В Донецкой области реставрировали одно из старейших сооружений - усадьбу Бантыша. ФОТОрепортаж

В Краматорске Донецкой области завершили реставрацию одного из самых старых сооружений региона – усадьбы Бантыша. Исторический особняк был построен в XIX ст. и с тех пор ни разу не ремонтировался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дім".

Реставрацию провели в рамках программы "Большая стройка". Здание максимально приблизили к его историческому виду.

"Усадьба Бантыша — одно из четырех сохранившихся на территории Украины владений знаменитого общественного деятеля и землевладельца Василия Бантыша. В барском особняке любила отдыхать семья землевладельца молдавского происхождения. В 70-е годы прошлого столетия здание использовали как детский дом, а после распада Советского Союза усадьба долгое время была заброшенной", - говорится в сюжете.

Обновленный особняк стал частью регионального ландшафтного парка "Краматорский", куда каждый год на экскурсию приезжают тысячи туристов. В парке есть вольерный комплекс с животными, которых спасли от браконьеров зоозащитники. Именно так в парке поселился олень Михаил и другие животные.

"Вот лиса к нам попала полтора года назад, и мы ее спасли. Она была в очень тяжелом состоянии — запуталась в сетке и практически мы ее вытянула с того света. Сейчас она живет у нас. На сегодняшний день с лисой все хорошо — кормим, заботимся", - рассказал директор парка Евгений Скляров.

Территория парка превышает 2 тис. гектаров, здесь проходят популярные туристический маршруты Донецкой области - Белокузьминовские меловые горы и Пчелкинские окаменевшие деревья. В конце минувшего года Краматорский ландшафтный парк стал финалистом Ежегодного всеукраинского конкурса Ukraine Tourism Awаrds, где занял второе место как лучший природный парк Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по программе "Большая стройка" на востоке страны построят два новых аэропорта.

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