В вестибюле на станции метро в Харькове обвалился потолок: пострадавших нет. ФОТОрепортаж

В Харькове в вестибюле на станции метро "Площадь Конституции" частично обвалился потолок, в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом в Фейсбуке сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Там уже работает комиссия метрополитена, выясняет причины случившегося. Самое главное, что никто не пострадал... О причинах обрушения сообщим, как только они будут понятны", - написал Сидоренко.

Он пообещал, что в ближайшее время будут проверены потолки во всех вестибюлях на всех станциях метро.

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Фото: Сидоренко/фейсбук