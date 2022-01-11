На трассе в Одесский порт строят 546-метровую эстакаду, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТО
Дорожники в Одессе приступили к новому важному этапу строительства новой дороги в Одесский морской порт. Там установили первые три опоры будущей эстакады, которая станет ключевым элементом всего маршрута.
Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.
Эстакада будет иметь протяженность более полукилометра. Для ее возведения также установили 36 буровых столбов на глубину до 45 м и начали работы по монтажу каркаса ригеля.
Новый маршрут между дорогой М-28 Одесса – Южный и Одесским морским портом станет бесплатной альтернативой имеющейся на сегодняшний день дороге. Это будет около 6 км новой трассы из цементобетонного покрытия.
Дорогу строят в рамках программы "Большая стройка". Работы стартовали в прошлом году.
"В настоящее время активно продолжается строительство буровых столбов на ключевом элементе дороги – 546-метровой эстакаде. Всего запланировано построить 248 столбов", - сообщили в "Укравтодоре".
Проектом также предусмотрено устройство TIR-площадки для 300 машин для отдыха водителей и отстоя грузового транспорта. Также на новой дороге в Одесский порт построят 2 места для стационарного габаритно-весового контроля и две площадки взвешивания в движении (WiM).
Напомним, всего в Украине в рамках программы "Большая стройка" уже сделали более 14 тысяч километров дорог, что составляет около 40% основной дорожной сети страны.
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Якби не привозили бабло із заходу, то фіг би в нас що було.
Скажи мені, Сергей, тобі важливіша дорога, яка зійде зі снігом, чи заправлений паливом військовий транспорт ?
Давно дивився на харчування військових ?
І що за подвійні стандарти? Дороги почали будувати ще з 2015-го посилено, наскільки пам'ятаю. Може, тоді в армії вже все було? Чи може, треба і армію, і інфраструктуру розбудовувати, яка для армії також потрібна, особливо в прифронтових зонах: для оборони, для боротьби за уми місцевих жителів.
Та і Порошенко ніхто не тягнув слова за два тижні закінчення АТО. Є запит електорату на обіцянки, є початкове нерозуміння ситуації самим кандидатом, є глобальні фактори, як тоді війна, зараз - вірус.
Статистика.
Ато и закончилось,началась война с кацапней.вот тебе и " глобальные факторы".
І знову ж таки, підвищена трудова міграція зумовлена карантинами, в період яких закрилось багато бізнесів. Що Порошенко не ідеально вів війну, що Зеленський не ідеально боровсь з вірусом в країні. Вчаться з часом, тим більше з ковідом зараз всі експериментують по силі і способам захисту.
"не ідеально вів війну" -- теж шедевр!
Й за ЗЕ Ви теж не голосували й взагалі Порох й ЗЕ однаково погані...
Є якісь аргументи проти моїх думок? На бочку. Тінь на плетінь я краще вашого наводити вмію. А не хочете, не читайте і не пишіть. Мені і самому писати нічого людині, яка не може з'язати зменшення робочих місць в країні з виїздом громадян на роботу за кордон.
Дай бог, до жити ті останні 2 роки із ЗЕ, бо вже й так пробили дно!
Всі базові показники в минус в Україні останні півроку, які ще аргументи треба?!
Люди (600 тис.) рекордно виїхали в 2021 році, бо вже по всьому світі зняли обмеження та пішло відновлення економік, й до карантинів це не має жодного відношення. А в Україні в 2021 році продовжуються закриватися виробництва й йдуть скорочення в інших сферах не через карантин, а через драматичний стан економіки, через податковий пресинг та через неймовірну корупцію, яка зараз просто квітне, як ніколи.
А про карантин -- так -- якраз в 2020 році через карантин заробітчани масово повернулися до України. Дійсно, краще не пишіть нічого
І таких як ви плакальщиків і зрадрфілів я що за Порошенка, що за Зеленського передбачив тисячами. Зараз ті ж яйця тільки в профіль.
Ви читаєте погано, й я кажу, знов поїхали, коли зняли карантин, а не поїхали через те, що "підвищена трудова міграція зумовлена карантинами" А поїхали ще більше, бо в нас стадо все ще гірше у 2021. -- Хоч так зрозуміло?
Яких зрадофілів, в бізнеса (я власник середнього бізнесу, не малого, а середнього!) скорочуються прибутки та зростають витрати, а ще добивають корупцією, якою не було ніколи.
Який Ви пророк... Вам би до магазинів частіше, або просто до людей ближче, щоб фігню не писали.
"не втриматися й дати Вам у обличчя" - отримає у відповідь, теж мені біда.
"коли зняли карантин, а не поїхали через те" - люди, які вже працювали за кордоном, повернулись в 2020, а потім в 2021 поїхали знову, мабуть, також через Зеленського лише в 2019-му виїхали? Я не розумію, ви заперечуєте, що в карантин стало менше пропозицій по працевлаштуванню? Та ви, батєнька, зєлєбот)
"скорочуються прибутки та зростають витрати" - я вбачаю це наслідком карантинів, як фактору найвпливовішого з усіх. З усіма похідними.
"а ще добивають корупцією" - я от просто не розумію зараз суті суперечки.
