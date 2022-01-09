Бывшего бойца батальона "Айдар" Евгения Городничука (Грыця), умершего в 35 лет, похоронили на Харьковщине. ФОТОрепортаж
8 января, в городе Лозовая Харьковской области состоялась церемония прощания с Евгением Валерьевичем Городничуком (позывной Грыць), 12.05.1986 года рождения, активным участником Революции Достоинства, участником АТО (доброволец 2-й роты 24-го отдельного штурмового отряда "Айдар") умершего 6 января в результате остановки сердца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке журналиста Александра Шульги.
"Сегодня в Лозовой на Харьковщине простились с настоящим воином и украинцем Евгением Городничуком. Жизнь 35-летнего ветерана русско-украинской войны, бойца батальона "Айдар" оборвалась 6 января... Провести в последний путь "Грыця" приехали его побратимы - в частности, ротный командир Игорь Лапин ("Зола"). Отпевал усопшего героя священник УГКЦ Андрей Насиннык. Биографическая справка: "Евгений Городничук родился 12 мая 1986 года в Лозовой. Работал помощником машиниста тепловоза на железной дороге. Был и.о. председателя городской организации ВО "Свобода", членом исторического клуба "Холодный Яр". Участник Революции Достоинства. Участник АТО, доброволец 2-й роты батальона "Айдар". Освобождал Лутугино. 5 августа 2014 года в бою на Вергунском разъезде в пригороде Луганска получил осколочное ранение в позвоночник и ногу. После этого перенес несколько операций, получил 2-ю группу инвалидности. Долгое время лечился в Луцке..." - отмечается в сообщении.
5 августа 2014 года, в бою на Вергунском разъезде, пригород Луганска, Евгений Городничук получил осколочное ранение в позвоночник и ногу. После этого перенес три операции, получил 2-ю группу инвалидности. Вышел на работу, но вокруг винтов, вставленных во время операции в позвоночник, началась резорбция костной ткани и омертвение окружающих тканей. Возник остеомиелит, осложнившийся свищем и задним спондиладезом. С февраля 2015 постоянно беспокоили гнойные выделения. 24 декабря 2015 перенес четвертую операцию. После этого постоянно проходил реабилитацию.
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Як йому, видно, було важко хворіти. Дуже, дуже жаль, вічного тобі життя в Іншому Світі.
Герою Слава !