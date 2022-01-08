Российский самолет сгорел и распался на части в Китае. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолет загорелся в китайском аэропорту Ханчжоу во время буксировки для вылета в Новосибирск.

Об этом сообщают китайские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Речь идет о грузовом самолете российской транспортной авиакомпании "Авиастар-Ту". Во время возгорания на борту было восемь членов экипажа. Всем им удалось спастись. С пламенем удалось справиться не сразу. Самолет получил существенные повреждения фюзеляжа и фактически развалился на две части.

По данным СМИ, инцидент произошел во время буксировки самолета для вылета в российский Новосибирск. На его борту якобы было 20 тонн грузов и 26 тонн авиационного топлива.

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СМИ пишут, что самолет использовался для доставки посылок из Китая.

Что привело к пожару, устанавливают эксперты.

Відео FSX Aviation.