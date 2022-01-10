Агент спецслужб РФ, спланировавший ряд терактов, задержан в Одесской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Агент российской военной разведки, который спланировал серию терактов, задержан в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.
"Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов. Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам.
Следующими объектами посягательства агента должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области", - говорится в сообщении.
Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения".
Сотрудники СБУ задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.
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невольно закрадывается мысль, что это актёр, рожу которого можно будет использовать в следующем "громком разоблачении"
спецагентам или полицейским - замыливают, а тем кого арестовывают - нет!
Пишу як хочу, це не диктант з правопису. Та й робота моя взагалі далека від писанини. Отож не морочте голову. Ми з вами спілкувались, чи ви вирішили мені своє "ФЕ" висловити? На вулиці також будете до пересічних людей чіплятись?? Вас там швидко НА три букви відправлять.
Завжди бісять "розумники", котрі лізуть межи очі, аби "випендритись" .. Саме так я це сприймаю.
Це мабуть вам в школі не пояснювали?
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может - позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.
Знаю , что волонтёров сейчас много . Есть даже поварская сотня, которая делает упаковки борщей доя фронта
Такі дії молодиків здалися їм підозрілими, адже держпідприємство входить до переліку об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Луцький ремонтний завод «Мотор» - державне підприємство авіаційної промисловості України, розташоване в Луцьку. Підприємство здійснює діагностику, ремонт, технічне обслуговування турбореактивних авіадвигунів третього і четвертого покоління.
Є єдиним підприємством України, здатним здійснювати ремонт авіадвигунів РД-33
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Это вряд ли. А вот признать, принять в ОДКБ и потом оказать помощь, это да, это вариант.