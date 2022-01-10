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Имитация "одного укола вакцины" - 3 тыс. грн: СБУ разоблачила в Киеве группу мошенников, изготовлявших и продававших фальшивые COVID-сертификаты. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила новую группу злоумышленников, которые производили и продавали фальшивые свидетельства о вакцинации от COVID-19. По предварительным данным, клиентами дельцов стали более тысячи украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как удалось установить спецслужбе, схему организовали два жителя Киева. Они вовлекли в противоправную деятельность медиков, работающих в Дарницком районе столицы. Последние вносили ложную информацию в электронную систему eHealth, что позволяло скачать данные в приложение "Дія".

Имитацию "одного укола вакцины" дельцы оценили в 3 тыс. грн. Поскольку первая и вторая дозы вакцины имеют разные сертификаты, дельцы заставляли своих клиентов платить за них в отдельности. Причем имитировали даже временную периодизацию между уколами, установленную Министерством здравоохранения.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" после получения ими очередного денежного перевода за фейковые свидетельства о вакцинации.

Во время обысков изъяты:

  • черновые записи со списком "клиентов" фейковых свидетельств,
  • памятки о вакцинации и личные медицинские карточки на разных лиц,
  • электронные устройства с доказательствами противоправной деятельности;
  • наличные в сумме более 1,2 млн грн и 16 тыс. долларов США.

На рабочих местах медицинских работников, причастных к противоправной деятельности, изъяты соответствующие доказательства.

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Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления фигурантам уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 190 (мошенничество)
  • ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева.

Имитация одного укола вакцины - 3 тыс. грн: СБУ разоблачила в Киеве группу мошенников, изготовлявших и продававших фальшивые COVID-сертификаты 01
Имитация одного укола вакцины - 3 тыс. грн: СБУ разоблачила в Киеве группу мошенников, изготовлявших и продававших фальшивые COVID-сертификаты 02
Имитация одного укола вакцины - 3 тыс. грн: СБУ разоблачила в Киеве группу мошенников, изготовлявших и продававших фальшивые COVID-сертификаты 03
Имитация одного укола вакцины - 3 тыс. грн: СБУ разоблачила в Киеве группу мошенников, изготовлявших и продававших фальшивые COVID-сертификаты 04
Имитация одного укола вакцины - 3 тыс. грн: СБУ разоблачила в Киеве группу мошенников, изготовлявших и продававших фальшивые COVID-сертификаты 05
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Киев (25572) подделка (438) СБУ (19924) сертификат (226)


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Топ комментарии
+4
Одні телепні створили фейковий документ, а фейкові правоохоронці ловлять підробників несправжніх документів.
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10.01.2022 11:43
+3
Уже всем ясно что сами прививки это фейк!
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10.01.2022 11:57
+2
Ну хорошо уже что не агенты кремля
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10.01.2022 12:15
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Одні телепні створили фейковий документ, а фейкові правоохоронці ловлять підробників несправжніх документів.
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10.01.2022 11:43 Ответить
СБУ більш нічого робити? Вже всі зрадники та шпигуни переловлені, диверсанти знешкоджені?
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10.01.2022 11:55 Ответить
Уже всем ясно что сами прививки это фейк!
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10.01.2022 11:57 Ответить
усi зуби вибитi
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10.01.2022 12:12 Ответить
Дорогонаф! Поделом!
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10.01.2022 12:07 Ответить
Антивакцинатори = зебіли . Такі ж дурні та вперті .
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10.01.2022 12:14 Ответить
Ну хорошо уже что не агенты кремля
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10.01.2022 12:15 Ответить
это точно, а могут и "зраду" пришить...
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10.01.2022 12:38 Ответить
если будет спрос, то будет и предложение, зеля же вин, як гарно порошок нюхает и создает спрос
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10.01.2022 12:48 Ответить
І що вручили ім підозрілі підозри,а чи ті підозри не були підроблені?Треба створити новий орган для провірки виданих підозр і виділити на їх отримання 1млрд. гривень.
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10.01.2022 13:02 Ответить
Одни пидозри Хть кого то посадили? Или судьи в а...е, нужно выносить решение по подделке бумажки о необязательной вакцинации от вируса эпидемии которого в понимании закона в стране нет
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10.01.2022 13:09 Ответить
Дораха! В регионах 500 грн за обе )))
(Я по-честному сделал в Киеве).
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10.01.2022 13:30 Ответить
В Італії антивакси пішли іншим шляхом. Вони навмисно тусуються у скупченні людей, щоб захворіти та отримати гринпасс не роблячи вакцинацію. Робити тести через день для них це вже накладно, а жити хочеться як раніше, тому захворіти на ковід - це їхня мета.

Основна маса цих недоумків рускагаварящая бидлота з України, Молдови та раські. Усі, хто сидить на російських інформаційних помийках. А саме цікаве те, що вони у ковід взагалі не вірять та називають його модним грипом.
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10.01.2022 13:40 Ответить
за фейковые свидетельства о вакцинации

Свидетельство распечатанное из "Дія" - фейковое?
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10.01.2022 14:40 Ответить
А где тут шахрайство? Люди что заказывали, то и получили. Все честно.
И врачи разве что-то подделывали? Документы тоже честные.
Разве что что-то по типу "внесения неправдивых сведений", если у нас в кодексе вообще такое есть.
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10.01.2022 16:41 Ответить
 
 