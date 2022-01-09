Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптера и планшетов для наших воинов на фронте. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на закупку необходимого оборудования для украинских военных на фронте.

Об этом она пишет в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, я понимаю, что новогодние праздники и всем хочется отдохнуть. Но на фронте нет отдыха, и у нас уже есть убитые и раненые в новом году. На фронте обстрелы каждый день, вражеские войска накапливаются у наших границ.

Одному из подразделений разведки нужно купить квадрокоптер (цена 56700 грн) и два планшета – 14 тыс. один. У многих есть возможность помочь – 20, 50, 100 грн. Не проходите мимо! Все видят, какая сейчас напряженная ситуация.

Перед НГ в Киев привезли новых тяжело раненых, поэтому потребности госпиталя мы закрываем своими силами.

Просим помощи с необходимым на фронт. В декабре мы купили 4 квадрокоптера, 6 планшетов, многое другое, все отправлено на фронт. Все отчеты всегда есть у меня на странице. Карточки для помощи 5375 4141 2065 9130 или 5375 4115 0267 5353 Монобанк. Номера проверены, можно скопировать в первом комментарии. Спасибо за помощь!"

Читайте также: Благотворительный фонд "Повернись живим" передал еще один мобильный пункт ПВО для зенитного ракетного полка. ФОТОрепортаж













