Ремонт объездной, которая является частью "Дороги Единства", завершили в Тернополе, - ОГА. ФОТО

На объездной дороге Тернополя, которая раньше входила в состав трассы международного значения М-12, а с 2021 года стала частью самой длинной украинской Дороги Единства М-30, завершились ремонтные работы.

Об этом сообщается на сайте Тернопольской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Объездная дорога Тернополя уже полностью обновлена и доступна для проезда транспорта", - говорится в сообщении.

Дорогу восстановили в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Ранее в Тернополе уже открыли проезд по новой двухуровневой транспортной развязке в районе Гаевского путепровода.

Там устроили шесть полос для движения автотранспорта, наружное освещение, а также участки для пешеходов и разворотные площадки.

Оба объекта позволили значительно снизить транспортную нагрузку на улицы города.

"А поскольку М-30 - это еще и автомобильный путь международного значения, около 70% транспорта проезжает по нему транзитом, этот проект по реконструкции дороги был чрезвычайно важным и масштабным, а объем выполненных работ - колоссальный", - отметили в ОГА.

Помимо обновленной объездной, уже давно ставшей частью города, в Тернополе по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется построить также новую объездную протяженностью 8,4 км, международный тендер на строительство которой по соглашению с Европейским инвестиционным банком Укравтодор уже объявил в конце прошлого года.

Она будет дорогой первой категории с 4 полосами движения и соединит населенные пункты Шляхтинцы, Смыковцы и международные трассы М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече и М-30 Стрый - Изварино. Проект предусматривает также строительство транспортной развязки на дороге М-19 (км 315+629).

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