Журналиста Куликова избили и ограбили в Киеве, нападавших задержали, - полиция. ФОТО

На проспекте Победы в Шевченковском районе Киева двое мужчин избили и ограбили журналиста Андрея Куликова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киевской Нацполиции.

"Мужчины под предлогом "закурить" подошли к прохожему. После отказа они избили его, отобрали кошелек с деньгами, мобильный телефон и банковскую карту. Сотрудники уголовного розыска и бойцы полка полиции особого назначения № 1 в течение нескольких часов установили местонахождение двух грабителей и обнаружили их в одном из хостелов столицы", - говорится в сообщении.

Ими оказались ранее судимый за ограбление, кражи и незаконное обращение наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области, и 23-летний житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу. В настоящее время правоохранители проверяют причастность еще двух человек к совершению данного уголовного преступления.

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Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления.

"Шевченковский районный суд столицы избрал фигурантам меры пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Как сообщает "Громадське радіо" пострадавшим является журналист Андрей Куликов.



