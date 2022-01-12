В результате ДТП на окружной возле Харькова погибли 3 человека, двое детей пострадали, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая столкнулись два автомобиля. Три человека погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Столкнулись 2 автомобиля: Kia Optima и Toyota Camry. В результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка Toyota и водитель Kia. Кроме того, пострадали 2 детей, в возрасте примерно 2-3 года. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.

В Нацполиции отметили, что 34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачев в направлении Белгородского шоссе и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем такси Toyota Camry под управлением 31-летнего мужчины. Автомобиль такси направлялся ему навстречу по своей полосе движения.

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