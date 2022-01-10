"Понеділок. Ранок. Банкова": Зеленский проиллюстрировал старым фото пост о своем первом рабочем дне в новом году. ФОТОрепортаж

В понедельник, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский поделился в Инстаграме фотографией из своего рабочего кабинета. Под фотографией он написал, что начинает рабочий день на Банковой. Оказалось, что данная фотография очень похожа на фотографию из кабинета Зеленского, опубликованную пресс-службой Офиса Президента 29 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році", - написал Зеленский в Инстаграмме и опубликовал свое фото за рабочим столом.

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Однако, эта фотография оказалась очень похожа на фотографию, опубликованную пресс-службой ОП 29 ноября с совещания по противодействию новому штамму COVID-19 "Омикрон".





"Сегодня Зеленский опубликовал фото из своего кабинета с подписью: "Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році". Но, как оказалось, фото взято с совещания, которое состоялось еще в ноябре. Так где же Зеленский? Наверное, снова отдыхает со своим лучшим другом Ермаком. Это в тот момент, когда в Женеве решается судьба Украины. Вчера в Швейцарии стартовали переговоры американской и российской делегаций. Сегодня проходят их официальные переговоры в рамках "Диалога о стратегической стабильности". Также сегодня состоится заседание Комиссии "Украина - НАТО" и переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. 12 января состоится заседание Совета "Россия-НАТО". В этот же день начнется заседание Военного комитета НАТО. 13 января американцы и россияне проведут в Вене переговоры в рамках ОБСЕ. В этот же день начнутся неформальные переговоры глав МИД Евросоюза, которые завершатся 14 января. По сути, главная тема всех переговоров - Украина. Но Зеленскому это не интересно. Он уже вторую неделю на отдыхе, а пресс-служба постит прошлогодние фотографии. Зеленский полностью перевернул принцип Петра Порошенко "Ничего об Украине без Украины". "Решайте за Украину без Украины" – так Зеленскому спокойнее. Просто позвоните ему и скажите, что решили", - прокомментировала этот факт нардеп "ЕС" Мария Ионова.

Напомним, что в начале года президент Зеленский отдыхал в Карпатах.