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В Харькове во время движения загорелся трамвай, горела кабина водителя и салон, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове во время движения загорелся трамвай. Водитель вызвал спасателей и не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Во время движения трамвая по маршруту №23, занялась водительская кабина и частично салон. Водитель остановился и вызвал спасателей. К счастью, пассажиров в салоне не было.

К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла около 15 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01:59 и ликвидировали его в 03:02.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электропечи кабины водителя.

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В Харькове во время движения загорелся трамвай, горела кабина водителя и салон, - ГСЧС 01
В Харькове во время движения загорелся трамвай, горела кабина водителя и салон, - ГСЧС 02
В Харькове во время движения загорелся трамвай, горела кабина водителя и салон, - ГСЧС 03

пожар (5948) трамвай (200) Харьков (7490) ГСЧС (4971)


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Топ комментарии
+7
Зато самий кращий туалЄт в Україні у пакьЄ горькАвА...
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08.01.2022 16:34
+5
Горіла трамвая палала
В гробу Гепа плакала
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08.01.2022 16:29
+4
Це Петро з-за кордону організував! Адназначно! Так, буба?!
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08.01.2022 16:14
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Я більше десяти років був в Харкові, то вже тоді абсолютно всі трамваї були металобрухтом, один одного волочили по рейках, уявляю яка тепер там жопа
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08.01.2022 15:57 Ответить
Зато самий кращий туалЄт в Україні у пакьЄ горькАвА...
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08.01.2022 16:34 Ответить
Нет в Зоопарке! Но туда тебя не пустят! Только харьковчан!
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08.01.2022 16:37 Ответить
Пустят, но только за деньги... Ну или идентификационный код у харьковчанина возьмёшь.
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08.01.2022 16:57 Ответить
За деньги (официально) ещё не пускают да и не достроили его ещё!
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08.01.2022 17:03 Ответить
Там купил Гепа списанные в Чехии те ещё норм а так да металлолом!
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08.01.2022 16:39 Ответить
Це Петро з-за кордону організував! Адназначно! Так, буба?!
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08.01.2022 16:14 Ответить
Горіла трамвая палала
В гробу Гепа плакала
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08.01.2022 16:29 Ответить
а у пожeжникiв тeж тeпeр бодi-кам є? круто!
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08.01.2022 16:35 Ответить
Быдловчане заслужили эти гадюшники не рэльсах.
Сайт ЦВК за все 30 лет это подтвердит.
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08.01.2022 16:47 Ответить
Харьковский Рынок Барабашова крупнейший в Европе...а транспорт самый крутой в Мире,и не металлобрухт...Гепа с Допой знали шо строють...
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08.01.2022 17:03 Ответить
Тролейбусы да заменили неплохие ЛАЗ. Автобусы турецкие норм а вот трамваи полный отстой!
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08.01.2022 17:04 Ответить
В Лесопарке бегает швейцарский Stadler. Обещают в этом году запустить производство таких трамвайчиков.Так что скоро похорошеем.)
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08.01.2022 17:21 Ответить
Эти трамваи еще Шурика из "Операции Ы"57 лет назад возили, ..Им давно место в музеях ,а не на линиях..
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08.01.2022 17:09 Ответить
Гепа з того світу трамвайним трешем пробавляєцця. Шоб не забували.
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08.01.2022 17:16 Ответить
а у водителя обнаружили 365 промилле
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08.01.2022 17:30 Ответить
Сам трамвай не горів, горіла лише кабіна і салон.
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08.01.2022 17:40 Ответить
Там по разному конечно, но на вскидку этим вагонам примерно от 40 до 50 лет запросто. Это ещё при раннем бровеносце стали поступать эти модели в город. Для тех лет конечно были очень удобные, быстрые, обзорные, много свободного места. И по 3 вагона ходили.
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08.01.2022 21:05 Ответить
Подумаєш, тим трамваям по 30 - 40 років, вони ще 20 років пропрацюють
Цікаво що від продажу талонів і електроних квитків і реклами поступають непогані грощі, а персоналу Електротрансу затримують зарплатню.
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08.01.2022 22:06 Ответить
 
 