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Ремонт объездной, которая является частью "Дороги Единства", завершили в Тернополе, - ОГА. ФОТО

На объездной дороге Тернополя, которая раньше входила в состав трассы международного значения М-12, а с 2021 года стала частью самой длинной украинской Дороги Единства М-30, завершились ремонтные работы.

 Об этом сообщается на сайте Тернопольской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Объездная дорога Тернополя уже полностью обновлена и доступна для проезда транспорта", - говорится в сообщении.

Дорогу восстановили в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Ремонт объездной, которая является частью Дороги Единства, завершили в Тернополе, - ОГА 01

Ранее в Тернополе уже открыли проезд по новой двухуровневой транспортной развязке в районе Гаевского путепровода.

Там устроили шесть полос для движения автотранспорта, наружное освещение, а также участки для пешеходов и разворотные площадки.

Оба объекта позволили значительно снизить транспортную нагрузку на улицы города.

"А поскольку М-30 - это еще и автомобильный путь международного значения, около 70% транспорта проезжает по нему транзитом, этот проект по реконструкции дороги был чрезвычайно важным и масштабным, а объем выполненных работ - колоссальный", - отметили в ОГА.

Ремонт объездной, которая является частью Дороги Единства, завершили в Тернополе, - ОГА 02

 Помимо обновленной объездной, уже давно ставшей частью города, в Тернополе по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется построить также новую объездную протяженностью 8,4 км, международный тендер на строительство которой по соглашению с Европейским инвестиционным банком Укравтодор уже объявил в конце прошлого года.

Она будет дорогой первой категории с 4 полосами движения и соединит населенные пункты Шляхтинцы, Смыковцы и международные трассы М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече и М-30 Стрый - Изварино. Проект предусматривает также строительство транспортной развязки на дороге М-19 (км 315+629).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На трассе в Одесский порт строят 546-метровую эстакаду, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТО

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дороги (2512) Тернополь (769) Большая стройка (728)


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Вот интересно, как Зеленский выбирает, что к дорогам он причем а к короновирусу непричем?

Так можно было?
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11.01.2022 13:09 Ответить
На "великому будівництві" хорошо красти кошти і це роблять зелені. В той час ці гроші забрані із фонда по боротьбі із пандемією. А для чого спасати лохів нехай більше помирають,особливо пенсіонери (бо нічим платить пенсію) І в той же час армія і поліція одержує мізер.на озброєння кошти не виділяються--а для чого щоб фашисти до нас прийшли з росії по хороших дорогах і ми будемо в "руцькому міре",щоб бандюки бистро нас грабували і тікали по хороших дорогах. Вот такі справи ЛОХИ.
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11.01.2022 13:24 Ответить
Не хочу ні в чому вам заперечувати , але в мене одне запитання . При вас гроші ≪пиляли≫, чи у вас джерело інформації газета ≪це і так всі знають≫ ? Наголошую, я не стверджую зворотнє, просто теж хтів би подивитись на це лядство .
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11.01.2022 14:39 Ответить
Слідкуйте за офіціальними повідомленями про відкриті справи ,а також на порівнювальні ціни ремонту доріг офіційних органів (рахункова палаа і інш.0
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11.01.2022 15:15 Ответить
Бачу, що Цензор також поступово перетворюється в "позітівноВо_блоґєра"
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11.01.2022 13:24 Ответить
В Тернополе тех объездных, которые никому не нужны, хоть попом ешь.
На фото это хорошо видно.
Зато, в соседнем Хмельницком с юга на север проезд через три десятка поворотов по городу, в Житомире тоже ненамного лучше.
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11.01.2022 13:33 Ответить
Це правда, що Хмельницький зашивається без нормальної об'їзної. Один раз не пускали через центральну Кам'янецьку вулицю, а іншого разу вже пускали...
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11.01.2022 13:44 Ответить
Дорога единства проходит через села под окнами домов и утыкана радарами. С такими "автобанами" будем жить следующие 50 лет.
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11.01.2022 15:29 Ответить
 
 