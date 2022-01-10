Имитация "одного укола вакцины" - 3 тыс. грн: СБУ разоблачила в Киеве группу мошенников, изготовлявших и продававших фальшивые COVID-сертификаты. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила новую группу злоумышленников, которые производили и продавали фальшивые свидетельства о вакцинации от COVID-19. По предварительным данным, клиентами дельцов стали более тысячи украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как удалось установить спецслужбе, схему организовали два жителя Киева. Они вовлекли в противоправную деятельность медиков, работающих в Дарницком районе столицы. Последние вносили ложную информацию в электронную систему eHealth, что позволяло скачать данные в приложение "Дія".
Имитацию "одного укола вакцины" дельцы оценили в 3 тыс. грн. Поскольку первая и вторая дозы вакцины имеют разные сертификаты, дельцы заставляли своих клиентов платить за них в отдельности. Причем имитировали даже временную периодизацию между уколами, установленную Министерством здравоохранения.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" после получения ими очередного денежного перевода за фейковые свидетельства о вакцинации.
Во время обысков изъяты:
- черновые записи со списком "клиентов" фейковых свидетельств,
- памятки о вакцинации и личные медицинские карточки на разных лиц,
- электронные устройства с доказательствами противоправной деятельности;
- наличные в сумме более 1,2 млн грн и 16 тыс. долларов США.
На рабочих местах медицинских работников, причастных к противоправной деятельности, изъяты соответствующие доказательства.
Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления фигурантам уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 190 (мошенничество)
- ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева.
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(Я по-честному сделал в Киеве).
Основна маса цих недоумків рускагаварящая бидлота з України, Молдови та раські. Усі, хто сидить на російських інформаційних помийках. А саме цікаве те, що вони у ковід взагалі не вірять та називають його модним грипом.
Свидетельство распечатанное из "Дія" - фейковое?
И врачи разве что-то подделывали? Документы тоже честные.
Разве что что-то по типу "внесения неправдивых сведений", если у нас в кодексе вообще такое есть.