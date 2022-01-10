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"Понеділок. Ранок. Банкова": Зеленский проиллюстрировал старым фото пост о своем первом рабочем дне в новом году. ФОТОрепортаж

В понедельник, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский поделился в Инстаграме фотографией из своего рабочего кабинета. Под фотографией он написал, что начинает рабочий день на Банковой. Оказалось, что данная фотография очень похожа на фотографию из кабинета Зеленского, опубликованную пресс-службой Офиса Президента 29 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році", - написал Зеленский в Инстаграмме и опубликовал свое фото за рабочим столом.

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Понеділок. Ранок. Банкова: Зеленский проиллюстрировал старым фото пост о своем первом рабочем дне в новом году 01
Понеділок. Ранок. Банкова: Зеленский проиллюстрировал старым фото пост о своем первом рабочем дне в новом году 02

Однако, эта фотография оказалась очень похожа на фотографию, опубликованную пресс-службой ОП 29 ноября с совещания по противодействию новому штамму COVID-19 "Омикрон".

Понеділок. Ранок. Банкова: Зеленский проиллюстрировал старым фото пост о своем первом рабочем дне в новом году 03

Понеділок. Ранок. Банкова: Зеленский проиллюстрировал старым фото пост о своем первом рабочем дне в новом году 04
Понеділок. Ранок. Банкова: Зеленский проиллюстрировал старым фото пост о своем первом рабочем дне в новом году 05

"Сегодня Зеленский опубликовал фото из своего кабинета с подписью: "Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році". Но, как оказалось, фото взято с совещания, которое состоялось еще в ноябре. Так где же Зеленский? Наверное, снова отдыхает со своим лучшим другом Ермаком. Это в тот момент, когда в Женеве решается судьба Украины. Вчера в Швейцарии стартовали переговоры американской и российской делегаций. Сегодня проходят их официальные переговоры в рамках "Диалога о стратегической стабильности". Также сегодня состоится заседание Комиссии "Украина - НАТО" и переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. 12 января состоится заседание Совета "Россия-НАТО". В этот же день начнется заседание Военного комитета НАТО. 13 января американцы и россияне проведут в Вене переговоры в рамках ОБСЕ. В этот же день начнутся неформальные переговоры глав МИД Евросоюза, которые завершатся 14 января. По сути, главная тема всех переговоров - Украина. Но Зеленскому это не интересно. Он уже вторую неделю на отдыхе, а пресс-служба постит прошлогодние фотографии. Зеленский полностью перевернул принцип Петра Порошенко "Ничего об Украине без Украины". "Решайте за Украину без Украины" – так Зеленскому спокойнее. Просто позвоните ему и скажите, что решили", - прокомментировала этот факт нардеп "ЕС" Мария Ионова.

Напомним, что в начале года президент Зеленский отдыхал в Карпатах.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) отдых (390) работа (600) Ионова Мария (31) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+66
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10.01.2022 15:36
+61
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10.01.2022 15:35
+58
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10.01.2022 15:34
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Даже ложь какая-то дебильная.
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10.01.2022 16:41 Ответить
Нутк, всё согласно канонам.
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10.01.2022 16:43 Ответить
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10.01.2022 16:42 Ответить
Цей персонаж привабливіший. Та і інтелекту на обличчі більше.
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10.01.2022 16:47 Ответить
Згоден.
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10.01.2022 19:29 Ответить
Новий рік почався традиційно, з брехні. ...
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10.01.2022 16:44 Ответить
Цікаво, як там себе почувають 72к любителів вітажних фото після цієї статті?
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10.01.2022 16:46 Ответить
Мали б відчувати себе - ніби з душу вийшли.
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10.01.2022 16:47 Ответить
Дожились ! Ни чему не верят. А между тем, самый- самый (не помню какой ,но очень даже великий!) набрался (в смысле-сил !) и приступил к нелегкой работе по замене начальника офиса. Теперь засияет над нами надежда. Может оно и попустит ,если не парализует!
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10.01.2022 16:48 Ответить
Валодя миє ноги у Індійському океані.
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10.01.2022 16:49 Ответить
єрмаку ?
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10.01.2022 16:53 Ответить
Їм брехати як дихати
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10.01.2022 16:55 Ответить
Ну ни одного дня без брехни прожить Зеля не может
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10.01.2022 16:55 Ответить
Какой он в пятую точку Зеля? Сцыкло, брехло и лох оманский.
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10.01.2022 17:27 Ответить
А де зебіли, зеботи, піввареники? 😲 Невже продуктові картки малюють? Сподіваюся, хоч дизайн карток від главзебіла отримали?
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10.01.2022 16:55 Ответить
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10.01.2022 17:00 Ответить
Вірні сини українського наріду.
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10.01.2022 17:20 Ответить
зеЛя лживый подоночный мародер!
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10.01.2022 17:05 Ответить
"Он нікому нічо нє должен!"
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10.01.2022 17:09 Ответить
Ахахахахахах)))))))))))))
Зебилы, ну как вам новый сезон сериала? Нравиццо? Жрите падлы, не обляпайтесь.
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10.01.2022 17:09 Ответить
який сором
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10.01.2022 17:11 Ответить
И ЧТО, ДАЖЕ если это действительно так???
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10.01.2022 17:14 Ответить
Ничего. Просто стой раком и продолжай принимать во все щели.
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10.01.2022 17:20 Ответить
Ну так проходи мимо и не цеплялся к людям, чужеземец.
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15.01.2022 19:00 Ответить
Какая разница... Лохторат схавал за милую душу - от адептов сватов и папика ожидать чего то другого не приходится. Писающий мальчик во всей красе - вы "сделали это вместе" рукожопы зебильные!
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10.01.2022 17:29 Ответить
А "какая разница", где маугли будет шлепать писюном по клавишам: в Омане, в Турции, Буковеле или на Сейшелах?... Главное, чтобы нянька-ермак не выбросил лягушонка из "теплого тазика" - загнется.
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10.01.2022 17:33 Ответить
а тем временем...:

https://antikor.com.ua/articles/510152-ukrainskie_nardepy_nahodjatsja_na_maksimaljno_dlinnyh_zimnih_kanikulah_za_10_let Украинские нардепы находятся на максимально длинных зимних каникулах за 10 лет
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10.01.2022 17:58 Ответить
Ничего...зелебобики схавают)))))
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10.01.2022 18:20 Ответить
Блин, скучно стало на цензоре....где пропали зелибобики, не с кем даже поспорить....пойду новости про Порошенка почитаю...может там хоть кто-то остался))))))
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10.01.2022 18:40 Ответить
Если бы Немцов был жив, он бы сказал - Он наркоман, этот ваш Зеленский!
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10.01.2022 19:08 Ответить
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10.01.2022 19:35 Ответить
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10.01.2022 20:14 Ответить
Зе - брехлива потвора. Був, є , і буде такою.
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10.01.2022 20:13 Ответить
За ТРИ года президентства, Зеленский почти ГОД был в отпуске!
КАКИЕ ФОТО С РАБОТЫ?!

Разводняк для зебилов.
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10.01.2022 21:46 Ответить
ой, и это пишут журналисты,
которые иллюстрируют новости стоковыми фотками
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11.01.2022 10:50 Ответить
Якубовича усунули за 2 дні відсутності на робочому місці.
А цей телепень не буває там тижнями!
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11.01.2022 17:10 Ответить
позор Украины... но до 17.1 будет портить воздух...
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11.01.2022 19:50 Ответить
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