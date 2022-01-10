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"Где союзники Украины?": украинцы в Чикаго провели акцию "Say NO to Putin". ФОТОрепортаж

9 января украинцы провели в Чикаго акцию "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin".

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Чикаго, передает Цензор.НЕТ.

Организатором акции выступило отделение Конгресса украинцев Америки в Иллинойсе.

Участие в акции приняли конгрессмены из штата Иллинойс и представители украинской, белорусской, эстонской, казахстанской, литовской, латвийской и польской общин штата.

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"За поддержку Украины и с призывом остановить российскую агрессию выступили конгрессмены от демократической партии Дэнни Дэвис и Майк Квигли, лично приобщившиеся к акции, а также Раджа Кришнамурти, направивший письмо поддержки", - говорится в сообщении.

"Мы все должны быть едины как "Восточный блок". И мы - Польско-Американский Конгресс и наша община вместе с вами (украинцами)", - отметил Президент Конгресса поляков в Америке Фрэнк Спула.

Во время своего выступления генеральный консул Украины в Чикаго Сергей Коледов поблагодарил украинскую общину и друзей Украины за поддержку, а также призвал организации диаспоры к активной работе с представителями местных властей для продвижения и защиты интересов нашей Родины.

Также читайте: 9 января украинцы проведут глобальную акцию "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin"

Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 01
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 02
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 03
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 04
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 05
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 06
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 07
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 08
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 09
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 10
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 11
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 12
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 13
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 14
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 15
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 16
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 17
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 18
Где союзники Украины?: украинцы в Чикаго провели акцию Say NO to Putin 19

Автор: 

акция (2425) диаспора (349) путин владимир (31309) россия (95645) США (26815) ​Всемирный конгресс украинцев (4)


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Топ комментарии
+19
Де союзники? Спитайте у Осла в Буковелі.
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10.01.2022 08:45
+17
В мене зустрічне питання - де президент України і чи є взагалі в України президент?
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10.01.2022 08:54
+10
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10.01.2022 09:07
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Де союзники? Спитайте у Осла в Буковелі.
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10.01.2022 08:45 Ответить
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10.01.2022 09:07 Ответить
он уже на островах в индийском океане - Мосейчук написал...) Ищите его на мальдивах
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10.01.2022 09:13 Ответить
Нахер він кому всрався щоб його шукати. Може пропаде десь...
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10.01.2022 09:16 Ответить
Ти хотів написати -у Петра в Іспанії
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10.01.2022 09:27 Ответить
_Байден защищает путлера от Конгресса, чтобы они ему урон не смели причинять. Западная Европа на стороне фашистской расии. Бюрократы ЕС по своему обыкновению отказ противодействовать путлеру маскируют пустопорожней болтовнёй - пока путлер вторгся в Казахстан и прибирает его к своим рукам. Вот такие союзники...
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10.01.2022 08:46 Ответить
Більше 12000 московських фірм працює в Україні,хде блд саюзнікі???
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10.01.2022 09:52 Ответить
союзники? там де ядерна зброя, розпиляні на металобрухт стратегічні підприємства, "харківські угоди" і.т.д.
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10.01.2022 08:51 Ответить
В мене зустрічне питання - де президент України і чи є взагалі в України президент?
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10.01.2022 08:54 Ответить
_Это оправдывает "миротворцев" в желании скормить крокодилу Украину и Восточную Европу? Ты полезный дурачок и путлер одобряет такие мессиджы, молодца.
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10.01.2022 09:05 Ответить
Ти мабуть щось знаєш. Бубочка в штабі керує обороною? Тоді мовчимо. Це секретна інформація.
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10.01.2022 09:18 Ответить
_Ты тормоз? Бубачка - кусок дерьма, это само собой. Но ты этим оправдываешь предательство Западом Украины! Таким образом ты выступаешь на одной стороне с путлером, за что он может сказать спасибо подобным полезным ему идиотам.
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10.01.2022 09:26 Ответить
В чому моє предательство? Що я Осла назвав Ослом і що воно десь гуля коли повинно бути
на передовій, як Верховний Головнокомандувач?
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10.01.2022 09:34 Ответить
_В том что со своим неуместным "встречным вопросом" выступаешь контра призвавших сплотиться и дать отпор фашистской расие.
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10.01.2022 09:40 Ответить
Что за абракадабру ты несешь? Вроде ж адекватным был...
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10.01.2022 09:47 Ответить
Что именно из написанного непонятно?
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10.01.2022 09:51 Ответить
Я не понял твой пост от 09:05. Что не так написал Анатолий? Все правильно написал. Нет в Украине президента. Есть клоун, который в такое тяжелое для страны время постоянно отдыхает и его не видно и не слышно. В Украине нет президента Украины. Разве это не очевидно?
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10.01.2022 11:38 Ответить
Приведи цитату где именно это я отрицаю.
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10.01.2022 11:41 Ответить
Может ты это и не отрицаешь, но твой ответ от 09:05 явно мне непонятен.
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10.01.2022 13:10 Ответить
_Может не отрицаю? Тут либо не отрицаю, либо цитата, доказывающая обратное. Всё просто и прямо, без всяких "может".
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10.01.2022 13:22 Ответить
В тому то і проблема, що союзники якраз і не відвернулись від України. Від України відвернувся перзидент який замість того щоб ще більше згуртовувати союзників і готувати країну до оборони вирішив стати на лижі.
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10.01.2022 09:52 Ответить
А в это время "диаспора" в РФ героически работала на стройках и нянчила кацапских деток...
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10.01.2022 10:52 Ответить
....Небоскребы небоскребы а я маленький такой то мне страшно то мне грустно то теряю свой покой

Я приехал из деревни в этот крупный городок очень трудно разобраться где тут запад где восток
Ни товарища ни друга растворились как в воде и никто здесь не поможет если скажем ты в беде
А кругом миллионеры денег куры не клюют между ними как шакалы люди бедные снуют
Переполнены до смерти все большие города не гуляют в них по паркам люди ночью никогда
То гляди тебя ограбят то гляди тебя убьют похоронят как собаку и молитвы не споют
Я карабкаюсь повыше а вокруг все то же дно неужели мне богатым в жизни стать не суждено
Я работаю как лошадь все дела дела дела а жена не потерпела и к свободному ушла
Я пока что не богатый да и бедным не назвать только вечно мне придется счастье светлое ковать
Хорошо везде на свете только там где нету нас я не знаю то что будет знаю только что сейчас
И брожу я одиноко впереди большой Бродвей кто-то ездит на роллс-ройсах я же прыгаю в сабвей
Очень часто очень часто задаю себе вопрос для чего не понимаю черт меня сюда принес
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10.01.2022 12:03 Ответить
Молодці! Люди хоть щось роблять!
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11.01.2022 21:01 Ответить
 
 