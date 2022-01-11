Вантовый мост в Запорожье откроют для движения автомобилей, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
В ночь на 11 января на мосту уже обустроили асфальт и нанесли разметкую
Об этом информирует Служба автомобильных дорог в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Бессонная ночь была у мостостроителей, работающих на флагмане президентской программы "Большая стройка" — Автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье. Этой ночью они завершили устройство асфальтобетона на проезжей части верховой ветви вантового моста и нанесли дорожную разметку. Дорожные работы на мосту начались 10 января и продолжались почти до самого утра", - рассказали в автодоре.
Дорожное покрытие, которое нанесли сейчас мостостроители, временное. С приходом стабильно сухой и теплой погоды его заменят гусасфальтом, предварительно обработав плиту проезда гидроизоляционным слоем.
Работы выполняются в рамках программы "Большая стройка".
"В настоящее время мост под нагрузкой асфальта проверяют геодезисты. Параллельно продолжаются работы по монтажу декоративного архитектурного освещения. Уже вскоре по вантовому мосту поедут первые автомобили, и жители города почувствуют облегчение при движении по мостам в часы пик", - уверяет автодор.
Напомним, ансамбль Запорожских мостов состоит из 9-километровой автомагистрали, 6 развязок и 2 внеклассных мостов. Движение по первой части балочного моста было открыто в конце 2020 года.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" также возводят новые мосты в Кременчуге и Ямполе, а всего за следующие 2 года восстановят и построят 810 мостов и мостовых переходов.
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На асфальтирование за год было выделено около 140 млрд грн, то есть 11% всех расходов государственного бюджета. Эта доля превышает даже те суммы, которые во времена Януковича выделялись на содержание государственных шахт.
Маржинальность этого бизнеса на завышении цены асфальта составляет от 20%. Такой процент достигается благодаря завышению ожидаемой стоимости работ и https://nashigroshi.org/2021/11/09/porivnial-nyy-analiz-tenderiv-na-remont-dorih-v-ukraini-ta-pol-shchi/ ограничению конкуренции на тендерах. Таким образом, потоки Укравтодора позволяют Владимиру Зеленскому отказаться от олигархических денег и проводить собственную политику за счет своей политической силы.
По консервативным подсчетам, содержание 200-250 народных депутатов и топ-чиновников на уровне от 20 до 50 тыс. долл. в месяц может стоить от 1 млрд грн в год. Это составляет менее 1% от государственных расходов на дороги.
Кроме того, президент имеет личный профит от «Большого строительства». СМИ и билборды вдоль дорог насыщены рекламой того, что все ремонты автодорог выполняются согласно программе президента «Большое строительство», что очевидно должно влиять на него рейтинг. Поэтому 25 тысяч избирателей поддержали петицию о том, чтобы на билбордах была фраза, что эти ремонты выполняются «на средства налогоплательщиков». Но президент ответил, что этого делать не будет. Вместо этого он поручил правительству создать сайт об этом строительстве и уже его рекламировать на билбордах.
Ну хоть так.
Только главное - убери слово "достроили" - оно может породить ложное впечатление и снизить эффект! Ведь Зеля пришёл на пустынный берег, взмахнул сам знаешь чем - мост в девять километров возник из воздуха!