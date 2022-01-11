Нетрезвый мужчина устроил стрельбу по окнам общежития в Киеве: ему грозит до семи лет заключения. ФОТОрепортаж

Злоумышленник из своего дома стрелял по находящемуся напротив зданию. В результате инцидента никто не пострадал. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть полиции Киева от консьержа поступило сообщение о том, что неизвестный обстреливает окна общежития по улице Красиловской. Для установления всех обстоятельств происшествия по адресу немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как сообщила следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустова, в результате происшествия пострадавших нет, в общежитии повреждены окна.

"Мы установили квартиру, откуда производились выстрелы, и личность злоумышленника. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, поэтому мотивы поступка объяснить не смог. В его доме мы провели неотложный обыск и изъяли пневматическую винтовку, а также патроны к ней".

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Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это – ранее не судимый киевлянин, 1985 года рождения.







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"На данный момент мы сообщили мужчине о подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Также мы готовим ходатайство в районный суд об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавила Кустова.