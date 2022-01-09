Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптера и планшетов для наших воинов на фронте. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на закупку необходимого оборудования для украинских военных на фронте.
Об этом она пишет в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Люди, я понимаю, что новогодние праздники и всем хочется отдохнуть. Но на фронте нет отдыха, и у нас уже есть убитые и раненые в новом году. На фронте обстрелы каждый день, вражеские войска накапливаются у наших границ.
Одному из подразделений разведки нужно купить квадрокоптер (цена 56700 грн) и два планшета – 14 тыс. один. У многих есть возможность помочь – 20, 50, 100 грн. Не проходите мимо! Все видят, какая сейчас напряженная ситуация.
Перед НГ в Киев привезли новых тяжело раненых, поэтому потребности госпиталя мы закрываем своими силами.
Просим помощи с необходимым на фронт. В декабре мы купили 4 квадрокоптера, 6 планшетов, многое другое, все отправлено на фронт. Все отчеты всегда есть у меня на странице. Карточки для помощи 5375 4141 2065 9130 или 5375 4115 0267 5353 Монобанк. Номера проверены, можно скопировать в первом комментарии. Спасибо за помощь!"
Пожалуйста, подождите...
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Навіть на податки не заробляють, які вже там подарунки.
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...твою дівізію ... На восьмому році війни , армійській розвідці не вистачає якихось елементарних квадрокоптерів . . Це пц !! Військові змушені замовляти їх через волонтерів .. А куди ж ідуть бюджетні мільярди ?
Зебіли довбані , ви коли вже нарешті - звернете свою увагу на амрію ??
@elnazaro777
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https://twitter.com/elnazaro777/status/1480205806897405952 21 мин
Все за одним сценарієм: 2020 Буковель-Оман, 2021 Буковель-Катар, 2022: Буковель-.... Де наразі перебуває Патрушев?..
@Dredd_Director
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https://twitter.com/Dredd_Director/status/1480218043322142726 6 хв
Рівень Порошенка: бути готовим до отримання ПДЧ в НАТО через 5 років.
Рівень Зеленського: бути готовим до запровадження продуктових карток уже зараз.
Саме тому янелоха так і плющить від заздрощів та ненависті, не здатний досягнути рівня державника він прагне його знищити
У нас у границ 100 тысячная группировка, а волонтеры собирают на планшет. И на квадрокоптер. Как мы собираемся воевать с агрессором???????? Уже 8 лет воюем, и до сих пор волонтеры вынуждены ходить с протянутой рукой и собирать на военные нужды деньги. Мы тут вроде паралельно хотим заявку подать в МОК на проведение Олимпиады в Украине. Но при этом на планшеты нам не хватает и планируем ввести продуктовые карточки для малоимущих слоёв населения.
Стыдобище! Страшный испанский стыд. Игра членом на рояле. Он играет а мне стыдно.
Где взять на все деньги? Наведите порядок на таможне, наведите порядок в энергосфере, 95% предприятий продолжают платить часть зарплаты в конвертах и не платить налоги на неё, 99% служащих госсектора дикие коррупционеры.
В Украине столько денег, что мы не только не будем брать в долг у МВФ, но можем сами давать в долг под проценты. Но при этом мы ходим и собираем по десяточке военным на планшет.