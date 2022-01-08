"Я не знаю географию Украины": Российский актер Чепуренко, участвовавший в съемках в оккупированном Крыму, получил запрет на въезд. ВИДЕО+ФОТО(обновлено)

Пограничники запретили въезд в Украину на ближайшие три года российскому актеру, направлявшемуся в Украину на съемки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время проведения необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что 34-летний россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках русского сериала.

В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове.

Гражданин РФ также отметил, что направлялся в Украину на съемки.

За нарушение норм украинского законодательства гражданина РФ в Украину пограничники не пропустили, кроме того он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года. Мужчина вернется домой обратным рейсом.

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