Расследуются обстоятельства гибели двух воинов в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Донецкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту гибели военнослужащих Объединенных сил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По предварительной информации, 10 января 2021 года во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории вблизи населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих.

"Уголовное производство начато по факту небрежного отношения военного должностного лица к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.





Кроме того, отмечается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. На месте происшествия работают прокуроры Донецкой спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске.

Также читайте: Два украинских воина погибли в результате подрыва на заминированном участке на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ОС

Как сообщалось, на Донбассе погибли два воина в результате подрыва на неизвестном устройстве.