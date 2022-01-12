В вестибюле на станции метро в Харькове обвалился потолок: пострадавших нет. ФОТОрепортаж
В Харькове в вестибюле на станции метро "Площадь Конституции" частично обвалился потолок, в результате происшествия никто не пострадал.
Об этом в Фейсбуке сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.
"Там уже работает комиссия метрополитена, выясняет причины случившегося. Самое главное, что никто не пострадал... О причинах обрушения сообщим, как только они будут понятны", - написал Сидоренко.
Он пообещал, что в ближайшее время будут проверены потолки во всех вестибюлях на всех станциях метро.
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+15 Антип61
показать весь комментарий12.01.2022 10:53
+8 siveryanin
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+2 Garry Grant
показать весь комментарий12.01.2022 11:17
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Да и как не обвалиться на Площади Конституции в Харькове - там её чтут.