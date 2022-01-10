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Агент спецслужб РФ, спланировавший ряд терактов, задержан в Одесской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Агент российской военной разведки, который спланировал серию терактов, задержан в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.

"Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов. Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам.

Следующими объектами посягательства агента должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала агрессии РФ в Украине разоблачены более 20 российских шпионов, - контрразведка СБУ

Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения".

Сотрудники СБУ задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Агент спецслужб РФ, спланировавший ряд терактов, задержан в Одесской области, - СБУ 01
Агент спецслужб РФ, спланировавший ряд терактов, задержан в Одесской области, - СБУ 02
Агент спецслужб РФ, спланировавший ряд терактов, задержан в Одесской области, - СБУ 03
Агент спецслужб РФ, спланировавший ряд терактов, задержан в Одесской области, - СБУ 04
Агент спецслужб РФ, спланировавший ряд терактов, задержан в Одесской области, - СБУ 05

Автор: 

Одесская область (3588) СБУ (19924) шпионаж (1392)


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Топ комментарии
+33
меня одно смущает - нахрена сбу замыливает рожи этим персонажам?
невольно закрадывается мысль, что это актёр, рожу которого можно будет использовать в следующем "громком разоблачении"
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10.01.2022 15:50
+14
Люди, та підкажіть вже тому недолугому СБУ-95 де знаходиться головне гніздо агентів спецслуб РФ. Вся країна знає, а есбеушники грають вар'я̀та, шо "нє в тємє".
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10.01.2022 16:17
+12
СБУ-респект...
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10.01.2022 15:47
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СБУ-респект...
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10.01.2022 15:47 Ответить
По-любому це не ГРУ-шнік(не громадянин РФ) а завербований ГРУ-шніками. Реальних ГРУ-шніків бакановці не ловлять.
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10.01.2022 16:36 Ответить
Ага, і в Одесі. Ще б написали, що в Миколаєві такого утирка піймали. Не вірю я таким новинам.
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10.01.2022 16:47 Ответить
меня одно смущает - нахрена сбу замыливает рожи этим персонажам?
невольно закрадывается мысль, что это актёр, рожу которого можно будет использовать в следующем "громком разоблачении"
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10.01.2022 15:50 Ответить
Это артист из 95-го анала, если не замылить рожу, то как потом выступать?
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10.01.2022 17:54 Ответить
это стандартная мировая досудебная практика. другой вопрос, нафиг они вообще это выкладывают.
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10.01.2022 19:58 Ответить
я читаю разные зарубежные СМИ и никогда не видел, чтобы замыливали рожи тем, кого арестовывают!
спецагентам или полицейским - замыливают, а тем кого арестовывают - нет!
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10.01.2022 20:02 Ответить
Валите на него все нераскрытые преступления, все равно больше чем на таксиста взамен расчитывать не приходится.
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10.01.2022 15:51 Ответить
или на другого какого-то маргинала. зелька вообще любит таксистов
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10.01.2022 15:54 Ответить
или вообще окажется что это джазовый музыкант, которого так убедительно уговаривали признаться, что он не смог не пойти навстречу просьбам
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10.01.2022 17:52 Ответить
слухайте, Панове. Половина України розмовляє на суржику. Мені байдуже на ваші поправки. Я лише висловила своє припущення.
Пишу як хочу, це не диктант з правопису. Та й робота моя взагалі далека від писанини. Отож не морочте голову. Ми з вами спілкувались, чи ви вирішили мені своє "ФЕ" висловити? На вулиці також будете до пересічних людей чіплятись?? Вас там швидко НА три букви відправлять.
Завжди бісять "розумники", котрі лізуть межи очі, аби "випендритись" .. Саме так я це сприймаю.
Це мабуть вам в школі не пояснювали?
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10.01.2022 18:52 Ответить
Первый вопрос следователя:" Штирлиц, вы вакцинированы?"
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10.01.2022 15:55 Ответить
"Вот и первое заданье:
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может - позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.
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10.01.2022 16:01 Ответить
СБУ жжет! После зашквара с казахскими оппозиционерами срочно "шпиона" взяли! Поджег машину ВСУ и облил памятник краской. Стесняюсь спросить: А шо за машина была? Служебный Ланос зампотыла?
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10.01.2022 16:01 Ответить
Кстати да, пока только хулиганством и порчей имущества попахивает, вместо "громких терактов". Чёто Аваков вспомнился со своим луцким "террористом", который внятно не мог объяснить, чего же он в конце-концов хочет. Интересно где он и что с ним?
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10.01.2022 16:10 Ответить
Аваков или его подопечный?
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10.01.2022 16:37 Ответить
Цікаво, а ту сцикуху, що пам'ятник Бандері у Львові обісцяла духами "Красная москва", вже посадили... ну хоча б на кілок?
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10.01.2022 16:40 Ответить
СМЕРШ - СМЕртьРусскіШпіонам!
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10.01.2022 16:07 Ответить
Твою попу он хотєл...
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10.01.2022 16:32 Ответить
... сказал себе Nazar Dupa , стуча своими корявими пальцами по клавиатуре. 😁
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10.01.2022 16:40 Ответить
а ты ласковое теля, наверно у двух папок сосешь
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10.01.2022 16:43 Ответить
Не а, двух козлов имею... Ты второй 😁
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10.01.2022 16:48 Ответить
ты там шо, не тока с папками, а и сам с собой в лысого граешь? затейник, однака
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10.01.2022 16:50 Ответить
Люди, та підкажіть вже тому недолугому СБУ-95 де знаходиться головне гніздо агентів спецслуб РФ. Вся країна знає, а есбеушники грають вар'я̀та, шо "нє в тємє".
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10.01.2022 16:17 Ответить
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10.01.2022 16:20 Ответить
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10.01.2022 16:29 Ответить
Они , наверно в Казахстан и передвижные крематории завезли ?
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10.01.2022 16:32 Ответить
Вот со следующим заданием он бы замахался , особенно с поиском волонтеров в Одессе, яж так понимаю ему АТОшные волонтеры нужны, а не по собачкам или старикам , и не грантоеды которые десяток лет сидят и помогают исключительно себе и своим семьям... А вот волонтеров которые помогают фронту у нас в городе уже пару лет нет, все ж устали от войны ...Еще пару лет назад
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10.01.2022 16:25 Ответить
А шо у Вас за город?

