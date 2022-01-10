Возле посольства Казахстана в Киеве прошла акция против репрессий в отношении митингующих и интервенции ОДКБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве возле посольства Казахстана прошла акция протеста против репрессий казахских властей в отношении митингующих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы поддерживаем народ Казахстана в борьбе за демократию и осуждаем репрессии властей против митингующих, а именно: ограничение гражданских свобод, информационную блокаду и, что самое главное, расстрел собственных граждан. Мы призываем к разрешению конфликта с соблюдением национального законодательства Казахстана и его международных обязательств, в частности, в области прав и свобод человека. Мы осуждаем введение в страну войск ОДКБ и расцениваем это как военную интервенцию, подобную использованию войск "Варшавского договора" для подавления протестов в контролируемых СССР странах", - говорится в заявлении организаторов мероприятия.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Желательно не путать.
В декабре пытались устроить что-то похожее, но получился пшик! Народ пугалками уже не купишь.
ЩОЙНО! БЕРЕЗА розкрив подробиці «таємної відпустки» Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=1W4WBsmmDKs
@k_yelisieiev
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https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 9 янв.
досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
Вроде как их соплеменники в Казакстане в мирных казахов вместе с русней стреляют.
загнал проблему пулями в тупик
и думает что она решилась
а она так только зреет
ещё сильней