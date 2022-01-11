На трассе в Одесский порт строят 546-метровую эстакаду, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТО

Дорожники в Одессе приступили к новому важному этапу строительства новой дороги в Одесский морской порт. Там установили первые три опоры будущей эстакады, которая станет ключевым элементом всего маршрута.

Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

Эстакада будет иметь протяженность более полукилометра. Для ее возведения также установили 36 буровых столбов на глубину до 45 м и начали работы по монтажу каркаса ригеля.

Новый маршрут между дорогой М-28 Одесса – Южный и Одесским морским портом станет бесплатной альтернативой имеющейся на сегодняшний день дороге. Это будет около 6 км новой трассы из цементобетонного покрытия.

Дорогу строят в рамках программы "Большая стройка". Работы стартовали в прошлом году.

"В настоящее время активно продолжается строительство буровых столбов на ключевом элементе дороги – 546-метровой эстакаде. Всего запланировано построить 248 столбов", - сообщили в "Укравтодоре".

Проектом также предусмотрено устройство TIR-площадки для 300 машин для отдыха водителей и отстоя грузового транспорта. Также на новой дороге в Одесский порт построят 2 места для стационарного габаритно-весового контроля и две площадки взвешивания в движении (WiM).

Напомним, всего в Украине в рамках программы "Большая стройка" уже сделали более 14 тысяч километров дорог, что составляет около 40% основной дорожной сети страны.

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