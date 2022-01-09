ДТП с пожаром произошло в Киеве - погиб человек, ребенка доставили в больницу, - ГСЧС. ФОТО

9 января в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"К месту происшествия были сразу направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию к месту происшествия спасателями было установлено, что в результате столкновения двух легковых автомобилей один из них (марки Mitsubishi) загорелся. Спасатели провели оперативное развертывание и приступили к тушению. Во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело водителя автомобиля. С помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего", - отмечается в сообщении.

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В 14:38 пожар был окончательно ликвидирован.

В сообщении сказано: "Также в результате столкновения получил ушибы мальчик, который с семьей находился во второй машине (марки Subaru). Он вместе с матерью был госпитализирован в НДСБ "Охматдет". Для ликвидации пожара было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава.

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