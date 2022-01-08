В Киеве вспоминают погибших в авиакатастрофе рейса МАУ в Иране два года назад. ФОТОрепортаж

В столичном парке "Ивовая роща" на Днепровской набережной проходит официальное чествование памяти погибших два года назад в Тегеране пассажиров и членов экипажа рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Жертв этой авиакатастрофы почтили минутой молчания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это тяжелый день для всех нас. Годы не облегчают боль ни родственников погибших, ни друзей, ни компании. Это день сострадания всем родственникам погибших", - сказал президент МАУ Евгений Дыхне.

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Первый заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков выразил надежду на то, что в ближайшее время правда будет установлена, и те трагические события будут оценены нашей страной и миром. "Искренние соболезнования вам и веры в будущее", - сказал он.

"Украина не требует в этой сфере ничего чрезвычайного. Мы хотим двух простых вещей: правды и справедливости. Правду о том, что же произошло в тот день два года назад. И справедливости наказания виновных и компенсации потерпевшим. К сожалению, единственные, кто сейчас не выражает желания получить правду и справедливость, это сторона, совершившая это преступление, мы будем идти к правде и справедливости вместе, это очень хорошо, когда семьи, авиакомпания, государство в лице всех причастных к этому делу органов идут одним путем вместе. Это важно", - сказал заместитель генерального прокурора Максим Якубовский.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, во время переговоров с иранской стороной Украина всегда пыталась доказать, что справедливость не продается, что этот случай - не о деньгах. "Те, кто совершил это страшное преступление, должны за это ответить, а вы, близкие и родственники погибших, весь украинский народ, должны получить справедливость. Я уверен, сколько бы сил и времени это не стоило нам, правительству Украины, нашим ближайшим международным партнерам, мы шли и дальше будем идти по этому пути. Сколько бы ни пытались развести нас по разным углам, расколоть, мы были и являемся одним фронтом ради справедливости", - сказал он.

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Неравнодушные граждане несут цветы и ставят лампадки в установленный в прошлом году серый гранитный камень с названием рейса в парке "Ивовая роща". В этом году вокруг него обустроили сквер и высадили символические 176 деревьев. Здесь звучит грустная музыка.

Участие в официальных мероприятиях принимают родные и члены семей погибших членов экипажа и пассажиров рейса PS752, представители авиакомпании МАУ, сотрудники министерств и ведомств, зарубежных представительств, посольств и консульств государств, чьи граждане стали жертвами трагической гибели этого рейса.































Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.