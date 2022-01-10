Одну из старейших школ капитально отремонтируют в Днепре, - ОГА. ФОТОрепортаж

Здание школы №122 капитально отремонтируют в Днепре. Это происходит впервые за более чем столетнюю историю заведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Школу на 500 учащихся осовременивают извне и внутри.

В рамках программы "Большая стройка" завершены работы по утеплению фундамента здания и устройству современной гидроизоляции. Сейчас заменяют кровлю, устанавливают энергоэффективные окна, термомодернизируют фасад.

"По проекту будет максимально сохранен внешний вид исторического здания. Утепляя минватой, повторяем все декоративные элементы. Фасад будет ровный, чистый и современный. Под его цвет подобрали и окна", – сказал подрядчик Антон Чернодуб.

В здании также будут проложены новые сети электро- и водоснабжения, отопления, противопожарной безопасности. Спортивный зал и пищеблок будут оснащены современной мощной вентиляцией.

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Классы после ремонта будут светлыми. Каждый кабинет будет иметь свой цвет. Здание будет удовлетворять современным требованиям доступности. В рамках инициативы первой леди Елены Зеленской его оснастят пандусами и подъемником.

Территорию вокруг школы также приведут в порядок. Школьный стадион после обновления станет многофункциональным. Там смогут проводить уроки физкультуры несколько классов одновременно.

"Современное образовательное пространство создаем в разных уголках региона – и в городах, и в небольших селах. После завершения реконструкции дети охотно начинают ходить в школу. Они улыбаются и лучше учатся", – уверена заместитель главы Днепропетровской ОГА Ольга Горб.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что по инициированной им программе "Большая стройка" уже были возведены и обновлены 200 школ. В ближайшие годы инфраструктурной программой планируется охватить еще 300 учебных заведений.

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