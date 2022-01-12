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"Сотрудничество" на 4 млн грн: при получении "отката" ГБР задержало руководителя одного из КП Киева. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований продолжает противодействовать коррупционным проявлениям чиновников по всем направлениям. В том числе это касается злоупотреблений чиновников КГГА и подчиненных городу коммунальных предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, работники Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили и задокументировали масштабную схему хищения средств, выделяемых Киевской городской государственной администрацией для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства столицы.

При получении части средств - почти 1,7 млн ​​грн, задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА, а также посредник, обеспечивавший реализацию преступной схемы.

Установлено, что должностные лица КО "КИЕВЗЕЛЕНСТРОЙ", используя свое служебное положение, наладили механизм получения неправомерной выгоды путем обеспечения побед в тендерных торгах привлеченным коммерческим структурам, за что систематически получали от последних денежное вознаграждение в размере определенной части сумм тендеров.

В ходе документирования преступной деятельности в рамках уголовного производства зафиксирован ряд фактов передачи денежных средств.

11 января 2022 года, при получении очередной части неправомерной выгоды на сумму 1 550 000 грн и 4300 долларов США, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, задержан заместитель начальника управления капитальных вложений КО "КИЕВЗЕЛЕНСТРОЙ" и посредник.

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Ранее, в октябре 2021 года, представитель КО "КИЕВЗЕЛЕНСТРОЙ" уже получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 2 047 500 грн, что также задокументировано.

Решается вопрос о сообщении подозрения указанным должностным лицам. Уже проведен ряд обысков у других фигурантов уголовного производства, у которых изъято большое количество наличных, документов, технических средств связи и т.п., содержащих доказательства преступной деятельности.

Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 01
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 02
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 03
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 04
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 05
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 06
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 07
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 08
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 09
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 10
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 11
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 12
Сотрудничество на 4 млн грн: при получении отката ГБР задержало руководителя одного из КП Киева 13

Автор: 

бюджет (4837) КГГА (2983) ГБР (2991) Киевзеленбуд (13)


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Топ комментарии
+3
Новый глава профильного департамента КГГА Алексей Кулеба - человек главы Офиса президента (ОП)https://kievvlast.com.ua/base/dose-zelenskij-vladimir-aleksandrovich Владимира Зеленского , ранее - советника президента https://kievvlast.com.ua/base/dose-andrej-borisovich-ermak Андрея Ермака .
Алексей Кулеба был тем руководителем коммерческой структуры, которого полиция Киева 19 июля 2019 года задержала при передаче неправомерной выгоды в сумме 650 тысяч гривен советнику председателя Дарницкой РГА. Об этом задержании столичная прокуратура https://www.facebook.com/964575253553837/posts/2711445212200157?d=n&sfns=mo сообщала 20 июля 2019 года.
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12.01.2022 11:07
+2
и при чем тут виталик?
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12.01.2022 10:51
+1
Одні підстави для педаліка , но він не при дєлах , не путайте .
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12.01.2022 10:44
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шоу - гребане "дискавери" ...дальше по схемі ....- наживуться вже інші : слідчі - посередники рішали та лжемантійці - все по - колу...
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12.01.2022 10:35 Ответить
Сфоткали? Відпускайте
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12.01.2022 10:40 Ответить
Одні підстави для педаліка , но він не при дєлах , не путайте .
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12.01.2022 10:44 Ответить
Неужели Дерьмаковского Кулебу задержали?
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12.01.2022 11:09 Ответить
и при чем тут виталик?
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12.01.2022 10:51 Ответить
Новый глава профильного департамента КГГА Алексей Кулеба - человек главы Офиса президента (ОП)https://kievvlast.com.ua/base/dose-zelenskij-vladimir-aleksandrovich Владимира Зеленского , ранее - советника президента https://kievvlast.com.ua/base/dose-andrej-borisovich-ermak Андрея Ермака .
Алексей Кулеба был тем руководителем коммерческой структуры, которого полиция Киева 19 июля 2019 года задержала при передаче неправомерной выгоды в сумме 650 тысяч гривен советнику председателя Дарницкой РГА. Об этом задержании столичная прокуратура https://www.facebook.com/964575253553837/posts/2711445212200157?d=n&sfns=mo сообщала 20 июля 2019 года.
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12.01.2022 11:07 Ответить
Та хто б сомневался… ребята смотрят что у нас в верхушке происходит и думают а мне что так разве нельзя??? Главное, что теперь этот дядя быстренько откупится (под залог) и швыденько убежит куда-нибудь в Хайфу или в Вену… через полгода все забудется, уголовную справу занесёт пылью и покроет плесенью, многие страницы из справы «растеряются», свидетели и понятые потеряются во времени, бабки из хранилища вещь доков растянут опера и следаки ДБР…. Лам ца дрица гоп ца ца!!!
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12.01.2022 11:09 Ответить
да !!! Вот эти рожи смортят новости , про АТО про погибших парней!!! И дальше грабят!!!!
Шо за жизнь- бред!!!
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12.01.2022 11:09 Ответить
так вот откуда средняя зарплата по стране берется
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12.01.2022 13:49 Ответить
И это все сверхов и до низов.Вор должен сидеть в тюрьме.А у нас,дело закрывают и он идёт на повышение.Опыт получения взяток при этом важен.Свой.
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12.01.2022 21:01 Ответить
 
 