В результате ДТП на окружной возле Харькова погибли 3 человека, двое детей пострадали, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
На окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая столкнулись два автомобиля. Три человека погибли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Столкнулись 2 автомобиля: Kia Optima и Toyota Camry. В результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка Toyota и водитель Kia. Кроме того, пострадали 2 детей, в возрасте примерно 2-3 года. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
В Нацполиции отметили, что 34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачев в направлении Белгородского шоссе и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем такси Toyota Camry под управлением 31-летнего мужчины. Автомобиль такси направлялся ему навстречу по своей полосе движения.
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Идиоты.
Ладно бы сами. А то и других за собой тянут.
за третью часть от него, тебя, не виновного, менты в асфальт закатают, хрен из тюрьмы выйдешь а преступник будет на свободе.
не колличество денег играет роль а неотвратимость наказания.
а все это до порядочности следаков и судей,
все, финита ля....... и ничего другого..
Возможно ДПС нужно при перевозке детей нарушителями правил вождения удесятирять штраф при нарушении правил если в салоне находятся дети до 18-ть лет?
2. Только конченный ******* может сделать окружную вокруг миллионного города двухполосную! Большой привет "большой стройке"!