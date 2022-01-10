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В Донецкой области реставрировали одно из старейших сооружений - усадьбу Бантыша. ФОТОрепортаж

В Краматорске Донецкой области завершили реставрацию одного из самых старых сооружений региона – усадьбы Бантыша. Исторический особняк был построен в XIX ст. и с тех пор ни разу не ремонтировался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дім".

Реставрацию провели в рамках программы "Большая стройка". Здание максимально приблизили к его историческому виду.

"Усадьба Бантыша — одно из четырех сохранившихся на территории Украины владений знаменитого общественного деятеля и землевладельца Василия Бантыша. В барском особняке любила отдыхать семья землевладельца молдавского происхождения. В 70-е годы прошлого столетия здание использовали как детский дом, а после распада Советского Союза усадьба долгое время была заброшенной", - говорится в сюжете.

Обновленный особняк стал частью регионального ландшафтного парка "Краматорский", куда каждый год на экскурсию приезжают тысячи туристов. В парке есть вольерный комплекс с животными, которых спасли от браконьеров зоозащитники. Именно так в парке поселился олень Михаил и другие животные.

"Вот лиса к нам попала полтора года назад, и мы ее спасли. Она была в очень тяжелом состоянии — запуталась в сетке и практически мы ее вытянула с того света. Сейчас она живет у нас. На сегодняшний день с лисой все хорошо — кормим, заботимся", - рассказал директор парка Евгений Скляров.

Территория парка превышает 2 тис. гектаров, здесь проходят популярные туристический маршруты Донецкой области - Белокузьминовские меловые горы и Пчелкинские окаменевшие деревья. В конце минувшего года Краматорский ландшафтный парк стал финалистом Ежегодного всеукраинского конкурса Ukraine Tourism Awаrds, где занял второе место как лучший природный парк Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по программе "Большая стройка" на востоке страны построят два новых аэропорта.

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В Донецкой области реставрировали одно из старейших сооружений - усадьбу Бантыша 01
В Донецкой области реставрировали одно из старейших сооружений - усадьбу Бантыша 02
В Донецкой области реставрировали одно из старейших сооружений - усадьбу Бантыша 03

Автор: 

Донецкая область (9734) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+6
Розпиляли зелебоби добряче
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10.01.2022 12:01
+4
///
В Киеве рано утром 20 августа два экскаватора снесли усадьбу Барбана конца XIX века, располагавшуюся на улице Обсерваторной, 6.
Накануне, активисты, защищавшие здание, устроили акцию протеста, перекрыв движение по улице, однако полиция задержала двоих из них.
До этого они три месяца безуспешно пытались привлечь внимание к разрушению усадьбы, на месте которой планируется построить 12-этажный жилой дом.
///
В Днепре 15 сентября 2021 г снесли еще одно историческое здание, построенное из «екатеринославского кирпича». Оно находилось на улице Светлова, 34. Время строительства его 1890-е годы. Назначение: Доходный дом. Стилевым признакам: эклектика. Как сообщают, на месте снесенного особняка построят новый жилой комплекс. Место престижное: находится недалеко от центра, чуть выше «Днепр-Арены», в тихом квартале без трафика транспорта и суеты.
///
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10.01.2022 12:29
+4
Твоя справа- вірно служити російському хазяїну.
Відпочивати він розмріявся.
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10.01.2022 12:58
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Красотища....
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10.01.2022 12:01 Ответить
Розпиляли зелебоби добряче
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10.01.2022 12:01 Ответить
https://dn.depo.ua/ukr/kramatorsk/yak-na-donechchini-rekonstruktsiya-znishchue-istorichnu-sadibu-bantisha-ta-legendu-pro-prividiv-202109171369123 Народ в шоці
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10.01.2022 12:18 Ответить
Ні фасаду, ні оздоблення: Як на Донеччині реконструкція знищує історичну садибу Бантиша
https://dn.depo.ua/ukr/kramatorsk/yak-na-donechchini-rekonstruktsiya-znishchue-istorichnu-sadibu-bantisha-ta-legendu-pro-prividiv-202109171369123
Поблизу Краматорська на Донеччині триває реконструкція однієї з найстаріших споруд регіону - садиби Бантиша. Але результати "оновлення" викликали справжнє обурення...
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10.01.2022 12:54 Ответить
Жах,що витворяють зелені мародери.
Дякую за статтю.Безумовно такий ремонт це не реставрація а реконструкція для того щоб потім прибрати до рук маєток.
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10.01.2022 15:05 Ответить
Я бы тоже отдохнул в барском особняке с семьей. Эх, были времена.
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10.01.2022 12:21 Ответить
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10.01.2022 12:27 Ответить
под свечки и скрипки и хруст каких то булок...
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10.01.2022 12:49 Ответить
В Конче-Заспа особняки есть и по круче. Надеюсь,со временем тоже станут музеями и достоянием народа.
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10.01.2022 13:05 Ответить
да уж...были времена,краснопузый

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10.01.2022 12:54 Ответить
Твоя справа- вірно служити російському хазяїну.
Відпочивати він розмріявся.
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10.01.2022 12:58 Ответить
Интересно: кому из представителей сухумского обезьяннего питомника достанется?
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10.01.2022 12:29 Ответить
Ефимову. Ныне он "батько" города.
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10.01.2022 12:46 Ответить
Любимой бородатой бабушке зеледента, а то все мается бедняга без усадьбы.
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10.01.2022 15:10 Ответить
///
В Киеве рано утром 20 августа два экскаватора снесли усадьбу Барбана конца XIX века, располагавшуюся на улице Обсерваторной, 6.
Накануне, активисты, защищавшие здание, устроили акцию протеста, перекрыв движение по улице, однако полиция задержала двоих из них.
До этого они три месяца безуспешно пытались привлечь внимание к разрушению усадьбы, на месте которой планируется построить 12-этажный жилой дом.
///
В Днепре 15 сентября 2021 г снесли еще одно историческое здание, построенное из «екатеринославского кирпича». Оно находилось на улице Светлова, 34. Время строительства его 1890-е годы. Назначение: Доходный дом. Стилевым признакам: эклектика. Как сообщают, на месте снесенного особняка построят новый жилой комплекс. Место престижное: находится недалеко от центра, чуть выше «Днепр-Арены», в тихом квартале без трафика транспорта и суеты.
///
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10.01.2022 12:29 Ответить
коЗеленський тепер знає де можна відпочити наступного разу.
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10.01.2022 12:30 Ответить
Це не реставрація а "євроремонт".
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10.01.2022 12:35 Ответить
теперь там можно размещать филармонию, а в филармонии - рояль
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10.01.2022 12:38 Ответить
а в рояле-свистульку для зебилов
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10.01.2022 13:02 Ответить
Нащо ЦН рекламує сумнівні "досягнення" великого крадівницьтва?
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10.01.2022 15:08 Ответить
 
 