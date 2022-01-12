"Сотрудничество" на 4 млн грн: при получении "отката" ГБР задержало руководителя одного из КП Киева. ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований продолжает противодействовать коррупционным проявлениям чиновников по всем направлениям. В том числе это касается злоупотреблений чиновников КГГА и подчиненных городу коммунальных предприятий.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Так, работники Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили и задокументировали масштабную схему хищения средств, выделяемых Киевской городской государственной администрацией для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства столицы.
При получении части средств - почти 1,7 млн грн, задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА, а также посредник, обеспечивавший реализацию преступной схемы.
Установлено, что должностные лица КО "КИЕВЗЕЛЕНСТРОЙ", используя свое служебное положение, наладили механизм получения неправомерной выгоды путем обеспечения побед в тендерных торгах привлеченным коммерческим структурам, за что систематически получали от последних денежное вознаграждение в размере определенной части сумм тендеров.
В ходе документирования преступной деятельности в рамках уголовного производства зафиксирован ряд фактов передачи денежных средств.
11 января 2022 года, при получении очередной части неправомерной выгоды на сумму 1 550 000 грн и 4300 долларов США, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, задержан заместитель начальника управления капитальных вложений КО "КИЕВЗЕЛЕНСТРОЙ" и посредник.
Ранее, в октябре 2021 года, представитель КО "КИЕВЗЕЛЕНСТРОЙ" уже получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 2 047 500 грн, что также задокументировано.
Решается вопрос о сообщении подозрения указанным должностным лицам. Уже проведен ряд обысков у других фигурантов уголовного производства, у которых изъято большое количество наличных, документов, технических средств связи и т.п., содержащих доказательства преступной деятельности.
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Алексей Кулеба был тем руководителем коммерческой структуры, которого полиция Киева 19 июля 2019 года задержала при передаче неправомерной выгоды в сумме 650 тысяч гривен советнику председателя Дарницкой РГА. Об этом задержании столичная прокуратура https://www.facebook.com/964575253553837/posts/2711445212200157?d=n&sfns=mo сообщала 20 июля 2019 года.
Шо за жизнь- бред!!!