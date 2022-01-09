РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13628 посетителей онлайн
Новости Фото Война
9 189 11

Бывшего бойца батальона "Айдар" Евгения Городничука (Грыця), умершего в 35 лет, похоронили на Харьковщине. ФОТОрепортаж

8 января, в городе Лозовая Харьковской области состоялась церемония прощания с Евгением Валерьевичем Городничуком (позывной Грыць), 12.05.1986 года рождения, активным участником Революции Достоинства, участником АТО (доброволец 2-й роты 24-го отдельного штурмового отряда "Айдар") умершего 6 января в результате остановки сердца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке журналиста Александра Шульги.

"Сегодня в Лозовой на Харьковщине простились с настоящим воином и украинцем Евгением Городничуком. Жизнь 35-летнего ветерана русско-украинской войны, бойца батальона "Айдар" оборвалась 6 января... Провести в последний путь "Грыця" приехали его побратимы - в частности, ротный командир Игорь Лапин ("Зола"). Отпевал усопшего героя священник УГКЦ Андрей Насиннык. Биографическая справка: "Евгений Городничук родился 12 мая 1986 года в Лозовой. Работал помощником машиниста тепловоза на железной дороге. Был и.о. председателя городской организации ВО "Свобода", членом исторического клуба "Холодный Яр". Участник Революции Достоинства. Участник АТО, доброволец 2-й роты батальона "Айдар". Освобождал Лутугино. 5 августа 2014 года в бою на Вергунском разъезде в пригороде Луганска получил осколочное ранение в позвоночник и ногу. После этого перенес несколько операций, получил 2-ю группу инвалидности. Долгое время лечился в Луцке..." - отмечается в сообщении.

5 августа 2014 года, в бою на Вергунском разъезде, пригород Луганска, Евгений Городничук получил осколочное ранение в позвоночник и ногу. После этого перенес три операции, получил 2-ю группу инвалидности. Вышел на работу, но вокруг винтов, вставленных во время операции в позвоночник, началась резорбция костной ткани и омертвение окружающих тканей. Возник остеомиелит, осложнившийся свищем и задним спондиладезом. С февраля 2015 постоянно беспокоили гнойные выделения. 24 декабря 2015 перенес четвертую операцию. После этого постоянно проходил реабилитацию.

Читайте также: Умер 35-летний бывший боец ​​батальона "Айдар" Евгений Городничук (Грыць). ФОТО

Бывшего бойца батальона Айдар Евгения Городничука (Грыця), умершего в 35 лет, похоронили на Харьковщине 01
Бывшего бойца батальона Айдар Евгения Городничука (Грыця), умершего в 35 лет, похоронили на Харьковщине 02
Бывшего бойца батальона Айдар Евгения Городничука (Грыця), умершего в 35 лет, похоронили на Харьковщине 03

похороны (1529) Айдар (167) Ян Осока (1501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Шкода.... Дуже шкода що Найкращі та Гідні люди так рано йдуть до Бога.... Прийми господи Душу його до себе на Небеса... Земля пухом... Царство небесне!
показать весь комментарий
09.01.2022 11:04
+25
Спочивай з миром, Герою. ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
показать весь комментарий
09.01.2022 11:24
+16
Царство Небесне воїну-Янголу... (співчуття родині і всій Україні, бо кращі відходять у Вічність)

показать весь комментарий
09.01.2022 11:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шкода.... Дуже шкода що Найкращі та Гідні люди так рано йдуть до Бога.... Прийми господи Душу його до себе на Небеса... Земля пухом... Царство небесне!
показать весь комментарий
09.01.2022 11:04 Ответить
Згоріло серце за Неньку Україну.
показать весь комментарий
09.01.2022 11:37 Ответить
Спочивай з миром, Герою. ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
показать весь комментарий
09.01.2022 11:24 Ответить
Які люди вмирають, яка наволоч, така, як поци у ВР, залишаються і жирують.
Як йому, видно, було важко хворіти. Дуже, дуже жаль, вічного тобі життя в Іншому Світі.
показать весь комментарий
09.01.2022 11:27 Ответить
R.I.P. Вояку !
Герою Слава !
показать весь комментарий
09.01.2022 11:32 Ответить
Царство Небесне воїну-Янголу... (співчуття родині і всій Україні, бо кращі відходять у Вічність)

показать весь комментарий
09.01.2022 11:34 Ответить
Небесное царство душе молодого ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ!
показать весь комментарий
09.01.2022 11:43 Ответить
Царство небесне і вічне блаженство йього душі...
показать весь комментарий
09.01.2022 14:15 Ответить
Господи упокой его душу в раю.
показать весь комментарий
09.01.2022 15:21 Ответить
ранение конккретное
показать весь комментарий
09.01.2022 16:50 Ответить
Спочивай з миром, Гриць....
показать весь комментарий
10.01.2022 11:06 Ответить
 
 