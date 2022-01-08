Авто слетело с дороги и проломило крышу дома в Ивано-Франковской области, - ГСЧС. ФОТО
Автомобиль слетел с дороги и упал на крышу жилого дома в Ивано-Франковской области.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Авария произошла 7 января в с. Соколовка Косовского района.
Установлено, что автомобиль съехал с проезжей части дороги и врезался в жилой дом.
Спасатели вытащили женщину из авто и передали работникам экстренной медицинской помощи. Также было произведено отключение газобаллонного оборудования и клемм АКБ.
Топ комментарии
+14 Alex Firman
показать весь комментарий08.01.2022 13:32
+12 Підлога Маккартні
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+11 Підлога Маккартні
показать весь комментарий08.01.2022 13:19
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і.в.коломойський уїхав раніше, отже є надія, що не він
"може, їжджу?"
Все правильно ЇЖДЖУ
Бухаєш ?
во-первых: склон держат; во-вторых: их издалека видать; в-третьих: может быть хоть какого-то раззяву удержали б от спуска по горке в хату; ну и в четвертых: пока деревья не вырастут, швеллер бы поназабивал... через каждые пол метра))))
Якийсь будинок хобіта)
а я....а я.... б еще шины врыл у тех деревьев...вот!
Может дорожникам стоит озаботиться и отбойник выставить?