Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле посольства Казахстана прошла акция протеста против репрессий казахских властей в отношении митингующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем народ Казахстана в борьбе за демократию и осуждаем репрессии властей против митингующих, а именно: ограничение гражданских свобод, информационную блокаду и, что самое главное, расстрел собственных граждан. Мы призываем к разрешению конфликта с соблюдением национального законодательства Казахстана и его международных обязательств, в частности, в области прав и свобод человека. Мы осуждаем введение в страну войск ОДКБ и расцениваем это как военную интервенцию, подобную использованию войск "Варшавского договора" для подавления протестов в контролируемых СССР странах", - говорится в заявлении организаторов мероприятия.











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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