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Вантовый мост в Запорожье откроют для движения автомобилей, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В ночь на 11 января на мосту уже обустроили асфальт и нанесли разметкую

Об этом информирует Служба автомобильных дорог в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Бессонная ночь была у мостостроителей, работающих на флагмане президентской программы "Большая стройка" — Автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье. Этой ночью они завершили устройство асфальтобетона на проезжей части верховой ветви вантового моста и нанесли дорожную разметку. Дорожные работы на мосту начались 10 января и продолжались почти до самого утра", - рассказали в автодоре.

Дорожное покрытие, которое нанесли сейчас мостостроители, временное. С приходом стабильно сухой и теплой погоды его заменят гусасфальтом, предварительно обработав плиту проезда гидроизоляционным слоем.

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Работы выполняются в рамках программы "Большая стройка".

"В настоящее время мост под нагрузкой асфальта проверяют геодезисты. Параллельно продолжаются работы по монтажу декоративного архитектурного освещения. Уже вскоре по вантовому мосту поедут первые автомобили, и жители города почувствуют облегчение при движении по мостам в часы пик", - уверяет автодор.

Напомним, ансамбль Запорожских мостов состоит из 9-километровой автомагистрали, 6 развязок и 2 внеклассных мостов. Движение по первой части балочного моста было открыто в конце 2020 года.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" также возводят новые мосты в Кременчуге и Ямполе, а всего за следующие 2 года восстановят и построят 810 мостов и мостовых переходов.

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Вантовый мост в Запорожье откроют для движения автомобилей, - Укравтодор 01
Вантовый мост в Запорожье откроют для движения автомобилей, - Укравтодор 02
Вантовый мост в Запорожье откроют для движения автомобилей, - Укравтодор 03

Автор: 

Запорожье (2668) мост (1028) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+8
Да да, только благодаря найвелычнишому мосты строятся, а так же коровы доятся и солнце встаёт, что бы мы без нелоха делали
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11.01.2022 14:48
+4
Судя по фото, между Островом и Левым берегом.
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11.01.2022 14:54
+3
«Большое строительство» для президента и «слуг народа»

На асфальтирование за год было выделено около 140 млрд грн, то есть 11% всех расходов государственного бюджета. Эта доля превышает даже те суммы, которые во времена Януковича выделялись на содержание государственных шахт.

Маржинальность этого бизнеса на завышении цены асфальта составляет от 20%. Такой процент достигается благодаря завышению ожидаемой стоимости работ и https://nashigroshi.org/2021/11/09/porivnial-nyy-analiz-tenderiv-na-remont-dorih-v-ukraini-ta-pol-shchi/ ограничению конкуренции на тендерах. Таким образом, потоки Укравтодора позволяют Владимиру Зеленскому отказаться от олигархических денег и проводить собственную политику за счет своей политической силы.

По консервативным подсчетам, содержание 200-250 народных депутатов и топ-чиновников на уровне от 20 до 50 тыс. долл. в месяц может стоить от 1 млрд грн в год. Это составляет менее 1% от государственных расходов на дороги.

Кроме того, президент имеет личный профит от «Большого строительства». СМИ и билборды вдоль дорог насыщены рекламой того, что все ремонты автодорог выполняются согласно программе президента «Большое строительство», что очевидно должно влиять на него рейтинг. Поэтому 25 тысяч избирателей поддержали петицию о том, чтобы на билбордах была фраза, что эти ремонты выполняются «на средства налогоплательщиков». Но президент ответил, что этого делать не будет. Вместо этого он поручил правительству создать сайт об этом строительстве и уже его рекламировать на билбордах.
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11.01.2022 14:52
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Это мост через Хортицу?
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11.01.2022 14:32 Ответить
Швидше через Дніпро.
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11.01.2022 14:37 Ответить
Не понятен вопрос что ли?
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11.01.2022 14:43 Ответить
скорее от острова Хортицы до правого берега Запорожья...
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11.01.2022 14:46 Ответить
Спасибо
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11.01.2022 14:47 Ответить
Судя по фото, между Островом и Левым берегом.
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11.01.2022 14:54 Ответить
сорри, перепутал, по аналогии с Днепром))
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11.01.2022 15:01 Ответить
Впереди просматривается Набережная. По ней на море езжу.
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11.01.2022 15:03 Ответить
Совершенно верно. С левого берега на остров.
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11.01.2022 18:51 Ответить
Да. Левый берег- Хортица - правый берег ( спальный район Бабурка).
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11.01.2022 17:12 Ответить
на голый металл кинули асфальт ночью.... "временно"...)))))))))
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11.01.2022 14:43 Ответить
Ты видимо дурачок, раз думаешь, что мост из металла.
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11.01.2022 17:13 Ответить
Долгострой успешно завершается . А сколько там бьіло украдено при папередниках , мрак !
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11.01.2022 14:48 Ответить
бубочка не такая, не врите.
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11.01.2022 14:54 Ответить
Зеленский не папередник , перечисляю всех : Ющенко , Янукович , Турчинов и.о. , Порошенко .😛
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11.01.2022 14:58 Ответить
А так вот почему бубочка не ворует - оказывается он не попередник. Только попередники воруют, а бубочка не такой.
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11.01.2022 15:03 Ответить
Да да, только благодаря найвелычнишому мосты строятся, а так же коровы доятся и солнце встаёт, что бы мы без нелоха делали
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11.01.2022 14:48 Ответить
Ты бы точно в дерьме сидели и всех бы туда звал!!!
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11.01.2022 15:05 Ответить
по любому - зрада .
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11.01.2022 15:08 Ответить
Точно-точно!!!
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11.01.2022 15:11 Ответить
В контексте этого моста, то получается да, только при нем строился/достроился. Это же стройка века была, которая весела мертвым грузом кучу лет
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11.01.2022 16:30 Ответить
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11.01.2022 14:51 Ответить
Ты сегодня отец или сын? Или ...?
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11.01.2022 14:56 Ответить
«Большое строительство» для президента и «слуг народа»

На асфальтирование за год было выделено около 140 млрд грн, то есть 11% всех расходов государственного бюджета. Эта доля превышает даже те суммы, которые во времена Януковича выделялись на содержание государственных шахт.

