ЧП на Днепропетровщине: во время движения загорелся автобус, перевозивший рабочих местного предприятия. ФОТО
На Днепропетровщине, вблизи поселка Росишки Синельниковского района, сегодня прямо во время движения загорелся автобус, который перевозил рабочих одного из местных предприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, по прибытию спасатели установили, что огнем охвачен моторный отсек и салон автобуса. На момент возникновения возгорания в транспортном средстве находилось восемь человек, которые, к счастью, успели его покинуть до того момента, когда огонь охватил весь салон.
К ликвидации пожара были привлечены 4 человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники ГСЧС.
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