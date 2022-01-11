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Новости Фото Война
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Расследуются обстоятельства гибели двух воинов в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Донецкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту гибели военнослужащих Объединенных сил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По предварительной информации, 10 января 2021 года во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории вблизи населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих.

"Уголовное производство начато по факту небрежного отношения военного должностного лица к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Расследуются обстоятельства гибели двух воинов в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, - Офис Генпрокурора 01
Расследуются обстоятельства гибели двух воинов в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, - Офис Генпрокурора 02

Кроме того, отмечается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. На месте происшествия работают прокуроры Донецкой спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске.

Также читайте: Два украинских воина погибли в результате подрыва на заминированном участке на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ОС

Как сообщалось, на Донбассе погибли два воина в результате подрыва на неизвестном устройстве.

Автор: 

взрыв (6775) взрывчатка (844) смерть (9232) Донецкая область (9775) военнослужащие (6156) потери (4398) операция Объединенных сил (6766) Офис Генпрокурора (2479)


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Топ комментарии
+6
Ні, там Порошенко винуватий. А бубочка і ***** - ні при чому.
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11.01.2022 16:02
+3
під противотанкову поклали звичайну ..і вийшла,,нєізвлєкаємая" тільки підривом знімати..а шупом не перевірили..а так як там ротаціі.кожні пів року..то про цей сюрприз може і не знали.. і вийшло те шо вийшло
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11.01.2022 16:05
+2
Так это он приказал поснимать минно- взрывные заграждения , что теперь их восстанавливать приходиться по старым ( где все таки старались хоть немного оставить неофициально) . Тут таки и свои подху@ ники имеются
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11.01.2022 15:51
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Так это он приказал поснимать минно- взрывные заграждения , что теперь их восстанавливать приходиться по старым ( где все таки старались хоть немного оставить неофициально) . Тут таки и свои подху@ ники имеются
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11.01.2022 15:51 Ответить
Висунуть обвинувачення їх командиру?
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11.01.2022 15:48 Ответить
Похоже что не командиру, а погибшим ребятам. Зеледент начинает отдавать под суд погибших защитников чтобы сэкономить на выплатах компенсаций их семьям. Другого смысла в этом дурацком расследовании нет.
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11.01.2022 15:59 Ответить
"другая сторона" виновата по словам нашего ЗЕленого ГОВНОкомандующего.....
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11.01.2022 15:51 Ответить
На передовой есть бани? современные печи, заглубленные модули для солдат, тех средства охраны перриметра, хим защита военослужащих, проводятся забор воды воздуха на анализ итд?
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11.01.2022 15:53 Ответить
Похоже судить будут того, кто не снял протитанковую мину после зеленого "развода с перемирием"...
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11.01.2022 15:56 Ответить
під противотанкову поклали звичайну ..і вийшла,,нєізвлєкаємая" тільки підривом знімати..а шупом не перевірили..а так як там ротаціі.кожні пів року..то про цей сюрприз може і не знали.. і вийшло те шо вийшло
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11.01.2022 16:05 Ответить
Насколько помню я, у противотанковой мины были кажись три гнезда для запалов УЗГРМ и еще перед извлечением нужно было прощупать ручками и пальчиками. Или зацепить кошку и выдернуть из гнезда издалека. Ставить под ПТМ еще и нажимную ПП - извращение кажись. Какой дебил наступит на ПТМ, даже если знает что ее запал на него не должен сработать. Какись тот случай, который кому-то выпадает раз в жизни - не президентами же пацаны работают...
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11.01.2022 16:11 Ответить
оце так... - и откудова у 62-й тм-ки такой набор гаджетов..??
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11.01.2022 16:24 Ответить
Когда я учился были еще ТМ-46 и ТМ-57. Помню шо отверстия были и сбоку и снизу. А с ТМ-62 уже не познакомился...
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11.01.2022 16:40 Ответить
на неї зверху противотанкову зверху поклали..а в неї більше 5 кг і вона взвелась і готова.Чекає свого часу..так що тільки підривати..а бо стягувати...але це майже одне і теж
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11.01.2022 18:02 Ответить
К мине ТМ-62М существуют и особенные"хитрые" взрыватели которые реагируют на миноискатель,на щуп..Возможно они и сработали..
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11.01.2022 18:03 Ответить
Ні, там Порошенко винуватий. А бубочка і ***** - ні при чому.
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11.01.2022 16:02 Ответить
Ой дебилы, *** ... В зоне боевых действий такое иногда (очень часто встречается) ! Что и как тут они расследовать собрались, интересно ??? Лучше пусть за полгода расследуют наконец кто (или что) управлял автомобилем Трухина !
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11.01.2022 16:11 Ответить
У Трухина "тесла", на автопилоте...
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11.01.2022 16:28 Ответить
Ну тогда уж Ауди на автопилоте.
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11.01.2022 16:38 Ответить
То уже детали, для специалистов.
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11.01.2022 16:40 Ответить
В теме о подрыве 2 сапёров половина коментов о зеле и пете.
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11.01.2022 16:42 Ответить
Потому что ЗЕ запретил разведку серой зоны, разведку дронами, контрснайперские группы... Вот и пошли наши потери от их снайперов и закладки фугасов их дрг у нас на ближних коммуникациях.
Это вам не "ползучее наступление" 2016-2019 годов когда рашисты пернуть боялись в нашу сторону чтоб не спровоцировать отжим своих позиций
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11.01.2022 22:30 Ответить
Погиб мой друг, он с 2015 г. в саперах. Прошел огонь, воду и (кроме медніх труб). Царствие небесное, вечная память.
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11.01.2022 21:58 Ответить
 
 