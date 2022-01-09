Рейсовый автобус попал в ДТП с легковушкой во Львовской области - травмировано 7 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

9 января стало известно, что вблизи с. Новый Став Львовского района произошло столкновение рейсового автобуса "Эталон" и легкового автомобиля Mazda 5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"К месту происшествия были направлены спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части г. Камянка-Бугская, аварийно-спасательный отряд специального назначения ГУ ГСЧС Украины во Львовской области и оперативная группа Львовского районного управления.

В результате столкновения деформированными конструкциями автомобиля "Mazda 5" была зажата пассажирка и водитель. Спасатели с помощью гидравлического снаряжения деблокировали пассажирку и водителя. Также, на заднем сиденье легкового автомобиля Mazda 5, находился мальчик, который в результате ДТП, по информации медиков, получил легкие травмы и находился в состоянии шока. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести и ребенок были госпитализированы в Клиническую больницу скорой медицинской помощи г. Львова", - отмечается в сообщении.

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В ГСЧС подчеркнули, что рейсовый автобус следовал по маршруту Радехов-Львов. На момент столкновения в автобусе находились 8 пассажиров. В результате столкновения травмировался водитель, который был госпитализирован. Кроме того, в рейсовом автобусе травмы получили 3 пассажира, которые после осмотра медиков от госпитализации отказались.

С целью предотвращения возгорания спасатели отключили аккумуляторные батареи в рейсовом автобусе и в легковом автомобиле. К ликвидации последствий ДТП привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Обстоятельства и причины происшествия выясняются правоохранительными органами.

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