РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5562 посетителя онлайн
Новости Фото
25 151 47

Журналиста Куликова избили и ограбили в Киеве, нападавших задержали, - полиция. ФОТО

На проспекте Победы в Шевченковском районе Киева двое мужчин избили и ограбили журналиста Андрея Куликова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киевской Нацполиции.

"Мужчины под предлогом "закурить" подошли к прохожему. После отказа они избили его, отобрали кошелек с деньгами, мобильный телефон и банковскую карту. Сотрудники уголовного розыска и бойцы полка полиции особого назначения № 1 в течение нескольких часов установили местонахождение двух грабителей и обнаружили их в одном из хостелов столицы", - говорится в сообщении.

Ими оказались ранее судимый за ограбление, кражи и незаконное обращение наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области, и 23-летний житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу. В настоящее время правоохранители проверяют причастность еще двух человек к совершению данного уголовного преступления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нетрезвый мужчина устроил стрельбу по окнам общежития в Киеве: ему грозит до семи лет заключения. ФОТОрепортаж

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления.

"Шевченковский районный суд столицы избрал фигурантам меры пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Как сообщает "Громадське радіо" пострадавшим является журналист Андрей Куликов.

Журналиста Куликова избили и ограбили в Киеве, нападавших задержали, - полиция 01
Журналиста Куликова избили и ограбили в Киеве, нападавших задержали, - полиция 02

Автор: 

избиение (9802) Киев (25580) ограбление (1369) Нацполиция (16498)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Привет противникам закона о оружии и самозащите.
показать весь комментарий
11.01.2022 10:57
+18
Я за легалізацію зброї, але ж журналісти і так її можуть отримати...
показать весь комментарий
11.01.2022 11:01
+15
вытащить успеешь? или будешь стрелять на подходе всех кто хочет закурить
показать весь комментарий
11.01.2022 11:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привет противникам закона о оружии и самозащите.
показать весь комментарий
11.01.2022 10:57 Ответить
Я за легалізацію зброї, але ж журналісти і так її можуть отримати...
показать весь комментарий
11.01.2022 11:01 Ответить
Насколько я помню журналистам могут дать разрешение только на резинострел стреляющий шариками которые не пробивают даже зимнюю куртку. В голову же насколько знаю стрелять преступнику запрещается. Тоесть если тебя убивают или насилуют ты должен попросить преступника задрать верхнюю одежду чтобы пульнуть ему в живот. Одним словом ето полный бред а не разрешение.
показать весь комментарий
11.01.2022 11:05 Ответить
в пах можно и норм вполне...даже в колено остановит
показать весь комментарий
11.01.2022 12:34 Ответить
Та для більшості гопоти достатньо в повітря раз жахнути, щоб втекли. Ну і в ногу можна - штани не зупинять ж...
показать весь комментарий
11.01.2022 12:37 Ответить
травмат журналистам разрешён, сквозь зимнюю куртку рёбра ломает на ура
показать весь комментарий
11.01.2022 22:19 Ответить
херово ты помнишь. журналистам дают разрешение на полноценный огнестрел
показать весь комментарий
13.01.2022 00:14 Ответить
Не могут. Или травмат для тебя короткоствол?
показать весь комментарий
11.01.2022 11:14 Ответить
вытащить успеешь? или будешь стрелять на подходе всех кто хочет закурить
показать весь комментарий
11.01.2022 11:30 Ответить
ну якщо не тренуватись, то звичайно не встигне. нащо ви це пишете? ви знаєте якийсь засіб самозахисту для якого не треба тренуватись в принципі? ну-ну
показать весь комментарий
11.01.2022 20:32 Ответить
Встигну.
У мого знайомого був такий випадок : Підійшли -"Дай закуріть"! Він зразу ствол дістав каже "Зараз закуриш" .... так тікали що один аж впав та подрапав коліна
показать весь комментарий
12.01.2022 11:43 Ответить
Если бы у него был ствол могли бы и пристрелить его. Кстати, он имеет право на оформление оружия, по закону, и сейчас
показать весь комментарий
11.01.2022 13:11 Ответить
ні, не має. травмат - це спец пристрій.
показать весь комментарий
11.01.2022 20:37 Ответить
ні, має
показать весь комментарий
13.01.2022 00:15 Ответить
вам видніше
показать весь комментарий
13.01.2022 00:40 Ответить
Згідний, і ще бісить коли через кожні 200 метрів питають чи ти куриш, бо в нього немає сірників чи зажигалки. Скури на 1 сигарету менше і купи собі пачку сірників.
показать весь комментарий
11.01.2022 11:04 Ответить
Уже забанили мой коментарий любители клянчить сигареты. Вот такая свобода слова в Украине
показать весь комментарий
11.01.2022 11:07 Ответить
Как забанили?
А то, что ты сам его удалил, правильно сделал.
Речь ведь совсем не о курении. И от ДТП действительно гибнет больше людей, чем от просьбы прикурить.
Вобщем, молодец!
показать весь комментарий
11.01.2022 11:11 Ответить
Не удалял я ничего
показать весь комментарий
11.01.2022 11:12 Ответить
Верю.
показать весь комментарий
11.01.2022 11:12 Ответить
А речь именно о курении. Подойти к незнакомцу и попросить сигарету ето именно повод зацепиться. Ети типа как Х***ло если не знает как оправдаться начинает про защиту рузькоязычных. Вот я никогда не слышал чтобы гопники издалека кричали отдавай кошелек. Всегда начинали разговор с *сигаретки не будет*. Потому что если бы говник кричал в спину прохожему *отдавай кошелек*, то у прохожего было бы пару секунд повернуться и нафаршировать свинцом брюхо нападающего. Потому что в суде потом гопник не смог бы отвертеться, что просто хотел закурить
показать весь комментарий
11.01.2022 11:18 Ответить
Я ещё помню, что было в твоём "забаненном" посте.
Так что, не нужно выкручиваться.
Ты там писал о том, что если нет денег, нужно бросать курить, а не клянчить папироску.
показать весь комментарий
11.01.2022 11:25 Ответить
"запальнички"
показать весь комментарий
11.01.2022 11:08 Ответить
Ты серьёзно думаешь, что сказав "закурить не найдётся", эти бандиты действительно хотели закурить?
А традиция пошла с фильма "Операция Ы".
"Бабуля, закурить не найдётся?"
показать весь комментарий
11.01.2022 11:06 Ответить
В "Операции Ы" у бабули спрашивали "как пройти в библиотеку" и "сколько сейчас градусов ниже нуля"
показать весь комментарий
11.01.2022 12:11 Ответить
Это на "тренировке".
А на "деле" вопрос был "Бабуля, закурить есть?"
показать весь комментарий
11.01.2022 12:57 Ответить
За много лет до фильма босяки просили закурить и давали "прикурить".
показать весь комментарий
12.01.2022 00:23 Ответить
"Шутка" (с)
P.S.
(Что ж вы все такие ... серьёзные?)

