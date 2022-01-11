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Нетрезвый мужчина устроил стрельбу по окнам общежития в Киеве: ему грозит до семи лет заключения. ФОТОрепортаж

Злоумышленник из своего дома стрелял по находящемуся напротив зданию. В результате инцидента никто не пострадал. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть полиции Киева от консьержа поступило сообщение о том, что неизвестный обстреливает окна общежития по улице Красиловской. Для установления всех обстоятельств происшествия по адресу немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как сообщила следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустова, в результате происшествия пострадавших нет, в общежитии повреждены окна.

"Мы установили квартиру, откуда производились выстрелы, и личность злоумышленника. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, поэтому мотивы поступка объяснить не смог. В его доме мы провели неотложный обыск и изъяли пневматическую винтовку, а также патроны к ней".

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Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это – ранее не судимый киевлянин, 1985 года рождения.

Нетрезвый мужчина устроил стрельбу по окнам общежития в Киеве: ему грозит до семи лет заключения 01
Нетрезвый мужчина устроил стрельбу по окнам общежития в Киеве: ему грозит до семи лет заключения 02
Нетрезвый мужчина устроил стрельбу по окнам общежития в Киеве: ему грозит до семи лет заключения 03

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"На данный момент мы сообщили мужчине о подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Также мы готовим ходатайство в районный суд об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавила Кустова.

Автор: 

Киев (25580) Нацполиция (16498) стрельба (3257)


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Видимо разочаровался в зеленском и открыл стрельбу по окнам
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11.01.2022 10:48 Ответить
Казковий довб...б!
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11.01.2022 10:54 Ответить
" раніше не судимий .." з почіном дебіла ! )
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11.01.2022 11:01 Ответить
Ну і кому короткостволи дозволяти ? Воно з воздушкою біди натворило... І то не пацан, а хлоп під 40р
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11.01.2022 11:05 Ответить
Сейчас тебя ганфайтеры закусают.
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11.01.2022 14:14 Ответить
Вообще-то изначально целью было не телесные повреждения нанести неопределенному кругу лиц, а побить стекла в окнах общежития. Пуля из воздушки дальше оконного стекла не полетит.
Это следователи-дебилы решили раскрыть особо опасный террористический акт с целью дестабилизации обстановки в отдельно взятом районе столицы Украины.
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11.01.2022 12:43 Ответить
Не грамоту же ему выписывать за эту стрельбу.
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11.01.2022 14:17 Ответить
 
 