Головна моя думка - треба критикувати погане і хвалити те, що позитивне. Дороги будуються фактично. Є порушення, ок, я вже писав, висвітлювати, звертатись до судів різних інстанцій. Не вистачає коштів на якісь програми, ок, питання до депутатів, до профільних міністерств. Я не бачу сенсу в "все погано" і "все пропало". Це актуального було на початку 2014 у випадку з януковичем, все. Світ не чорно-білий, є відтінки. Є позитив, є негатив, і нема права на нову революцію. Потрібно еволюційним шляхом вчити і направляти владу, показувати де добре, а де погано.
І вся моя риторика в противагу неурівноваженій позиції на цензорі, коли впадають в чергову крайність: раніше Порошенка брудом обливали, за хороше і погане, а потім Зеленського. Це президент України, і треба мати повагу хоча б до державного інституту, щоб вивчати декілька точок зору, а не упорюватись в одну краничну.
Але ж образливо, коли дали в морду й ще потім розумієш, що той хто дав був правий
Ще раз -- зростають ціни й скорочуються прибутки не через карантин, а через інфляцію, яку значним чином викликало друкування грошей (та взяття в борг урядом) під президентські програми.
Тобто, уряд витрачає більше ніж заробляє. А де ж тоді всі гроші? Пояснюю -- на все це лягає ковдрою шалена корупція та й простий розпил бабла з бюджету, ось чому ростуть ціни. Й ще простіше -- підвищили податки, але навіть додаткові надходження розкрадаються, й "денег нет, но Вы держитесь"... якось так.
Коли чинний президент (6-й) культивує пряме порушення закону, та не помічає тотальну корупцію, та телефонне право то на яку повагу він може розраховувати?
Й не долучайте тут інституції -- бо ця людина є соромом для цієї інституції.
"Тобто, уряд витрачає більше ніж заробляє" - наче це перший уряд, і наче вперше дефіцит компенсується запозиченнями і емісією.
По-факту, я бачу позитив в багатьох речах, а не тільки один негатив, чого і вам бажаю.
P.S.: інші вважали, що Порошенко - сором для інституції, але президенти змінуюються, а багнюка залишається. Зараз Зеленський і президенство - одне ціле. І ставлячись до президента по-хамські, панібратські, зневажливо ви в тому числі так ставитесь і до України. І ніяк інакше. Ви можете це для себе оправдовувати як завгодно, але політична культура повинна бути не тільки у політиків, але і у громадян.
P.S.: вже втомився відповідати на запитання з різних країн, а що в Вас дійсно клоун?
А я кажу, нажаль так, бо це помітно вже всім.
ДОЗ - питання до іншого міністерства, дефіцит зрозуміти можу - виплати+карантини, для економіки це є гуд. Більш того, читав, що "Велике будівництво" додало до зростання ВВП 2,5%. Інфляція? Її і в 2014-2019 малювали ще й як, коли ціни росли ого-го, нічого нового. Це так, в якості іншої точки зору.
Багато новин, таких як, в Запоріжжі планують відкривати половину збудованого мосту із тимчасовим асфальтом
Далі, про інфляцію -- коли інфляція призводить до зростання цін на товари українського виробництва у перерахунку на USD, то це не інфляція, це є тотальна корупція, й життя в борг.
Бо не може під час інфляції посилюватися гривня відносно долара. А зараз в нас такі ціни на товари українського виробництва, що скоро дійсно піде імпорт харчів, навіть не зважаючи на космічні імпортні мита на ці товари. Так що й тут Ви мимо....
Й далі, якщо (як Ви кажете) Велике Будівництво додало 2.5% до ВВП, тоді, виходить, окрім витягнутих з бюджету, та запозичених грошей під Велике Будівництво, в нас в країні у 2021 році практично нульове зростання у порівнянні із ковідним 2020, в якому була найнижча порівняльна база. То ми на дні в 2021 році й без жодних варіантів розвитку -- УРА!
Вже йде 2 роки стабільно йде скорочення промислового виробництва, а з 2015 по 2019 ми тільки зростали. Ось таке се ля ві
"Багато новин" - а ще більше новин, де все закінчено.
"зростання цін на товари українського виробництва" - он воно що. Добре, що за попередню владу інфляція обходила стороною українські товари, бо куди ж Зеленському до Порошенка. Така логіка?
"Бо не може під час інфляції посилюватися гривня відносно долара" - м-м, долар же не має інфляції правда?) І курс залежить більше від інфляції, а не від наявної валюти в країні, крім багатьох інших чинників. Розкажи ще.
"2015 по 2019 ми тільки зростали" - стабільно ми зростали з 2016-го, а 2014-2015 - падали через війну і втрати. Те саме зараз через ковід. Є й інші чинники, я не виключаю непрофесіоналізм і корупцію. От тільки ті ж самі чинники були і раніше, вони не впали з небес.
"порівнянні із ковідним 2020, в якому була найнижча порівняльна база" - що це значить, яка найнижча?) База завжди одна - попередній період. І тяжкий попередній рік не дає переваги в оцінюванні наступного або в створенні більшої кількості продукту. Я б навіть сказав зв'язок зворотній. Разом з тим, інфраструктура прискорює економіку, так що це в любому випадку позитив. Питання по іншим галузям треба і розглядати окремо, в тому числі враховуючи всі чинники які на них вплинули.
Але пофіг на дорогит, най їх взагалі не буде, а товари най хоч віслюками доставляють, у людей мізків вистачає на апожрать
Хочу бачити.
Машин у людей нет, никто никуда не ездит.
Возить по дорогам нечего.
На волах можно и по грунтовке проехать.
так ти не за адресою - до максимича і зайди звернись