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В вестибюле на станции метро в Харькове обвалился потолок: пострадавших нет. ФОТОрепортаж

В Харькове в вестибюле на станции метро "Площадь Конституции" частично обвалился потолок, в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом в Фейсбуке сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Там уже работает комиссия метрополитена, выясняет причины случившегося. Самое главное, что никто не пострадал... О причинах обрушения сообщим, как только они будут понятны", - написал Сидоренко.

Он пообещал, что в ближайшее время будут проверены потолки во всех вестибюлях на всех станциях метро.

Также смотрите: В метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок, - прокуратура. ФОТО

В вестибюле на станции метро в Харькове обвалился потолок: пострадавших нет 01
В вестибюле на станции метро в Харькове обвалился потолок: пострадавших нет 02
В вестибюле на станции метро в Харькове обвалился потолок: пострадавших нет 03
Фото: Сидоренко/фейсбук

В вестибюле на станции метро в Харькове обвалился потолок: пострадавших нет 04

Автор: 

Метрополитен (1014) обрушение (179) Харьков (7494)


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Топ комментарии
+15
Зато лавочки в харьковском метро очешуительно дорогие. Но почитателям покойного ворюги Гепы это по барабану.
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12.01.2022 10:53
+8
Гєпа з Допою заплатили за кожну з них дорожче,ніж коштував тоді Ланос.Ржав з них навіть Януковоч і казав,що ця солодка парочка повинна гроші повернути в бюджет.
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12.01.2022 11:04
+2
Наследие гэпы. Вот бы какому-то ватагу да по пустому черепу.
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12.01.2022 11:17
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Зато лавочки в харьковском метро очешуительно дорогие. Но почитателям покойного ворюги Гепы это по барабану.
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12.01.2022 10:53 Ответить
Гєпа з Допою заплатили за кожну з них дорожче,ніж коштував тоді Ланос.Ржав з них навіть Януковоч і казав,що ця солодка парочка повинна гроші повернути в бюджет.
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12.01.2022 11:04 Ответить
Гепа умер, Янукович сбежал, Доба стал политическим трупом.....а лавочки еще стоят....
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12.01.2022 11:10 Ответить
Наследие гэпы. Вот бы какому-то ватагу да по пустому черепу.
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12.01.2022 11:17 Ответить
Гепа знаки подаёт )
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12.01.2022 11:20 Ответить
Меня терзают смутные сомнения , вчера - потоп , сегодня - обвал.
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12.01.2022 11:21 Ответить
Совок показал себя во всей красе.Нужно полностью оббивать штукатурку ,грунтовать и подшивать металлическим сайдингом.Ни в коем случае нельзя пластиком.Источник удушения при пожаре.Местами в харьковских переходах так и сделали.Скорей всего надо это делать в июле августе,или по ночам,чтобы не устраивать давки.Вибрация от поездов и наземного транспорта,перепад температур -причина.
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12.01.2022 11:21 Ответить
всё верно!!
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12.01.2022 11:36 Ответить
А товщина штукатурки взагалі вражає , см - 10 мабуть . І без всякої сітки ,, як вона взагалі там трималась ..!? Все таки - вага значна .
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12.01.2022 11:39 Ответить
Кляти совки не смогли сделать штукатурку с гарантией лет этак на 200! Ганьба жопоруким!
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12.01.2022 13:13 Ответить
В вашингтонском метро вообще бетон без штукатурки и ничего не падает
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12.01.2022 14:02 Ответить
не фантазируйте здесь про мэров.... всему свой конец.... станция старая, мэры не причом....прошли десятки лет...штукатурка отвалилась частично(хорошо никто не пострадал) вы понимаете что такое штукатурка на потолку десятки лет или меньше не важно в помещении над которывм ездит круглосуточно разный транспорт, а внутри ездят поезда ? это вибрации земли..
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12.01.2022 11:34 Ответить
ну да сильные вибрации)) а металлическую сетку анкерами не пробовали крепить на плитах перед штукатуркой? а ну это дорого лучше наляпать 5 сантиметров)) какое то время постоит, а там и в чьей то голове застрянет, вибрации они такие опасные
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12.01.2022 12:17 Ответить
вы и правы....сетки там нет.....(( наверное сэкономили..... украли.... но это было давно очень и мэры тут не причом так точно... с сеткой тоже вечно бы не было, но то что привязка была бы намного надёжнее так это 100 % или как там было...на своём опыте ремонта квартиры как то 20 лет тому давно познал это, нанял мастера женщину с пту преподавателя к тому же .стяжки делать и потолок 20 квадратов комнаты . так ***** без сетки намазюкала мне толсто потолок . и он обвалился ходил в пту ругался чтобы её тварь уволили с преподавания учеников . нанял других поставили сетку всё нормально как знаю...((
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12.01.2022 12:38 Ответить
Вэлыкэ будивныцтво не добралось до харьковского метро
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12.01.2022 11:47 Ответить
Это Гепа передает привет с того света.
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12.01.2022 11:53 Ответить
Сверху пронёсся мажор на джипе - вот и обвалилось.
Да и как не обвалиться на Площади Конституции в Харькове - там её чтут.
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12.01.2022 12:19 Ответить
Интересно, что на потолке совсем не видно просачивания воды. Т. е. это настоящая советская власть в действии - трудяшиеся *****...ли половину штукатурки, вместо неё подсыпали песочку...
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12.01.2022 12:58 Ответить
Харківські депутати вже перейменували рухнувшу стелю в стелю ім.Жукова ? Це зараз питання номер один для харків'ян , ключове я б сказав і найголовніше . Вата наволоч мала б провести позачергове засідання міськради і всі кошти бюджету міста спрямувати саме на таке перейменування .
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12.01.2022 13:31 Ответить
хто ж без сітки, без дюбелів, наліпив 3 см штукатурки на бетонну стелю? ума небуло?
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12.01.2022 13:43 Ответить
Знову Харків...
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12.01.2022 14:27 Ответить
Война кругом. Пускай в касках и короткими перебежками в метро передвигаются. Хоть какая-то тренировка будет.
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12.01.2022 16:49 Ответить
Це знак кернесівцям щоб згортались з Харкова - Харкову потрібні патріоти України, під патриотами розумію тих хто приносить користь Харкову і Україні, а не патриотів на словах. Обіцяти і виконувати це різні речі. Кернесівську совкодрочерну владу геть з Харкова
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12.01.2022 18:07 Ответить
Блін! Блін! Яка стеля, обвалилась? Обвалилася штукатурка зі стелі ! Тому що потрібно хоть іноді проводити поточний ремонт!!! І взагалі потрібно клеїти сітку під штукатурку! Все
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12.01.2022 23:09 Ответить
 
 