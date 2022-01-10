Агент спецслужб РФ, спланировавший ряд терактов, задержан в Одесской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Агент российской военной разведки, который спланировал серию терактов, задержан в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.

"Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов. Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам.

Следующими объектами посягательства агента должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала агрессии РФ в Украине разоблачены более 20 российских шпионов, - контрразведка СБУ

Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения".

Сотрудники СБУ задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.









