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Новости Фото ДТП
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ДТП с пожаром произошло в Киеве - погиб человек, ребенка доставили в больницу, - ГСЧС. ФОТО

9 января в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"К месту происшествия были сразу направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию к месту происшествия спасателями было установлено, что в результате столкновения двух легковых автомобилей один из них (марки Mitsubishi) загорелся. Спасатели провели оперативное развертывание и приступили к тушению. Во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело водителя автомобиля. С помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего", - отмечается в сообщении.

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В 14:38 пожар был окончательно ликвидирован.

В сообщении сказано: "Также в результате столкновения получил ушибы мальчик, который с семьей находился во второй машине (марки Subaru). Он вместе с матерью был госпитализирован в НДСБ "Охматдет". Для ликвидации пожара было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава.

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ДТП с пожаром произошло в Киеве - погиб человек, ребенка доставили в больницу, - ГСЧС 01
ДТП с пожаром произошло в Киеве - погиб человек, ребенка доставили в больницу, - ГСЧС 02

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ДТП (7676) Киев (25563) пожар (5950) ГСЧС (4977)


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Скорішого одужання дитині.
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09.01.2022 18:41 Ответить
второй машине повезло.
мальчику выздоровления.
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09.01.2022 19:38 Ответить
І чому на Столичному постійно страшні аварії?
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09.01.2022 19:49 Ответить
Із свого досвіду знайомства з даною дорогою можу констатувати явні причини ДТП:

Ідеальне дорожнє покриття.

Більшість автовласників на цій дорозі - гонщики.

Відустність будь-яких обмежень та відеофіксації швидкісного режиму.

Реально скажені швидкості у більшості авто на цій дорозі.
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09.01.2022 21:12 Ответить
Що за несинітниці там 3 камери і аж до козина знаків 50 більш ніж по всій Україні, і постійні пости поліції
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09.01.2022 23:32 Ответить
Всі смертельні дтп відбуваються там на конкретній ділянці "Чапаївка-санаторій Конча-Заспа". Там не дарма поставили надземні переходи. Ви навіть не уявляєте скільки там людей вбито було ще раніше.
В Чапаївці стоїть камера на 80км/год і потім до Козина нема нічого. Нуль камер!
Які пости поліції на цій ділянці до санаторію? Якась маячня.
Там від Чапаївки до санаторію летять по 200-250км/год і так само до Чапаївки.
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10.01.2022 22:35 Ответить
Кілька років тому бачив лобове зіткнення(без тяжких наслідків) на реверсивній смузі мосту Патона при вимкненому реверсивному світлофорі авто з номерами 0001 та 2222. А все тому, що вони обидва мали переважне перед холопами право руху по реверсивній смузі. А дорога на Козин - це та ж реверсивна смуга мосту Патона, холопам там краще їздити по обочині
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10.01.2022 10:32 Ответить
 
 