В Харькове во время движения загорелся трамвай, горела кабина водителя и салон, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харькове во время движения загорелся трамвай. Водитель вызвал спасателей и не пострадал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Во время движения трамвая по маршруту №23, занялась водительская кабина и частично салон. Водитель остановился и вызвал спасателей. К счастью, пассажиров в салоне не было.
К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла около 15 кв.м.
Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01:59 и ликвидировали его в 03:02.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электропечи кабины водителя.
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+7 Злий Грицько
показать весь комментарий08.01.2022 16:34
+5 Підлога Маккартні
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+4 marusia klimova
показать весь комментарий08.01.2022 16:14
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В гробу Гепа плакала
Сайт ЦВК за все 30 лет это подтвердит.
Цікаво що від продажу талонів і електроних квитків і реклами поступають непогані грощі, а персоналу Електротрансу затримують зарплатню.