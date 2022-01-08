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Российский самолет сгорел и распался на части в Китае. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолет загорелся в китайском аэропорту Ханчжоу во время буксировки для вылета в Новосибирск.

Об этом сообщают китайские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Речь идет о грузовом самолете российской транспортной авиакомпании "Авиастар-Ту". Во время возгорания на борту было восемь членов экипажа. Всем им удалось спастись. С пламенем удалось справиться не сразу. Самолет получил существенные повреждения фюзеляжа и фактически развалился на две части.

По данным СМИ, инцидент произошел во время буксировки самолета для вылета в российский Новосибирск. На его борту якобы было 20 тонн грузов и 26 тонн авиационного топлива.

Смотрите также: В российских стратегических бомбардировщиках Ту-160 для расчетов полета используются штурманские линейки. ФОТО

СМИ пишут, что самолет использовался для доставки посылок из Китая.

Что привело к пожару, устанавливают эксперты.

Відео  FSX Aviation.

Автор: 

Китай (2976) пожар (5948) россия (95546) самолет (3591)


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Топ комментарии
+67
ну что ж не борт с кацапии в Казахстан со- псковскими гиенами...
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08.01.2022 19:55
+59
Хунта ставить "Лайк"
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08.01.2022 19:56
+44
Быстро, надежно и без хлопот
Вас похоронит Аэрофлот.
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08.01.2022 20:35
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ну что ж не борт с кацапии в Казахстан со- псковскими гиенами...
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08.01.2022 19:55 Ответить
Уже не борт с кацапии в Казахстан со- псковскими гиенами...
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08.01.2022 19:57 Ответить
Ещё шикарнее выглядело бы следующее объявление:

"Россия сгорела и распалась на части, которые были тут же подобраны Китаем."
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09.01.2022 00:43 Ответить
Ту-104 - хорошой самолет !
Ту-104 - никогда не подведет...

Ту-204 тоже хороший самолет,
Ту-204 тоже упадет...

летайте Аэрофлотом!

привет рукожопым авиасторителям кацапии !
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08.01.2022 20:28 Ответить
Быстро, надежно и без хлопот
Вас похоронит Аэрофлот.
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08.01.2022 20:35 Ответить
"потому что фирма Ту выпускает ***** !"
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08.01.2022 20:51 Ответить
Самолёт тупо сделан фирмой ТУПОлев.
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08.01.2022 21:50 Ответить
Не надо гробов,
не надо крестов,
ТУ-104,
Самый лучший самолёт... =)
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08.01.2022 21:00 Ответить
красава!!!!!!!!
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08.01.2022 21:55 Ответить
Хунта ставить "Лайк"
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08.01.2022 19:56 Ответить
Я,перший
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08.01.2022 19:58 Ответить
На жаль ні. Нема загиблих, значить не катастрофа. А так хотілось відкрити рахунок.
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08.01.2022 20:01 Ответить
Проте відкритий рахунок по парашним аналоговнєтам, дай Бог не останній
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08.01.2022 20:12 Ответить
Боже,допоможи,їм усім, Згоріти на взльоті
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08.01.2022 19:57 Ответить
Отличная новость! Плохо только, что все спаслись и ни один москаль не пострадал(((
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08.01.2022 19:57 Ответить
в китае парашный самолёт у бульбохуйла в минске мост на немиге. хорошее начало года для новофашистов. будем подождать, чем поддержат флешмоб ормяне )
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08.01.2022 19:57 Ответить
Самоспаленням?
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08.01.2022 20:00 Ответить
Енот курил.
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08.01.2022 20:10 Ответить
Палить, рік тільки розпочався і "вот опять". Оптимістичний початок.
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08.01.2022 21:36 Ответить
они уже спалились на века )) теперь только самокастрация им поможет ))
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08.01.2022 20:39 Ответить
https://t.me/ATN_BTRC/49255 https://t.me/ATN_BTRC/49255


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08.01.2022 20:32 Ответить
токо искры посыпались ))
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08.01.2022 20:37 Ответить
Відео біднувате. Тема с-к не розкрита.
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08.01.2022 19:58 Ответить
та и хвост с ним
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08.01.2022 19:58 Ответить
Непогано , але це не зовсім те...Потрібно щоб впав, можна декілька, навіть, з десантом.....Спасибі!
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08.01.2022 20:01 Ответить
Если бы он не сгорел его бы сожгли бы бандеровцы с солдатами НАТО! МНОГОХОДОВОЧКА!
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08.01.2022 20:02 Ответить
И вообще не скрепно покупать товары у узкоглазых геев, надо свои покупать из скрепной бересты!
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08.01.2022 20:04 Ответить
Яка шокуюча новина....
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08.01.2022 20:04 Ответить
тушка такое же гавно как и сушка
рукожопы
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08.01.2022 20:07 Ответить
Открыли счет в 2022. Или этот не засчитывается, бо на земле сгорел?
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08.01.2022 20:07 Ответить
а де єнот?
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08.01.2022 20:09 Ответить
Отдыхают оне. После праздников.
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08.01.2022 20:13 Ответить
ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ.
СЧЁТ ОТКРЫТ.
РЕКОРД 2021 ГОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОБИТ!
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08.01.2022 20:09 Ответить
Перший вже був гвинтокрил з трупом .
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08.01.2022 20:47 Ответить
Я щось пропустив?
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08.01.2022 21:53 Ответить
*****,наш, родімий дом
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08.01.2022 20:10 Ответить
санта існує...
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08.01.2022 20:10 Ответить
Сльозы!, Сльозы счастья, мешают мне писать!!))
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08.01.2022 20:13 Ответить
А ось i я:
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08.01.2022 20:16 Ответить
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08.01.2022 20:16 Ответить
Врятований екіпаж?
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08.01.2022 21:32 Ответить
Ага, стюардессы.
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09.01.2022 17:28 Ответить
Жаль, шо из руснявых никто не окопытился.
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08.01.2022 20:18 Ответить
хоч одна добра новина
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08.01.2022 20:20 Ответить
Жаль що розвалився не над Новосибірськом і не звалився кацапам на голови.
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08.01.2022 20:21 Ответить
чому перед фразою ≪усім їм вдалося врятуватися≫ немає прислівникової сполуки НА ЖАЛЬ ???
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08.01.2022 20:21 Ответить
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08.01.2022 20:21 Ответить
Вспыхнул, топливо потратив,
весь распался на куски,
рядом восемь мышибратьев
зло чесали чердаки....
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08.01.2022 20:23 Ответить
пєрдакі)))
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08.01.2022 20:28 Ответить
Вспыхнул, топливо потратив,
весь распался на куски,
рядом восемь мышибратьев
зло тушили пердаки....
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08.01.2022 20:33 Ответить
браво!!!
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08.01.2022 22:08 Ответить
Дякую за підказку.
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08.01.2022 22:27 Ответить
ржу, пасиб.
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08.01.2022 21:59 Ответить
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08.01.2022 20:28 Ответить
Пора захеровой "Лебединое озеро" плясать!
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08.01.2022 21:14 Ответить
)
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08.01.2022 22:01 Ответить
1-0 в пользу Вейншории. Болею за нее!
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08.01.2022 20:29 Ответить
Может, склеить "Моментом"?
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08.01.2022 20:29 Ответить
Синьою ізолентою зах*ярити, і збсь буде.

