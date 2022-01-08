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"Я не знаю географию Украины": Российский актер Чепуренко, участвовавший в съемках в оккупированном Крыму, получил запрет на въезд. ВИДЕО+ФОТО(обновлено)

Пограничники запретили въезд в Украину на ближайшие три года российскому актеру, направлявшемуся в Украину на съемки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время проведения необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что 34-летний россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках русского сериала.

В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове.

Гражданин РФ также отметил, что направлялся в Украину на съемки.

За нарушение норм украинского законодательства гражданина РФ в Украину пограничники не пропустили, кроме того он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года. Мужчина вернется домой обратным рейсом.

Читайте также: Еще одной российской актрисе запретили въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Я не знаю географию Украины: Российский актер Чепуренко, участвовавший в съемках в оккупированном Крыму, получил запрет на въезд 01

актер (296) Госпогранслужба (6432) запрет (1707) россия (95546)


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Топ комментарии
+53
и три года строгого режима для у.епанов, которые их сюда приглашают на сьемки.
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08.01.2022 13:20
+42
не за серіал, а за незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму поза українських пунктів пропуску.
відчуваєте різницю між реальністю й вашим колаборантським висером?
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08.01.2022 13:34
+28
А знімався б у "Сватах" за нєдорага, бо янєлох жадний, проблем би не було.
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08.01.2022 13:22
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Не знаешь географию Украины? Ну езжай изучай… дебилы мля! ЭтА гниль от нашего шоу-керивныцтва идёт! Это именно они считают что люди искусства могут ездить туда сюда даже во время войны или предавать Украину как повалийки Лорак лобода Сердючка и всякие другие гроссы… и любят всяких баст моргенштейнов гнойных и шафутинских… прекращать эту фигню давно пора
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08.01.2022 17:30 Ответить
соньку ротару надо добавить гниду кремлядскую --- открывала ..песню года.. у ***** в кремле . а на день независимости шимпан-зе ее в киев приглашал ---- какаяразница . что каждый день на даунбасе погибают солдаты и офицеры вс --- соньке лиш бы бобло платили .. край мий ридный край .. шоб тебе падла язык отсох когда будеш петь эту песню
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10.01.2022 18:37 Ответить
Дебіл пацакський!
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08.01.2022 17:46 Ответить
В тюрму за незаконний перетин кордону
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08.01.2022 18:21 Ответить
Фамилия актёра - ЧепурЧенко, не Чепуренко.
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08.01.2022 18:28 Ответить
А ще прізвище українське має
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08.01.2022 18:45 Ответить
Урок первый по географии Украины: Крым - это Украина.
Приезжай через 3 года на пересдачу экзамена.
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08.01.2022 18:50 Ответить
Та навіщо воно тут потрібне?
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08.01.2022 20:42 Ответить
Ті атпускнікі, котрі колись заблуділісь в Донбасі, теж не знали географії.
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08.01.2022 18:58 Ответить
и зачем было замыливать физию этого кацапа ?
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08.01.2022 19:20 Ответить
Ще один "заблудівшійся".
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08.01.2022 19:21 Ответить
А хто його запросив на зйомки?
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08.01.2022 19:22 Ответить
дуй вчити географію
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08.01.2022 19:31 Ответить
був у криму, не був - пох... усім цим пі@арасам треба заборонити в'їзд до вкраїни, незалежно від віку та статі.
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08.01.2022 19:46 Ответить
Но всем то пофиг вот в чём дело. Незнание чегото не освобождает от ответственности.
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08.01.2022 20:26 Ответить
За Географию - 2. Через 3 года приходи на пересдачу =)
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08.01.2022 20:40 Ответить
В 34 роки мав би знати, неосвічене створіння.
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08.01.2022 20:46 Ответить
Має таке іудове українське призвеще, значить батьків- дідів українців, і так зневажає свій рід і землю свого роду. Не буде таким потворам вдачі і щастя. Діди з того світу клянуть.
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08.01.2022 22:00 Ответить
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08.01.2022 22:30 Ответить
Незрозуміло, як це можна взагалі запрошувати росіян на зйомки в Україну! Тобто дозволяють їм заробляти гроші у нас та забирати робочі місця у наших акторів.
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09.01.2022 00:47 Ответить
А гниду басту, когда пинком под зад на рашку будут отправлять? или ермак_Козырь_Михайлов_Лолита запретил депортировать брата по духу ?
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09.01.2022 07:02 Ответить
у нас своїх гарних акторів достатньо. Навіщо цього покидька сюди покликали? І хто покликав?
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11.01.2022 19:43 Ответить
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