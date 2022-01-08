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Новости Фото Крушение самолета МАУ в Иране
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Посольство Украины открыло под Тегераном Аллею памяти жертв крушения рейса МАУ. ФОТОрепортаж

Посольство Украины в Иране ко второй годовщине крушения украинского самолета торжественно открыло близ Тегерана Аллею памяти жертв рейса PS752, на которой посадили 176 деревьев в память обо всех погибших в трагедии.

Об этом в комментарии Укринформ сообщил посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк, передает Цензор.НЕТ.

"Под Тегераном, в очень живописной местности Лавасан, высадили 176 шелковиц в память обо всех погибших в авиакатастрофе. Сегодня мы официально открыли эту Аллею и установили 11 памятных знаков с портретами погибших в авиакатастрофе наших соотечественников", - сказал он.

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Он рассказал, что эта идея посольства была воплощена при поддержке членов семей иранских жертв крушения, с которыми украинские дипломаты поддерживают постоянный контакт, и компании, занимающейся озеленением Тегерана. Заложить Аллею памяти именно в Лавасане предложили члены семей погибших в крушении иранцев, проживающих вблизи этого живописного места. Весной здесь планируют высадить бархатцы и проложить специальные дорожки.

Посольство Украины открыло под Тегераном Аллею памяти жертв крушения рейса МАУ 01

Бурдиляк также проинформировал, что сотрудники посольства вместе с семьями приняли участие в церемонии памяти погибших на месте падения "Боинга".

По его словам, в этом году место трагедии посетило значительное количество иранцев, а местные власти организовали символическую церемонию чествования погибших: в небе кружился вертолет, с которого на землю падали цветы.

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Посольство Украины открыло под Тегераном Аллею памяти жертв крушения рейса МАУ 02

Посол Украины сообщил, что на месте авиатрощи планируется установить памятный камень, а вскоре создать мемориал.

Посольство Украины открыло под Тегераном Аллею памяти жертв крушения рейса МАУ 03

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.

авиакатастрофа (1722) Иран (1796) память (1495) МАУ (330)


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Топ комментарии
+13
Перепост
"Сидять кроти фсбшні п'янючі і в фуй не дують , а в краіні війна 😡 "
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08.01.2022 13:13
+7
А может он просто говорит Елдаку или Демченку, что он им ничего не должен? По крайней мере по віражению морді на ней написано именно єто
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08.01.2022 13:15
+3
176 дерев , а людей загинуло 177 на одне дерево грошей не вистачило ?
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08.01.2022 13:10
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176 дерев , а людей загинуло 177 на одне дерево грошей не вистачило ?
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08.01.2022 13:10 Ответить
дурко підв'язуй з бухлом бо білочка вже на порозі !
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08.01.2022 13:45 Ответить
Перепост
"Сидять кроти фсбшні п'янючі і в фуй не дують , а в краіні війна 😡 "
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08.01.2022 13:13 Ответить
А может он просто говорит Елдаку или Демченку, что он им ничего не должен? По крайней мере по віражению морді на ней написано именно єто
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08.01.2022 13:15 Ответить
Когда зеледент такое скажет Елдаку, то его предвыборный велосипед будет у него же в жопе вместе с перевыборной булавой, но уже в ноздре вместо кокса.
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08.01.2022 13:39 Ответить
Так, йому все дал Коломойський.
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08.01.2022 13:15 Ответить
Всі родичі жертв повинні відвідати цю алею, і в першу чергу Бубочка - невдалий пасажир цього рейсу, який не полетів на цьому рейсі, а полетів літаком Патрушева.
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08.01.2022 13:14 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/video-rassledovanie-chto-delal-zelenskyi-v-omane-i-pochemu-tuda-priletal-sekretar-soveta-bezopasnosti-rossii/30434098.html
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08.01.2022 13:17 Ответить
Ось скажить для чого підтримувати дипломатичні відносини з цією ворожою до Укарїни країною?Подивіться як Іран голосує в ООН ,він підтримує позицію москви і невизнає териториальну цілісність України!
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08.01.2022 14:11 Ответить
Хех ... Велика політика, вона така.
Я взагалі дивуюсь, як їм дозволили ці дерева посадити і знаки поставити.
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08.01.2022 15:12 Ответить
Потому что в Укранине Президент - полный идиот.
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08.01.2022 21:13 Ответить
Посольство и консульство Украины лучше бы выполняло свои обьязанности и перестало бы вымогать взятки от бизнесменов и сотрудников украинских компаний которые обращаются для получения украинской визы.
Вы позорные коррупционеры.
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08.01.2022 16:28 Ответить
Украина- соболезнование и высаживание деревьев в стране-террористе.
Канада- арест иранских активов за невыплату компенсаций и никаких уступок и меморандумов.
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08.01.2022 21:12 Ответить
Царство Небесне всим тим, хто відлетів у Вічність...

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09.01.2022 23:20 Ответить
 
 