Ужасное ДТП в Винницкой области: Dacia на встречной полосе влетела в ГАЗ-52 - трое погибших. ФОТОрепортаж
В Винницкой области при въезде в пгт Тывров в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует областная полиция.
Отмечается, что 9 января около 13:00 при въезде в пгт Тывров столкнулись автомобиль Dacia и грузовик.
По предварительной информации следствия, 31-летний водитель легковой машины не справился с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-52.
"В результате аварии водитель легкового автомобиля и два его пассажира от полученных повреждений погибли на месте происшествия", - проинформировали в полиции.
Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
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думаю неправильно написали водитель выехал на встречную полосу как по фотографии Дачи Логан то она боком и впеаталась а ее просто видимо снесло на скользкой дороге скорость была высокой и водительне сумел отреагировать... а может комплектация версия автомобиля- самая пустая барабан барабаном база даже без ЕСП... а ГАЗон гарно смяло радиатор думаю и двигло вдавило и мост повело машинка то два моста спереди и сзади.. по фотографии ясно что скорость была у обоих немалой и да фактор тоннажа ГАЗ где то под 4 тонны и -или больше, а Дачия 1700 кг.. вот и считайте.. куда ушел удар и высокий G люди гибнут не от удара- а от возросшего за миллисекунды G тело человека весом 70 кг превращается в 700 кг или 2100 кг.. отсюда мгновенная гибель...от втутренних как правило разрывов и отрывов мозга сердца печенки селезенки пищевода... .. кошмар да и только и горе..соболезнования...
На такой скорости при любом железе содержимое превращается в фарш, как Вольво выше написал.
є різниця
Из паРаши в 2012-м перестали ренохи завозить..
Поэтому на них не может сейчас ездить пол Парижа...
Хоча мені ці Дасі не подобаються.
сработанная цЫганами в Румынии-
авто для самоубийц.
Ни пояса жесткости , ни подушек безопасности..
Ну куда??? Там сотня минимум была!!!
У ПДД чітко сказано -- водій має обирати безпечну швидкість спираючись на дорожні умови.
Учора в Одесу мотався. Тут без варіантів, практично кожна поїздка, по трасі якесь ЧП. Учорашнє, судячи з усього, легкове вийшло на обгін і не встигало, хотів "вскочити попереду вантажівки. Так де там. Або він не встиг, або фура знахабнівша не дала. Туман був просто жуть і траса перевантажена, ще й вузька.
До речі, як нахабніють ці падлюки можете https://www.youtube.com/watch?v=h6wq4GUndk4&t=42s тут глянути . Я вичекав, що б не на перехресті і не на пішохідному. Попереду чиста зустрічна, чітко вписуюсь. І вписався б, якби той бик не надавив на гашетку і не скоротив спеціально відстань до тесли. До речі добре видно на задній камері.