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08.01.2022 20:34 Ответить
синей изолентой...
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08.01.2022 20:34 Ответить
- Пацаны, у кого есть синяя изолента?
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08.01.2022 20:35 Ответить
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08.01.2022 20:39 Ответить
Это китайцы аленям за спутник?
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08.01.2022 20:30 Ответить
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08.01.2022 20:31 Ответить
Під час загоряння на його борту було вісім членів екіпажу. Усім їм вдалося врятуватися.

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08.01.2022 20:31 Ответить
Это ценные кадры. Им еще кацопердолеты херачить и херачить.
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08.01.2022 20:36 Ответить
Усім їм вдалося тимчасово врятуватися.
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08.01.2022 20:37 Ответить
Якщо літаки вилітали і ПАДали,то січас даже виїхати самостійно НЕ можуть?🧐Хм.,і це Є Добре 👍. P S. Ох і скотиняка Я Така😠
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08.01.2022 20:41 Ответить
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08.01.2022 20:47 Ответить
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08.01.2022 20:48 Ответить
перший пішов
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08.01.2022 20:50 Ответить
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08.01.2022 20:59 Ответить
Хай так само горить та розпадеться фєдєрашка…
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08.01.2022 20:59 Ответить

Головне якість .
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08.01.2022 21:02 Ответить
К сожалению транспортный 😒
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08.01.2022 21:08 Ответить
кацапские рыбаки не дождутся снастей и халявной лески с алиэкспрес, а значит окуни не пострадают
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08.01.2022 21:10 Ответить
20 тон посилок з "Алі Експресу"!! Коту під хвіст!!! Кацапські КБ, не отримавши ці посилки залишать кацапський оборонпром без чергових вундервафель!!!
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08.01.2022 21:13 Ответить
Рахунок відкритий... рік тільки но розпочався... браво!
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08.01.2022 21:19 Ответить
кто-то с цапчиков посылок с камерами-брелками с алишника не дождется
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08.01.2022 21:28 Ответить
Это ж как самолёт не хотел лететь в Россию -
опять эта щербатая полоса, этот разбодяженный керосин,
пьяные морды механиков, и вездесущий мат, от которого
нержавейка и дюраль покрываются коррозией.
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08.01.2022 21:54 Ответить
спасибо за коменты! давно так не ржал. Вы лучшие!
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08.01.2022 22:04 Ответить
Ех...пощастило козлоросам
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08.01.2022 22:18 Ответить
Самолёт от фирмы Ту развалился на лету. Потому что фирма Ту, выпускает ху*ту=))
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08.01.2022 23:20 Ответить
И хер с ним...
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08.01.2022 23:23 Ответить
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09.01.2022 01:19 Ответить
оптимус ватанский в обратном порядке роскревушка
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09.01.2022 02:23 Ответить
«Никогда такого не было, и вот опять»
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09.01.2022 03:18 Ответить
забыли перед полетом крестный ход замутить. и гундяевской мочей окропить, вот и результат.
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09.01.2022 07:11 Ответить
Скоростной, военный, черный,
Современный, двухмоторный
Самолет - стальная снасть -
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.
Александр Твардовский "Василий Теркин"
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09.01.2022 07:16 Ответить
Это что ж такое надо было по-кацапски экономно контрабандить....

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09.01.2022 07:17 Ответить
Скоро вся роSSия будет так гореть!
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09.01.2022 07:24 Ответить
І чого ж так поспішили, при посадці треба було б.
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09.01.2022 08:26 Ответить
От не завершена ця пригода !
Паливо не вибухнуло, москалі вилізли ...
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09.01.2022 08:46 Ответить
У россиян не так много способов выбраться из страны и остаться там. Авиация, космонавтика... Вот и крутятся, кто как может. Сортиры на МКС чистят, самолёты свои распиливают лобзиком - что угодно, лишь бы не домой, не в гавань.
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09.01.2022 14:06 Ответить
аналоговнет зашкварился=) Ничего нового
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09.01.2022 21:45 Ответить
побольше бы кацапских самолетов горело, разбивалось, распадалось... а в конце концов как можно скорее распалась расия...
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10.01.2022 07:23 Ответить
 
 