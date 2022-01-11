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Двое подростков и иностранец напали на 64-летнюю учительницу в Одесской области: отобрали деньги и цепочку. ФОТОрепортаж

В Одесской области полицейские задержали двух подростков и иностранца по подозрению в разбойном нападении на 64-летнюю учительницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отделения полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции.

Отмечается, что событие произошло вчера около семи часов вечера в одном из сел Татарбунарской громады. Разбив стекло на двери, злоумышленники в масках проникли в дом, ударили хозяйку и, угрожая ножом, забрали у нее деньги и золотую цепочку.

Как только правонарушители ушли, 64-летняя женщина сразу позвонила полицейским, которые по горячим следам установили их личности.

"Оказалось, что подельники - братья в возрасте 16-ти и 17-ти лет и 29-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Их объединила родственница подростков и желание легкой наживы. Все трое хорошо знали потерпевшую - несовершеннолетние в прошлом были ее учениками, а у иностранца есть с ней общие знакомые", - сообщили в полиции.

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Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.187 (разбой, сопряженный с проникновением в жилье) Уголовного кодекса Украины, их задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Несовершеннолетние уже достигли возраста, с которого предусмотрена уголовная ответственность за такое правонарушение, так что всем фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Двое подростков и иностранец напали на 64-летнюю учительницу в Одесской области: отобрали деньги и цепочку 01
Двое подростков и иностранец напали на 64-летнюю учительницу в Одесской области: отобрали деньги и цепочку 02
Двое подростков и иностранец напали на 64-летнюю учительницу в Одесской области: отобрали деньги и цепочку 03
Двое подростков и иностранец напали на 64-летнюю учительницу в Одесской области: отобрали деньги и цепочку 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

нападение (2220) Одесская область (3595) подростки (450)


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Топ комментарии
+5
Іноземець- чорнявий якийсь...
Сороміття яке - мужики напали на старшу жінку щоб відібрати гроші. Капець..
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11.01.2022 15:00
+5
Вважаю, що краще б по 50 різок кожному. Ну і сіллю троха присипати...
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11.01.2022 15:02
+5
...через смартфон
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11.01.2022 15:10
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Правила форума Совет форумчан
Нужно дать им право голосовать на выборах
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11.01.2022 14:59 Ответить
...через смартфон
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11.01.2022 15:10 Ответить
Они проголосуют за кандидата Василия Лупана!

За Лупана!
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11.01.2022 18:05 Ответить
инространец это типа гагауз аль цыган..
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11.01.2022 14:59 Ответить
А какая между ними разница?
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11.01.2022 15:03 Ответить
Більша ніж твій мозок
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11.01.2022 15:05 Ответить
Амеба, зависть факту наличия мозга жить мешает?
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11.01.2022 16:02 Ответить
Мені усе подобається, а тобі?
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11.01.2022 16:37 Ответить
не, написали, центральная Азия - чуркан какой-то
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11.01.2022 15:04 Ответить
россиянец
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11.01.2022 15:50 Ответить
29-річний уродженець однієї з країн Центральної Азії Джерело:
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11.01.2022 15:06 Ответить
Гагаузы - не иностранцы.
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11.01.2022 15:21 Ответить
ага как цыгане..только в профиль... основной анклав их проживания Кромрат Молдова у нас они в Болградском районе.. и по области расселились.. под Одесой.... имел "счастье " с ними жить.. ну что сказать по развитию гхм.... недалеко ушли от азиров .....тех имел счастье иметь как квартирантов 3 года.. а потом жить вместе в одном селе балке с гагаузами.... брррр.. не хочу грубо но народность не знающая мову принципиально как мадьяры-венгры... и ромы... по русски кое как пишут на 2 с + ярые советчики и любители всего рашинского и совка... безбашенные чуть что за ножа хватаются.. алфавита и письменного языка нема.. вообще.... недалече от ромов убеглы...
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11.01.2022 16:09 Ответить
алфавита и письменного языка нема.. вообще...

https://pick.net.ua/uk/component/tags/tag/hahauzka-mova
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12.01.2022 08:32 Ответить
это не мова и не язык и не алфавит...просто и тупо взяли ЛАТИНИЦУ ОТ МОЛДОВАН И ЗВУЧАНИЕМ ПОДОБРАЛИ НАПИСАНИЕ ИХНИХ СЛОВ.... такая же хрень опробывалась для ромов цыган ....ничего не вышло.... такие попытки были для народов племен у которых существует язык передающийся на генном уровне устный фольклор и так далее..
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12.01.2022 09:02 Ответить
Із Центральної Азії,там же написано...
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11.01.2022 17:54 Ответить
Іноземець- чорнявий якийсь...
Сороміття яке - мужики напали на старшу жінку щоб відібрати гроші. Капець..
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11.01.2022 15:00 Ответить
На свою вчительку ...капець...
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11.01.2022 15:30 Ответить
Вважаю, що краще б по 50 різок кожному. Ну і сіллю троха присипати...
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11.01.2022 15:02 Ответить
Старшому можна і 100, а в цілому ідея правильна. Але, на жаль, от як раз за 50 різок можна і термін отримати... бо "оні же дєті"
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11.01.2022 15:45 Ответить
Кінець епохи бідності...
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11.01.2022 15:03 Ответить
Таких нет смысла "исправлять" . Для начала найти маму и папу . Тогда будет всё понятно . Снять у всех отпечатки ., и если пошевелятся , всех в клетку .
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11.01.2022 15:04 Ответить
полный пи......ц....((
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11.01.2022 15:09 Ответить
Очень умные грабители ))
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11.01.2022 15:31 Ответить
Знатный хабар пацаны взяли… по 7 лет каждому за цепочку… вот на зоне пассажиры смеяться будут, а ещё там за бабушку учительницу очко на фашистскийкрест порвать могут (у многих сидельцев мама такого возраста)! Да пацаны шли к успеху, а успех шёл на встречу! Вообщем повезло пацанам…..
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11.01.2022 15:38 Ответить
Аби в українців була самоповага, то такі інозасранці бігли б до канадського кордрну, всираючи литки.
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11.01.2022 15:44 Ответить
Хреновая была училка - читать не научила даже... криминальней кодекс!
Хотя, может и не виновата она - шо вы хотели от детей тех, кто выбрал Зеленского...
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11.01.2022 15:46 Ответить
"Гаюлій"! Ну , ти ж , навіть будучи "членам ваеннава трибунала", не навчився правильно писать "кримінальний кодекс" - то що тоді казать про сільську вчительку? До речі - "кацапським "нарєчієм" нема такого поняття "криминальней кодекс" - у вас він "уголовным" іменується!
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11.01.2022 16:04 Ответить
Бустерную дозу каждому
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11.01.2022 15:59 Ответить
Тимур и его команда. Помогли старушке.
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11.01.2022 16:08 Ответить
иностранца ( чурку ) сразу в расход , ненужны они нам ,
а своим ( свои-ли ) по пятере на душу , но с нашем правосудием ниче им не будет
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11.01.2022 16:09 Ответить
Они знали, что учителя при клоуне получают хорошо. А если серьёзно, то тварей обязательно посадить, изолировать, а чурку выслать домой, предварительно проведя воспитательную беседу с пристрастием.
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11.01.2022 17:27 Ответить
Треба зібрати ВСІХ уродженців середньої азії в Одеській області та вислати їх нахрін з України. ВСІХ.
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11.01.2022 19:15 Ответить
 
 