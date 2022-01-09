Акция "Скажи Путину НЕТ!" состоялась на Михайловской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 января, на Михайловской площади в Киеве состоялась акция "Скажи Путину НЕТ!/Say NO to Putin".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

"К сожалению, зло не спит на праздники. Путин хочет утопить в крови Казахстан, а 10 января – принудить Украину к капитуляции. Для этого он держит на нашей границе 100-тысячную орду", - говорят организаторы акции.

Как сообщается, украинцы по всему миру вышли сегодня на улицы, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать "нет" Путину и его имперской политике.

"Диктатор хочет силой восстановить СССР. Это надо остановить. Компромиссы с Путиным - недопустимы. Мы не примем ультиматумы Кремля и это же призываем сделать Запад. Как бы ни прошли переговоры, украинцы будут сопротивляться российским оккупантам", - говорят активисты.

































ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук