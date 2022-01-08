Российский самолет сгорел и распался на части в Китае. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Самолет загорелся в китайском аэропорту Ханчжоу во время буксировки для вылета в Новосибирск.
Об этом сообщают китайские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Речь идет о грузовом самолете российской транспортной авиакомпании "Авиастар-Ту". Во время возгорания на борту было восемь членов экипажа. Всем им удалось спастись. С пламенем удалось справиться не сразу. Самолет получил существенные повреждения фюзеляжа и фактически развалился на две части.
По данным СМИ, инцидент произошел во время буксировки самолета для вылета в российский Новосибирск. На его борту якобы было 20 тонн грузов и 26 тонн авиационного топлива.
СМИ пишут, что самолет использовался для доставки посылок из Китая.
Что привело к пожару, устанавливают эксперты.
Відео FSX Aviation.
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"Россия сгорела и распалась на части, которые были тут же подобраны Китаем."
Ту-104 - никогда не подведет...
Ту-204 тоже хороший самолет,
Ту-204 тоже упадет...
летайте Аэрофлотом!
привет рукожопым авиасторителям кацапии !
Вас похоронит Аэрофлот.
не надо крестов,
ТУ-104,
Самый лучший самолёт... =)
рукожопы
СЧЁТ ОТКРЫТ.
РЕКОРД 2021 ГОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОБИТ!
весь распался на куски,
рядом восемь мышибратьев
зло чесали чердаки....
весь распался на куски,
рядом восемь мышибратьев
зло тушили пердаки....
Головне якість .
опять эта щербатая полоса, этот разбодяженный керосин,
пьяные морды механиков, и вездесущий мат, от которого
нержавейка и дюраль покрываются коррозией.
Современный, двухмоторный
Самолет - стальная снасть -
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.
Александр Твардовский "Василий Теркин"
Паливо не вибухнуло, москалі вилізли ...