Маржинальность этого бизнеса на завышении цены асфальта составляет от 20%. Такой процент достигается благодаря завышению ожидаемой стоимости работ и https://nashigroshi.org/2021/11/09/porivnial-nyy-analiz-tenderiv-na-remont-dorih-v-ukraini-ta-pol-shchi/ ограничению конкуренции на тендерах. Таким образом, потоки Укравтодора позволяют Владимиру Зеленскому отказаться от олигархических денег и проводить собственную политику за счет своей политической силы.

По консервативным подсчетам, содержание 200-250 народных депутатов и топ-чиновников на уровне от 20 до 50 тыс. долл. в месяц может стоить от 1 млрд грн в год. Это составляет менее 1% от государственных расходов на дороги.

Кроме того, президент имеет личный профит от «Большого строительства». СМИ и билборды вдоль дорог насыщены рекламой того, что все ремонты автодорог выполняются согласно программе президента «Большое строительство», что очевидно должно влиять на него рейтинг. Поэтому 25 тысяч избирателей поддержали петицию о том, чтобы на билбордах была фраза, что эти ремонты выполняются «на средства налогоплательщиков». Но президент ответил, что этого делать не будет. Вместо этого он поручил правительству создать сайт об этом строительстве и уже его рекламировать на билбордах.
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11.01.2022 14:52 Ответить
Опять палятся боты проплаченные своими статистическими заготовками!!!! Достали, блин!!!
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11.01.2022 15:06 Ответить
Ты в доле?
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11.01.2022 15:21 Ответить
А що там з боку за фигня?
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11.01.2022 14:57 Ответить
А там низовая проезжая часть монтируется
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11.01.2022 15:09 Ответить
Зачем она?
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11.01.2022 15:26 Ответить
Мабуть рух по колу буде організовано, допоки другу гілку не добудують.
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11.01.2022 15:38 Ответить
Шесть полос будет в итоге - три туды и три назад.
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11.01.2022 15:40 Ответить
https://www.061.ua/news/3300811/rabotali-vsu-noc-na-vantovom-mostu-ulozili-asfalt-i-nanesli-razmetku-foto
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11.01.2022 16:56 Ответить
А потом по весне временный асфальт толи срежут, толи сам сойдёт и будут уже нормальный стелить.

Ну хоть так.
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11.01.2022 15:07 Ответить
С турками есть желание своими соображениями поделиться?
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11.01.2022 15:09 Ответить
Вообщето инфа от них через вторые руки. Такчто усохни, зелебот.
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11.01.2022 15:11 Ответить
Вторые руки - это от пороха, которому Эрдоган об этом сообщил? Да, дятел?
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11.01.2022 15:17 Ответить
Река Днепр
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11.01.2022 15:08 Ответить
Вторые руки - это от пороха, которому Эрдоган об этом сообщил? Да, дятел?
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11.01.2022 15:14 Ответить
Все це начебто чудово але температура укладки асфальтобетону повинна бути не НИЖЧЕ 180 градусів!! Сумніваюсь що це технологічно було витримано!! А раз так то вже до літа це покриття і "полетить"))!! З чим всіх цих "великих" будівельників і поздоровляю. Буде те саме що по житомирській трасі в напряку Ровно!!
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11.01.2022 15:23 Ответить
Там південніше, тепліше !
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11.01.2022 15:37 Ответить
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11.01.2022 15:34 Ответить
Вапщето на фото половина моста
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11.01.2022 16:37 Ответить
авдокушин мрозь здохни
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11.01.2022 16:48 Ответить
Удивительно то, что мост все же достроили при самом, мягко говоря, странном президенте, так называемом "клоуне", в то время как при самых успешных президентах, а именно: Кучме, Ющенко, Януковиче и Порошенко, не смогли.
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11.01.2022 17:16 Ответить
И не говори!
Только главное - убери слово "достроили" - оно может породить ложное впечатление и снизить эффект! Ведь Зеля пришёл на пустынный берег, взмахнул сам знаешь чем - мост в девять километров возник из воздуха!
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11.01.2022 18:37 Ответить
Найбільш наглядно хронологію будівництва моста та ефективність попередніх урядів та президентів, починаючи з 2004 року відображає стаття "Стройка века: запорожские мосты в 2007-2008 годах" https://medium.**************/zp-bridges-2008-7282e897b7ca. А треба було всього навсього виділити необхідний бюджет та обрати надійного підрядника. Цю формулу, як бачимо, реалізував тільки Зеленський.
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11.01.2022 18:31 Ответить
Только главное - убери слово "достроили" - оно может породить ложное впечатление и снизить эффект! Ведь Зеля пришёл на пустынный берег, взмахнул сам знаешь чем - мост в девять километров возник из воздуха!
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11.01.2022 18:39 Ответить
Как у шоколадных подгорает в коментах
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12.01.2022 10:01 Ответить
 
 