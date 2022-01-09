Акция "Скажи Путину НЕТ!" состоялась на Михайловской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 9 января, на Михайловской площади в Киеве состоялась акция "Скажи Путину НЕТ!/Say NO to Putin".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.
"К сожалению, зло не спит на праздники. Путин хочет утопить в крови Казахстан, а 10 января – принудить Украину к капитуляции. Для этого он держит на нашей границе 100-тысячную орду", - говорят организаторы акции.
Как сообщается, украинцы по всему миру вышли сегодня на улицы, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать "нет" Путину и его имперской политике.
"Диктатор хочет силой восстановить СССР. Это надо остановить. Компромиссы с Путиным - недопустимы. Мы не примем ультиматумы Кремля и это же призываем сделать Запад. Как бы ни прошли переговоры, украинцы будут сопротивляться российским оккупантам", - говорят активисты.
ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук
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Твёрдый дать ответ:
Солнечному миру -
Да! Да! Да!
Ядерному взрыву -
Нет! Нет! Нет!
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не "русский" (руський), а "российский" (московитский).
- то є справа проти лікарів фєохванії, які визнають наркомана бубочку за дієздатне ,та ще й за людиноподібне! Нехай начуваюцця, падлюки! Недовго вам разом з зебенєй залишається! А Україна все одно є понад усе!
Огромное Спасибо!
Акції відбудуться і у США. У Чикаго - о 15:00 (місце - Water Tower, Michigan Avenue), а у Нью-Йорку - о 14:00 (Union Square Park).
Активісти закликали усіх організовувати аналогічні заходи на місцях з гаслами "SayNOtoPutin" і "UkrainiansWillResist" - "Скажи Путіну НІ" і "Українці чинитимуть опір".
Україну уб'є супер-толерантність укра̀інцеф.
"Здохни, курва кремлівська!" звучить набагато ліричніше.