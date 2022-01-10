"Где союзники Украины?": украинцы в Чикаго провели акцию "Say NO to Putin". ФОТОрепортаж
9 января украинцы провели в Чикаго акцию "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin".
Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Чикаго, передает Цензор.НЕТ.
Организатором акции выступило отделение Конгресса украинцев Америки в Иллинойсе.
Участие в акции приняли конгрессмены из штата Иллинойс и представители украинской, белорусской, эстонской, казахстанской, литовской, латвийской и польской общин штата.
"За поддержку Украины и с призывом остановить российскую агрессию выступили конгрессмены от демократической партии Дэнни Дэвис и Майк Квигли, лично приобщившиеся к акции, а также Раджа Кришнамурти, направивший письмо поддержки", - говорится в сообщении.
"Мы все должны быть едины как "Восточный блок". И мы - Польско-Американский Конгресс и наша община вместе с вами (украинцами)", - отметил Президент Конгресса поляков в Америке Фрэнк Спула.
Во время своего выступления генеральный консул Украины в Чикаго Сергей Коледов поблагодарил украинскую общину и друзей Украины за поддержку, а также призвал организации диаспоры к активной работе с представителями местных властей для продвижения и защиты интересов нашей Родины.
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на передовій, як Верховний Головнокомандувач?
Я приехал из деревни в этот крупный городок очень трудно разобраться где тут запад где восток
Ни товарища ни друга растворились как в воде и никто здесь не поможет если скажем ты в беде
А кругом миллионеры денег куры не клюют между ними как шакалы люди бедные снуют
Переполнены до смерти все большие города не гуляют в них по паркам люди ночью никогда
То гляди тебя ограбят то гляди тебя убьют похоронят как собаку и молитвы не споют
Я карабкаюсь повыше а вокруг все то же дно неужели мне богатым в жизни стать не суждено
Я работаю как лошадь все дела дела дела а жена не потерпела и к свободному ушла
Я пока что не богатый да и бедным не назвать только вечно мне придется счастье светлое ковать
Хорошо везде на свете только там где нету нас я не знаю то что будет знаю только что сейчас
И брожу я одиноко впереди большой Бродвей кто-то ездит на роллс-ройсах я же прыгаю в сабвей
Очень часто очень часто задаю себе вопрос для чего не понимаю черт меня сюда принес