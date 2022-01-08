В Харькове во время движения загорелся трамвай, горела кабина водителя и салон, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове во время движения загорелся трамвай. Водитель вызвал спасателей и не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Во время движения трамвая по маршруту №23, занялась водительская кабина и частично салон. Водитель остановился и вызвал спасателей. К счастью, пассажиров в салоне не было.

К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла около 15 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01:59 и ликвидировали его в 03:02.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электропечи кабины водителя.

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