Двое подростков и иностранец напали на 64-летнюю учительницу в Одесской области: отобрали деньги и цепочку. ФОТОрепортаж

В Одесской области полицейские задержали двух подростков и иностранца по подозрению в разбойном нападении на 64-летнюю учительницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отделения полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции.

Отмечается, что событие произошло вчера около семи часов вечера в одном из сел Татарбунарской громады. Разбив стекло на двери, злоумышленники в масках проникли в дом, ударили хозяйку и, угрожая ножом, забрали у нее деньги и золотую цепочку.

Как только правонарушители ушли, 64-летняя женщина сразу позвонила полицейским, которые по горячим следам установили их личности.

"Оказалось, что подельники - братья в возрасте 16-ти и 17-ти лет и 29-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Их объединила родственница подростков и желание легкой наживы. Все трое хорошо знали потерпевшую - несовершеннолетние в прошлом были ее учениками, а у иностранца есть с ней общие знакомые", - сообщили в полиции.

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Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.187 (разбой, сопряженный с проникновением в жилье) Уголовного кодекса Украины, их задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Несовершеннолетние уже достигли возраста, с которого предусмотрена уголовная ответственность за такое правонарушение, так что всем фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.









Фото: сайт поліції