Журналиста Куликова избили и ограбили в Киеве, нападавших задержали, - полиция. ФОТО
На проспекте Победы в Шевченковском районе Киева двое мужчин избили и ограбили журналиста Андрея Куликова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киевской Нацполиции.
"Мужчины под предлогом "закурить" подошли к прохожему. После отказа они избили его, отобрали кошелек с деньгами, мобильный телефон и банковскую карту. Сотрудники уголовного розыска и бойцы полка полиции особого назначения № 1 в течение нескольких часов установили местонахождение двух грабителей и обнаружили их в одном из хостелов столицы", - говорится в сообщении.
Ими оказались ранее судимый за ограбление, кражи и незаконное обращение наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области, и 23-летний житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу. В настоящее время правоохранители проверяют причастность еще двух человек к совершению данного уголовного преступления.
Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления.
"Шевченковский районный суд столицы избрал фигурантам меры пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - добавили в полиции.
Как сообщает "Громадське радіо" пострадавшим является журналист Андрей Куликов.
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У мого знайомого був такий випадок : Підійшли -"Дай закуріть"! Він зразу ствол дістав каже "Зараз закуриш" .... так тікали що один аж впав та подрапав коліна
А то, что ты сам его удалил, правильно сделал.
Речь ведь совсем не о курении. И от ДТП действительно гибнет больше людей, чем от просьбы прикурить.
Вобщем, молодец!
Так что, не нужно выкручиваться.
Ты там писал о том, что если нет денег, нужно бросать курить, а не клянчить папироску.
А традиция пошла с фильма "Операция Ы".
"Бабуля, закурить не найдётся?"
А на "деле" вопрос был "Бабуля, закурить есть?"
P.S.
(Что ж вы все такие ... серьёзные?)
А традиция пошла с фильма "Операция Ы".
"Бабуля, закурить не найдётся?" <<-------
Дело в проблеме безопасности на улице, где граждане в 99.99% случаях не помогут жертве нападения активно.
1. Граждане безоружны, а преступники вооружены.
2. Менты продажны и твои показания или помощь в поисках преступникам будут слиты уголовникам и те могут оказать давления на свидетелей.
3. Оказывать активное сопротивление преступникам или активно защищать жертву преступления реально грозит уголовным наказанием - законодательство в этом отношении совершенно импотентно, а гражданская активность - потенциально опасна для наворовавшихся, в том числе и из властных воришек...
Государство защищает только узкий круг приближенных к власти людей - на остальных нет ни желания, ни интереса. Чем больше запуганы и разобщены "граждане" - тем легче чистить их карманы и облагать данью! Сейчас похоже закон все больше заменяет паяльник!
Круть...обвинувачений у крадіжці спокійно ходить вулицями і грабує перехожих...
Навіщо це гівно знову судити на 6 років? Через 6 років вони, що увірують в Бога? Може пора давати за 2 судимість за певні види злочинів довічне? Потрібно очищати від лайна, біовідходів землю України. НЕ хочуть працювати - їх ПРАВО. А ось за злочини потрібно карати жорстко. Так цих уродів знайшли, бо відомий журанліст. А іншим не так поталанить. Завтра наалогічні скоти відберуть кошти та здоровя в Вашої дитини. Навіщо це лайно плодити? Безкарність створює вседозволеність. По іншому ці два дауни подумали варто чи ні за 100-200 баксів на тупе рило сідати довічно чи простіше піти працювати.