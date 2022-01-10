Имитация "одного укола вакцины" - 3 тыс. грн: СБУ разоблачила в Киеве группу мошенников, изготовлявших и продававших фальшивые COVID-сертификаты. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила новую группу злоумышленников, которые производили и продавали фальшивые свидетельства о вакцинации от COVID-19. По предварительным данным, клиентами дельцов стали более тысячи украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как удалось установить спецслужбе, схему организовали два жителя Киева. Они вовлекли в противоправную деятельность медиков, работающих в Дарницком районе столицы. Последние вносили ложную информацию в электронную систему eHealth, что позволяло скачать данные в приложение "Дія".

Имитацию "одного укола вакцины" дельцы оценили в 3 тыс. грн. Поскольку первая и вторая дозы вакцины имеют разные сертификаты, дельцы заставляли своих клиентов платить за них в отдельности. Причем имитировали даже временную периодизацию между уколами, установленную Министерством здравоохранения.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" после получения ими очередного денежного перевода за фейковые свидетельства о вакцинации.

Во время обысков изъяты:

черновые записи со списком "клиентов" фейковых свидетельств,

памятки о вакцинации и личные медицинские карточки на разных лиц,

электронные устройства с доказательствами противоправной деятельности;

наличные в сумме более 1,2 млн грн и 16 тыс. долларов США.

На рабочих местах медицинских работников, причастных к противоправной деятельности, изъяты соответствующие доказательства.

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Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления фигурантам уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 190 (мошенничество)

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева.











Фото: сайт СБУ