показать весь комментарий
12.01.2022 06:25 Ответить


А традиция пошла с фильма "Операция Ы".
"Бабуля, закурить не найдётся?" <<-------

показать весь комментарий
12.01.2022 06:28 Ответить
Гарантовано не цигани. Бо якби були цигани, то показали б обличчя
показать весь комментарий
11.01.2022 11:09 Ответить
Теперь накурятся.
показать весь комментарий
11.01.2022 11:39 Ответить
Да каждый день на Крещатике грабят и полиция ничего не делает!
показать весь комментарий
11.01.2022 12:19 Ответить
Вопрос не в том, имеешь ты короткоствол или не имеешь - если подойдет прохожий и попросит закурить то даже Джеймс Бонд не успеть выстрелить.
Дело в проблеме безопасности на улице, где граждане в 99.99% случаях не помогут жертве нападения активно.
1. Граждане безоружны, а преступники вооружены.
2. Менты продажны и твои показания или помощь в поисках преступникам будут слиты уголовникам и те могут оказать давления на свидетелей.
3. Оказывать активное сопротивление преступникам или активно защищать жертву преступления реально грозит уголовным наказанием - законодательство в этом отношении совершенно импотентно, а гражданская активность - потенциально опасна для наворовавшихся, в том числе и из властных воришек...
Государство защищает только узкий круг приближенных к власти людей - на остальных нет ни желания, ни интереса. Чем больше запуганы и разобщены "граждане" - тем легче чистить их карманы и облагать данью! Сейчас похоже закон все больше заменяет паяльник!
показать весь комментарий
11.01.2022 12:24 Ответить
К сожалению в Украине Уголовный кодекс как таковой отсутствует. Просто наказывают этих ублю.ков вроде как на 5-6 лет и через 2-3 года выпускают. Бей и грабь дальше. За такое преступление надо давать не 6, а 16 лет, а за убийство не 8, а 25 лет.
показать весь комментарий
11.01.2022 12:58 Ответить
"23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. "

Круть...обвинувачений у крадіжці спокійно ходить вулицями і грабує перехожих...
показать весь комментарий
11.01.2022 13:03 Ответить
Ну, це так "Портновський" КПК дозволяє.
показать весь комментарий
11.01.2022 17:26 Ответить
Може вже пора трохи переписати кримінальний кодекс?
Навіщо це гівно знову судити на 6 років? Через 6 років вони, що увірують в Бога? Може пора давати за 2 судимість за певні види злочинів довічне? Потрібно очищати від лайна, біовідходів землю України. НЕ хочуть працювати - їх ПРАВО. А ось за злочини потрібно карати жорстко. Так цих уродів знайшли, бо відомий журанліст. А іншим не так поталанить. Завтра наалогічні скоти відберуть кошти та здоровя в Вашої дитини. Навіщо це лайно плодити? Безкарність створює вседозволеність. По іншому ці два дауни подумали варто чи ні за 100-200 баксів на тупе рило сідати довічно чи простіше піти працювати.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:20 Ответить
его бы не переписывать а выбросить нахрен на мусорник, и взять вместо него европейский или штатовский .... хотя тут уже всю судейскую систему давно пора "перетрахивать"
показать весь комментарий
11.01.2022 23:47 Ответить
Быстро нашли. Могут, когда хотят
показать весь комментарий
12.01.2022 23:50 Ответить
Вот кстати да. Оно конечно понятно, что при плотности видеокамер в Киеве, а также при наличии доступа к пингу мобильных телефонов задача вообще не сложная, но обращает на себя внимание, что быстро ловят участников только условно резонансных инцидентов
показать весь комментарий
13.01.2022 00:20 Ответить
 
 