабло из Европы припер на хатынку....
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08.01.2022 13:27 Ответить
З*їзди в Європу, також побачу*що ти там заробиш *на халяву*
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08.01.2022 13:59 Ответить

Бухаєш ?
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08.01.2022 14:42 Ответить
халявное бабло с европы?
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08.01.2022 14:47 Ответить
Ага, вёдрами😁
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08.01.2022 15:07 Ответить
Хм, а отбойник в таком месте не не не?
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08.01.2022 13:30 Ответить
а я еще б и деревьев насадил...
во-первых: склон держат; во-вторых: их издалека видать; в-третьих: может быть хоть какого-то раззяву удержали б от спуска по горке в хату; ну и в четвертых: пока деревья не вырастут, швеллер бы поназабивал... через каждые пол метра))))
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08.01.2022 13:41 Ответить
А куди там вода під час зливи тече? Як там все гідроізольовано?
Якийсь будинок хобіта)
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08.01.2022 14:03 Ответить
Цей сарай, або літня кухня - місце ПМЖ лугандонів-пєрєсєлєнців
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08.01.2022 14:45 Ответить
А если б об то посаженное дерево кто-то убился, то хозяин дома попал бы в тюрму, как и об любое ограждение на пути ТС. предумышленное убийство по декстерскому
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08.01.2022 19:03 Ответить
а если б не убился а спасся - дали б премию?
а я....а я.... б еще шины врыл у тех деревьев...вот!
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08.01.2022 19:22 Ответить
Это нужно родиться полным дебилом, чтобы построить себе хату под склоном холма, где поверху проложена дорога. Тем более, что вся вода от дождя и снега, вместе с камнями и грязью, зальет эту хату по самую крышу. Воистину имбецилы.
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08.01.2022 13:34 Ответить
Некоторые на поворотах хату строят. Ну вот была она там ещё когда на волах ездили. А терь слепошарые лётчики каждые несколько лет забор ломают и пытаются до крыльца доехать.

Может дорожникам стоит озаботиться и отбойник выставить?
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08.01.2022 13:40 Ответить
Я б на місці власників вкопував рельси від дороги. Щоб і камаз навпіл розрізало, якби він мітив в подвір'я
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08.01.2022 14:05 Ответить
Так их заливает дерьмом при потопах каждый сезон - что ни год, то потоп - и бабки из бюджета сосут на восстановление вот таких дебильных сооружений - другие такие-же строят себе хаты прямо на берегах рек - тоже плачутся бесконечно от паводков. Может, с головой у них невсе в порядке?
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08.01.2022 15:10 Ответить
Вроде как и бубочкин кортеж вроде также что-то снес ? Может фейк
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08.01.2022 13:34 Ответить
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08.01.2022 13:38 Ответить
смотрю на фото и думаю. я лично никогда бы там дом не строил...видно же что рано или поздно кого то занесёт в кювет и врежится прямо в дом, а тут дом....минимум бы какое то бетонное сооружение в землю сделал...
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08.01.2022 13:39 Ответить
вид джавэлина спасу немае
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08.01.2022 13:52 Ответить
Ту так це... Просили машину на Новий Рік? Маєте😏
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08.01.2022 13:58 Ответить
Спойлера не удержали машину на дороге. Прижимной силы не хватило.
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08.01.2022 14:05 Ответить
Судя по отсутствию следа на снегу, машина тупо летела "ласточкой" прямо с дороги в дом.
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08.01.2022 14:19 Ответить
Назад в будущее. Летающая тачка - єто МЄЧТА....
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08.01.2022 19:03 Ответить
Ласточка ...
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08.01.2022 22:44 Ответить
Житловий будинок ще той ліхач, підступно опинився перед летючим авто...
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08.01.2022 16:58 Ответить
 
 