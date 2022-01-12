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ЧП на Днепропетровщине: во время движения загорелся автобус, перевозивший рабочих местного предприятия. ФОТО

На Днепропетровщине, вблизи поселка Росишки Синельниковского района, сегодня прямо во время движения загорелся автобус, который перевозил рабочих одного из местных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по прибытию спасатели установили, что огнем охвачен моторный отсек и салон автобуса. На момент возникновения возгорания в транспортном средстве находилось восемь человек, которые, к счастью, успели его покинуть до того момента, когда огонь охватил весь салон.

К ликвидации пожара были привлечены 4 человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники ГСЧС.

ЧП на Днепропетровщине: во время движения загорелся автобус, перевозивший рабочих местного предприятия 01
ЧП на Днепропетровщине: во время движения загорелся автобус, перевозивший рабочих местного предприятия 02

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ЧП на Днепропетровщине: во время движения загорелся автобус, перевозивший рабочих местного предприятия 03

Автор: 

пожар (5949) ГСЧС (4971) автобус (95) Днепропетровская область (3956)


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Топ комментарии
+2
Не может такого быть. У нас автобусы проходят ТО каждые пол года. Когда будут мусоров штрафовать за то что выдали етому автобусу ТО? Ато у нас мусора топят за введение техосмотра, деньги берут, а отвечать за разваливающиеся по их вине машины не хотят.
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12.01.2022 11:27
+2
А при чем здесь Петя? На фото - ПАЗ с увеличенной базой.
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12.01.2022 11:40
+1
Не автобус, а тележка в ад.
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12.01.2022 11:22
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Не автобус, а тележка в ад.
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12.01.2022 11:22 Ответить
Зато не евробляха, как Петя говорил.
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12.01.2022 11:28 Ответить
Ну теперь, надеюсь, с "евробляхами" проблем нет? Нарид победил?
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12.01.2022 11:41 Ответить
Не может такого быть. У нас автобусы проходят ТО каждые пол года. Когда будут мусоров штрафовать за то что выдали етому автобусу ТО? Ато у нас мусора топят за введение техосмотра, деньги берут, а отвечать за разваливающиеся по их вине машины не хотят.
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12.01.2022 11:27 Ответить
Хорошие Петька автобусы клепает. Из фонеры, пластика и профилей для гипсокартона. Выгорают до тла, остается только пепел на совок смести.
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12.01.2022 11:36 Ответить
Помню лет 20 назад когда первый раз увидет ето чудо на дороге то думал ето прикол, а за рулем сидит клоун с красным носом а нас снимает скрытая камера. Даже не хотел залезать в него
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12.01.2022 11:40 Ответить
А при чем здесь Петя? На фото - ПАЗ с увеличенной базой.
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12.01.2022 11:40 Ответить
А что клепает мелкий крыс? Ну Кроме "скотов"?
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12.01.2022 11:42 Ответить
для это паз рашенский павловский автозавод. учи матчасть гнида.
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12.01.2022 12:26 Ответить
Взагалі то це Петропавлівський район. Просто придуркуватим політикам захотілось зменшити кількість районів. Тепер в одному районі багато населёних пунктів з однаковими назвами і як їх розрізнити ніхто не знає. Та й районний центр може бути кілометрів за сто, в якихось ******, навіть далі ніж обласний.
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12.01.2022 12:26 Ответить
Нова Пошта на Дніпропетровщині
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12.01.2022 16:42 Ответить
 
 