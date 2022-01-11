Вантовый мост в Запорожье откроют для движения автомобилей, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В ночь на 11 января на мосту уже обустроили асфальт и нанесли разметкую

Об этом информирует Служба автомобильных дорог в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Бессонная ночь была у мостостроителей, работающих на флагмане президентской программы "Большая стройка" — Автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье. Этой ночью они завершили устройство асфальтобетона на проезжей части верховой ветви вантового моста и нанесли дорожную разметку. Дорожные работы на мосту начались 10 января и продолжались почти до самого утра", - рассказали в автодоре.

Дорожное покрытие, которое нанесли сейчас мостостроители, временное. С приходом стабильно сухой и теплой погоды его заменят гусасфальтом, предварительно обработав плиту проезда гидроизоляционным слоем.

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Работы выполняются в рамках программы "Большая стройка".

"В настоящее время мост под нагрузкой асфальта проверяют геодезисты. Параллельно продолжаются работы по монтажу декоративного архитектурного освещения. Уже вскоре по вантовому мосту поедут первые автомобили, и жители города почувствуют облегчение при движении по мостам в часы пик", - уверяет автодор.

Напомним, ансамбль Запорожских мостов состоит из 9-километровой автомагистрали, 6 развязок и 2 внеклассных мостов. Движение по первой части балочного моста было открыто в конце 2020 года.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" также возводят новые мосты в Кременчуге и Ямполе, а всего за следующие 2 года восстановят и построят 810 мостов и мостовых переходов.

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