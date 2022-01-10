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Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле посольства Казахстана прошла акция протеста против репрессий казахских властей в отношении митингующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем народ Казахстана в борьбе за демократию и осуждаем репрессии властей против митингующих, а именно: ограничение гражданских свобод, информационную блокаду и, что самое главное, расстрел собственных граждан. Мы призываем к разрешению конфликта с соблюдением национального законодательства Казахстана и его международных обязательств, в частности, в области прав и свобод человека. Мы осуждаем введение в страну войск ОДКБ и расцениваем это как военную интервенцию, подобную использованию войск "Варшавского договора" для подавления протестов в контролируемых СССР странах", - говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ 01

Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ 02

Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ 03

Смотрите также: Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ 04
Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ 05
Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ 06
Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ 07
Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ 08

Читайте также: Заявления об "украинском следе" в Казахстане - это "вброс", - посольство этой страны



Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ 09

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Казахстан (781) Киев (25577) посольство (1082) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+11
Как и наш президент.Правда наш президент это что то одно,а Украина совсем другое.
Желательно не путать.
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10.01.2022 20:07
+9
Хоть Украинцы поддержали . Шчира дякуем , Панове ! Остальные как языки в дупу засунули .
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10.01.2022 20:03
+8
Молодцы украинцы !
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10.01.2022 19:52
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Репресії - це геноцид. Стріляти з автоматичної зброї без попередження в мирних демонстрантів. Куди там тому Гітлеру до Токаєва.
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10.01.2022 19:38 Ответить
А проти репресій зеленського і його кодли будемо мовчати?
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10.01.2022 19:41 Ответить
Лучший гарант безопасности Зеленского это в.в.хуйло. Поэтому оно и куражится
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10.01.2022 20:43 Ответить
Молодцы украинцы !
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10.01.2022 19:52 Ответить
Хоть Украинцы поддержали . Шчира дякуем , Панове ! Остальные как языки в дупу засунули .
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10.01.2022 20:03 Ответить
Как и наш президент.Правда наш президент это что то одно,а Украина совсем другое.
Желательно не путать.
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10.01.2022 20:07 Ответить
Обыкновенный дерибан недр Казахстана РАБссией...газ, нефть урановые рудники...
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10.01.2022 20:09 Ответить
Ми бачили кадри з Казахстану. Ми бачили Київ через два місяці. Точно так буде відбуватися в Києві, якщо влада піде на якісь кроки, які викличуть детонацію. Це можуть бути різні речі. Просто на відміну від Казахстану, у нас ніколи революції не починалися з соціальних проблем. Вони починалися з політичної провокації. Це може бути арешт Порошенка, це може бути якась абсолютно дика заява Зеленського, яка викличе збурення. Детонація буде політична. А далі до неї підтягнеться маса вже розчарованих і невдоволених. І ми побачимо те саме. І тоді Зеленському треба буде молитися на Порошенка, щоб той зупинив, щоб його просто не лінчували.
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10.01.2022 20:11 Ответить
За пана Петра Алексеевича, и не только, на майдан уже никто не выйдет, неужели не понятно, уважаемый?
В декабре пытались устроить что-то похожее, но получился пшик! Народ пугалками уже не купишь.
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10.01.2022 21:16 Ответить
Бот
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10.01.2022 21:20 Ответить
Это тот переворот, который зеледент сам объявил, а потом сам и подавил? И кроме него этого переворота никто и не видел?
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10.01.2022 21:53 Ответить
петя і зеля з одного корита
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10.01.2022 21:39 Ответить
О лапоть вшивый приперся свои 5 копеек вставить.
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10.01.2022 20:26 Ответить
Хрюкни че нить про Северный Потоп Путлера...
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10.01.2022 20:31 Ответить
Ишь ты.... Смотрите, что бы СБУ вам зубы не выбило..... Против кого пошли, против Вовы Путина.....
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10.01.2022 20:31 Ответить
Байден приказал Голобородьке по телефону...молчать неделю в тряпочку...
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10.01.2022 20:33 Ответить
так як один сeкрeтар чи хто розказував що Зe нe хотiв готуватися до розмови з кимось iз США то прийшлось звати Лєнку на допомогу. пiсля ******** Зe вийшов i сказав "дe там ваш бумашки? пiшли готуватися". так що з таким жe успiхом Зe дeсь зараз вiдпочиває i його щe прийдeться як рiпку витягувати на роботу.
ЩОЙНО! БЕРЕЗА розкрив подробиці «таємної відпустки» Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=1W4WBsmmDKs
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10.01.2022 21:09 Ответить
Kostiantyn Yelisieiev


@k_yelisieiev

·
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 9 янв.



досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
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10.01.2022 21:14 Ответить
не понял. а что делают на этой акции болотные рабы из менцкого улуса мордовской орды? и почему они белые кроссовки не снимают?
Вроде как их соплеменники в Казакстане в мирных казахов вместе с русней стреляют.
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10.01.2022 21:51 Ответить
фуйло с помощью ещё одного предателя своего народа
загнал проблему пулями в тупик
и думает что она решилась
а она так только зреет
ещё сильней
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10.01.2022 22:32 Ответить
ну во первых газ смотря от региона 55 -75 тг, курс 1 гривна - 20 тг, бенз 95 как был так и стоит 220 тг, и погибших по всей стране 18 человек это и курсанты и мирные жители и менты, так что всё норм у нас. это олигархов от власти отстраняли, пограбили ювелирку и чуть магазы техники, колхозники молодые, еще год походу старых от кормушки отстранять будет, так что всё норм.
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11.01.2022 04:25 Ответить
 
 