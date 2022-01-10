"Где союзники Украины?": украинцы в Чикаго провели акцию "Say NO to Putin". ФОТОрепортаж

9 января украинцы провели в Чикаго акцию "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin".

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Чикаго, передает Цензор.НЕТ.

Организатором акции выступило отделение Конгресса украинцев Америки в Иллинойсе.

Участие в акции приняли конгрессмены из штата Иллинойс и представители украинской, белорусской, эстонской, казахстанской, литовской, латвийской и польской общин штата.

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"За поддержку Украины и с призывом остановить российскую агрессию выступили конгрессмены от демократической партии Дэнни Дэвис и Майк Квигли, лично приобщившиеся к акции, а также Раджа Кришнамурти, направивший письмо поддержки", - говорится в сообщении.

"Мы все должны быть едины как "Восточный блок". И мы - Польско-Американский Конгресс и наша община вместе с вами (украинцами)", - отметил Президент Конгресса поляков в Америке Фрэнк Спула.

Во время своего выступления генеральный консул Украины в Чикаго Сергей Коледов поблагодарил украинскую общину и друзей Украины за поддержку, а также призвал организации диаспоры к активной работе с представителями местных властей для продвижения и защиты интересов нашей Родины.

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