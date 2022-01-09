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Новости Фото Война
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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптера и планшетов для наших воинов на фронте. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на закупку необходимого оборудования для украинских военных на фронте.

Об этом она пишет в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, я понимаю, что новогодние праздники и всем хочется отдохнуть. Но на фронте нет отдыха, и у нас уже есть убитые и раненые в новом году. На фронте обстрелы каждый день, вражеские войска накапливаются у наших границ.

Одному из подразделений разведки нужно купить квадрокоптер (цена 56700 грн) и два планшета – 14 тыс. один. У многих есть возможность помочь – 20, 50, 100 грн. Не проходите мимо! Все видят, какая сейчас напряженная ситуация.

Перед НГ в Киев привезли новых тяжело раненых, поэтому потребности госпиталя мы закрываем своими силами.

Просим помощи с необходимым на фронт. В декабре мы купили 4 квадрокоптера, 6 планшетов, многое другое, все отправлено на фронт. Все отчеты всегда есть у меня на странице. Карточки для помощи 5375 4141 2065 9130 или 5375 4115 0267 5353 Монобанк. Номера проверены, можно скопировать в первом комментарии. Спасибо за помощь!"

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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптера и планшетов для наших воинов на фронте 01
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптера и планшетов для наших воинов на фронте 02
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптера и планшетов для наших воинов на фронте 03
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптера и планшетов для наших воинов на фронте 04
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптера и планшетов для наших воинов на фронте 05
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптера и планшетов для наших воинов на фронте 06
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптера и планшетов для наших воинов на фронте 07

волонтеры (2636) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+9
Ще і голодають певно. Кошовий вже спух від голоду
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09.01.2022 17:25
+8
Україна офіційно витрачає на армію, понад 5 мільярдів доларів в рік. В нас немає флоту, немає ядерної зброї, невелика кількість авіації. Зарплати в військових низькі і тд. Де гроші, невже не вистачає?
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09.01.2022 16:38
+7
На обеспечение армии и лечение воинов вместо государства и верховного говнокомандуючего волонтёры собирают с мира по нитке
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09.01.2022 16:35
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Правила форума Совет форумчан
а зачем армию финансировать, лучше финансировать зеботов их фермы.
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09.01.2022 16:34 Ответить
На обеспечение армии и лечение воинов вместо государства и верховного говнокомандуючего волонтёры собирают с мира по нитке
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09.01.2022 16:35 Ответить
Україна офіційно витрачає на армію, понад 5 мільярдів доларів в рік. В нас немає флоту, немає ядерної зброї, невелика кількість авіації. Зарплати в військових низькі і тд. Де гроші, невже не вистачає?
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09.01.2022 16:38 Ответить
Риторический вопрос у Вас.На дороги Украина тоже выделяет много (1 км. в Украине стоит на 400% дороже,чем в Германии и США),но Вы где то видели эти дороги? Вот так же и в армии.Штабы все жирнее и сисястее,а на армию не остается.
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09.01.2022 17:53 Ответить
Мне кажется, волонтерство с собиранием денег уже должно кануть! Это уже либо психологическая, либо экономическая зависимость. Есть желание, есть средства - помоги, не хер устраивать котлы взаимопомощи, где всегда "жир" На бензин, на то на это. 8 лет войны, все платят с доходов 1.5℅ военного збора. А почему именно какой-то бригаде, какому то именно командиру нужен какой-то планшет?!!!!!!!? А, стоит ли на вооружении в ВСУ этот планшет? Если стоит, почему его нет у этого командира?!!!!!!!!!
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09.01.2022 20:50 Ответить
То уже дело каждого, но вот то что все эти модные квадрокоптеры одноразовые и падают от любой "глушилки" факт. Собственно, из-за этого тогда непонятно, зачем нужны такие затраты именно на них.
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10.01.2022 08:44 Ответить
А чьо квартал не купує військовим подарунки ?
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09.01.2022 17:09 Ответить
Хіба ви не бачили? Вони бідні, як церковні миші.
Навіть на податки не заробляють, які вже там подарунки.
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09.01.2022 17:11 Ответить
Ще і голодають певно. Кошовий вже спух від голоду
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09.01.2022 17:25 Ответить
+++++ тримаймося!!!!!!!!
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09.01.2022 17:18 Ответить
Одному з підрозділів розвідки треба купити квадрокоптер (ціна 56700 грн) та два планшети - 14 тис. один. .У багатьох є можливість допомогти - 20, 50, 100 грн. Не проходьте повз! Всі бачать, яка зараз напружена ситуація. Джерело:
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...твою дівізію ... На восьмому році війни , армійській розвідці не вистачає якихось елементарних квадрокоптерів . . Це пц !! Військові змушені замовляти їх через волонтерів .. А куди ж ідуть бюджетні мільярди ?
Зебіли довбані , ви коли вже нарешті - звернете свою увагу на амрію ??
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09.01.2022 17:23 Ответить
А зачем EasyCAP? Это для оцифровки VHS (аналогового видео).
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09.01.2022 17:47 Ответить
С помощью этой карты видеозахвата Вы легко и быстро сможете переписать старые видео с Ваших видеокассет, которые остались еще с того времени, когда все пользовались видеомагнитофонами. Вместе с изображением запишется также звук.
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09.01.2022 17:51 Ответить
Действительно любопытно. Спросить бы Юсупову. Представил, как бойцы в окопах под обстрелом противника, старательно оцифровывают отбитые у сепаратистов видеокассеты
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09.01.2022 23:00 Ответить
Зразу згадуються засалені пики "народних обранців","суддів","прокурорів", "митників",величезна армія місцевих бонзів і всіх їхніх багаточисельних родичів.Вся ця братія,яка жирує за рахунок коштів платників податків,яка завдяки корупції купається в грошах.Як вишенька на торті- олігархи на вершині піраміди,як павуки пересмоктують фінансовий ресурс до своїх бездонних торб...І тут волонтери закликають скинутись копійчиною на якийсь сраний гаджет.Ну не бабуїни ми?
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09.01.2022 17:54 Ответить
солома


@elnazaro777

·
https://twitter.com/elnazaro777/status/1480205806897405952 21 мин



Все за одним сценарієм: 2020 Буковель-Оман, 2021 Буковель-Катар, 2022: Буковель-.... Де наразі перебуває Патрушев?..
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09.01.2022 18:10 Ответить


@Dredd_Director

·
https://twitter.com/Dredd_Director/status/1480218043322142726 6 хв



Рівень Порошенка: бути готовим до отримання ПДЧ в НАТО через 5 років.
Рівень Зеленського: бути готовим до запровадження продуктових карток уже зараз.
Саме тому янелоха так і плющить від заздрощів та ненависті, не здатний досягнути рівня державника він прагне його знищити
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09.01.2022 18:48 Ответить
Дрон реально стоит дешевле. Рябата научитесь экономить. В Польше его можно взять по распродажу за 6800зл. Батареи дешевле. Наше государству пох-ер для чего вам надо. Главное обложить налогами как с трамваями и поездами.
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09.01.2022 19:31 Ответить
Судя по крестам, зеботы уже обгадили волонтёров?
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09.01.2022 19:45 Ответить
Хорошее дело делают волонтеры но мне за это стыдно.
У нас у границ 100 тысячная группировка, а волонтеры собирают на планшет. И на квадрокоптер. Как мы собираемся воевать с агрессором???????? Уже 8 лет воюем, и до сих пор волонтеры вынуждены ходить с протянутой рукой и собирать на военные нужды деньги. Мы тут вроде паралельно хотим заявку подать в МОК на проведение Олимпиады в Украине. Но при этом на планшеты нам не хватает и планируем ввести продуктовые карточки для малоимущих слоёв населения.
Стыдобище! Страшный испанский стыд. Игра членом на рояле. Он играет а мне стыдно.
Где взять на все деньги? Наведите порядок на таможне, наведите порядок в энергосфере, 95% предприятий продолжают платить часть зарплаты в конвертах и не платить налоги на неё, 99% служащих госсектора дикие коррупционеры.
В Украине столько денег, что мы не только не будем брать в долг у МВФ, но можем сами давать в долг под проценты. Но при этом мы ходим и собираем по десяточке военным на планшет.
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10.01.2022 04:45 Ответить
зато "какая разница по какой улице ходить" "величайший" пердизент об этом не беспокоится... оно отдыхает 100 дней в году... нужен ли в годы войны такой рукойводитель? позор страны...
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10.01.2022 07:47 Ответить
Скиньте Денег Юсуповой. И посмотрите ролик, как идут солдаты французкой армии. Впереди летит квадрокоптер, который смотрит нет ли на пути последышей северной нигерии
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10.01.2022 16:34 Ответить
 
 