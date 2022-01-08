Посольство Украины открыло под Тегераном Аллею памяти жертв крушения рейса МАУ. ФОТОрепортаж

Посольство Украины в Иране ко второй годовщине крушения украинского самолета торжественно открыло близ Тегерана Аллею памяти жертв рейса PS752, на которой посадили 176 деревьев в память обо всех погибших в трагедии.

Об этом в комментарии Укринформ сообщил посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк, передает Цензор.НЕТ.

"Под Тегераном, в очень живописной местности Лавасан, высадили 176 шелковиц в память обо всех погибших в авиакатастрофе. Сегодня мы официально открыли эту Аллею и установили 11 памятных знаков с портретами погибших в авиакатастрофе наших соотечественников", - сказал он.

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Он рассказал, что эта идея посольства была воплощена при поддержке членов семей иранских жертв крушения, с которыми украинские дипломаты поддерживают постоянный контакт, и компании, занимающейся озеленением Тегерана. Заложить Аллею памяти именно в Лавасане предложили члены семей погибших в крушении иранцев, проживающих вблизи этого живописного места. Весной здесь планируют высадить бархатцы и проложить специальные дорожки.

Бурдиляк также проинформировал, что сотрудники посольства вместе с семьями приняли участие в церемонии памяти погибших на месте падения "Боинга".

По его словам, в этом году место трагедии посетило значительное количество иранцев, а местные власти организовали символическую церемонию чествования погибших: в небе кружился вертолет, с которого на землю падали цветы.

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Посол Украины сообщил, что на месте авиатрощи планируется установить памятный камень, а вскоре создать мемориал.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.