Знаю , что волонтёров сейчас много . Есть даже поварская сотня, которая делает упаковки борщей доя фронта
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10.01.2022 16:33 Ответить
Вчора у Луцьку патрульні поліцейські затримали трьох немісцевих чоловіків, які літали квадрокоптером над ремонтним заводом «Мотор».

Такі дії молодиків здалися їм підозрілими, адже держпідприємство входить до переліку об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Луцький ремонтний завод «Мотор» - державне підприємство авіаційної промисловості України, розташоване в Луцьку. Підприємство здійснює діагностику, ремонт, технічне обслуговування турбореактивних авіадвигунів третього і четвертого покоління.

Є єдиним підприємством України, здатним здійснювати ремонт авіадвигунів РД-33

Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.
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10.01.2022 16:45 Ответить
шестёрка
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10.01.2022 16:56 Ответить
Нищеброд из "ПМР" за 800 долларов заработал немаленький срок . Российские кураторьі и в "Лугандонии" платят копейки , но списьівают денег на порядок больше , себе на карман. Теперь у куратора "иностранца" будут дома неприятности , СБУ цинично засветила реальную сумму гонорара . 😂
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10.01.2022 17:06 Ответить
Диктор красивый..такого и специально не родишь..терр организация озеро когда ответит???)))
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10.01.2022 17:20 Ответить
Агента "насрал под памятник, облил краской" разоблачили. Осталось теперь взять агента который слил операцию по "вагнеровцам".
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10.01.2022 17:35 Ответить
неужели.... какие мелочи.... одного впоймали он памятники обляпал краской.....сколько раз я писал .что затея Украины реинтегрировать лндр обратно на родину.обернётся для страны катастрофой.... те гопники сепары ,терористы, колоборанты и другая шваль оставшая там камне на камне в УКРАИНЕ живыми не оставят целыми . все эти доски пошаны, алеи славы, надгробия, памятники и украинские флаги будут уничтожены и сожжены.так они же уже там русские россияне с паспортами дырляндии, и закон о признании республик ШКИД уже отправлены в госдуму на утверждение принять их в состав рашки...странно....а мы мечтаем этот дурдом вернуть обратно....((
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10.01.2022 17:54 Ответить
принять их в состав рашки...
Это вряд ли. А вот признать, принять в ОДКБ и потом оказать помощь, это да, это вариант.
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10.01.2022 18:53 Ответить
А цього агента коли сбу знешкодить
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10.01.2022 19:13 Ответить
придурки слабоумные... где связник, вербовщик? условия связи? да вы вместе пердановым на всю голову враги Украины!
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10.01.2022 21:00 Ответить
русню надо чипировать прямо в аэропорте, чтоб не потерялся
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10.01.2022 21:37 Ответить
на палю, гниду !
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10.01.2022 22:35 Ответить
АГЕНТЫ СПЕЦСЛУЖБ РФ ПАДКИЕ НА ДОЛЛАРЫ США )))
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11.01.2022 08:50 Ответить
Судя по поступкам Лох одиночка .Куратор в кустах сидел давал наводку где обоссать остановку... .
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11.01.2022 18:28 Ответить
 
 