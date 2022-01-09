Ужасное ДТП в Винницкой области: Dacia на встречной полосе влетела в ГАЗ-52 - трое погибших. ФОТОрепортаж

В Винницкой области при въезде в пгт Тывров в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует областная полиция.

Отмечается, что 9 января около 13:00 при въезде в пгт Тывров столкнулись автомобиль Dacia и грузовик.

По предварительной информации следствия, 31-летний водитель легковой машины не справился с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-52.

"В результате аварии водитель легкового автомобиля и два его пассажира от полученных повреждений погибли на месте происшествия", - проинформировали в полиции.

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Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы.