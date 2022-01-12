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В Могилеве-Подольском впервые за 80 лет отремонтировали мост на трассе М-21, - Служба автодорог. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Могилеве-Подольском Винницкой области открыли движение по мосту, расположенному на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. Его построили еще в 1937 году.

Об этом сообщила Служба автодорог в Винницкой области на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Мост не ремонтировался более 80 лет, с 1937 года и не соответствовал государственным строительным нормам", - рассказали в автодоре.

Общая стоимость ремонта участка – более 200 млн грн. Работы стартовали в апреле прошлого года, а завершить их удалось в декабре.

Автомобильный мост был капитально отремонтирован. Так, подрядчики устроили новую монолитную накладную плиту проезжей части, установили деформационные швы, обустроили гидроизоляцию, расширили проезжую часть с 6,4 до 8 м и устроили покрытие проезжей части из ЩМА-20.

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Элементы несущих конструкций (арок, стоек, поперечных балок с консолями) были восстановлены, а также сделаны новые шкафные стенки с открылками на стояках. На мосту также установили барьерное ограждение.

Параллельно дорожники "с нуля" построили пешеходный мост.

"Новый пешеходный мост построили на расстоянии 7,5 м от оси существующего моста с низовой стороны. Мост запроектирован с железобетонными и металлическими пролетными строениями. Ширина моста – 3 м, длина – 55,118 м", – рассказали в автодоре.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года были построены и обновлены 560 мостов и мостовых переходов.

Также смотрите: Ремонт объездной, которая является частью "Дороги Единства", завершили в Тернополе, - ОГА. ФОТО

В Могилеве-Подольском впервые за 80 лет отремонтировали мост на трассе М-21, - Служба автодорог 01
В Могилеве-Подольском впервые за 80 лет отремонтировали мост на трассе М-21, - Служба автодорог 02
В Могилеве-Подольском впервые за 80 лет отремонтировали мост на трассе М-21, - Служба автодорог 03

Автор: 

Винницкая область (1035) мост (1028) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+6
А где табличка на фото, что сделано за деньги налогоплательщиков?!
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12.01.2022 13:58
+4
Можно было ничего не делать. Еще бы 80 лет простоял, да?
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12.01.2022 13:44
+4
такой мост можно четыре раза за год построить.
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12.01.2022 13:46
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Правила форума Совет форумчан
То це ваша робота, і що тепер????? вас чи зелєпукіна треба поцілувати в зад....!!!!!! Працюйте і не робіть з цього "відкриття Америки"!!!!!!!А скільки ви накрали при тому ремонті????????????
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12.01.2022 13:33 Ответить
Можно было ничего не делать. Еще бы 80 лет простоял, да?
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12.01.2022 13:44 Ответить
Можно было бы открыть мост по-тихому и не тираживать в сми, как корупционный пиар клоуна.
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12.01.2022 13:57 Ответить
Про какой пиар вы говорите?Это же статья на цензоре
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12.01.2022 14:36 Ответить
Та такі мости при всіх владах реконструювали і їх досі ще вистачає в Україні. Просто раніше на цьому не так піарилися - ну зробили, то й зробили.

При Ющі от відремонтували дві величезні траси Київ-Чоп і Варшавку (причому добротно відремонтували, навіть зараз їх стан непоганий), при Петі відремонтували дорогу з Франика на Яремче/Буковель і більшу частину траси Київ-Харків. По всіх цих дорогах я їздиві подекуди для мене було відкриттям, що їх відремонтували (про це ніхто не трубив).

Всі президенти будували дороги (ну, крім Кравчука хіба), але піаритися на цьому додумалися тільки Зе і Яник! Зе он перерізав торік лєнточку на мості в Запоріжжі, а міст досі не добудували... Азіров так само приїхав відкривати міст Кирпи в 2010, який будували з часів Кучми і на момент приходу Азірова він був готовим на 95%. Чи станції метро у нас на синій гілці Азіров приїжджав відкривати, хоча вони були готові ще в 2006 при Омелі на 80-90% (просто Космос розікрав бабки і 4 роки їх добудувать не міг). Так Азіров ще й новопризначеного Жопова з собою тягав, причому на момент відкриття моста Жопов був головою КМДА рівно МІСЯЦЬ!
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12.01.2022 14:01 Ответить
очі відкрий , ви на Цензорі читаєте статтю Цензора яку Цензор зкопіював з Фейсбуку . То хто кого піарить ???
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12.01.2022 14:41 Ответить
А Фейсбук Васі Пупкіна чи все-таки Укравтодору?
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12.01.2022 14:46 Ответить
Вінницький автодор на своїй (!!!) сторінці в Фейсбук відзвітував про свою роботу . Де тут зрада ???

Подруге . Ви до цього часу знали про наявність у ВУАДора цієї сторінки ? Впевнений що ні , як і всі читачі цієї новини .

Тоді останнє. Хто і кого піарить і звідки ви дізнались про цей ≪піар≫ ?
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12.01.2022 14:58 Ответить
Методичка, сэр. Есть приказ горлопанить, что усё пропало.
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12.01.2022 14:59 Ответить
А давайте я вам не по методичці розповім, як усьо пропало? Я майже щомісяця катаюся машиною до родичів по трасі Київ-Чернігів... Ця траса - це нещасні 120 км. Так от, ремонтувати її почали ще при Пороху весною 2019 - акурат перед виборами. І ДОСІ НЕ ЗРОБИЛИ! Шматки дороги перериті, там постійні пробки, дорога до родичів займає вдвічі більше часу, ніж раніше!
А це дорога між двома обласними центрами з великим трафіком, а не якийсь міст у селі...
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12.01.2022 15:08 Ответить
Пробачте що втручаюсь , але що з того . ? Між Вінницею і Хмельницьким за 30 років тільки зараз почали ремонти . Прийде час і до вашого шляху .
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12.01.2022 15:24 Ответить
Час прийшов ще в 2019... Тут питання, чому одну із ключових доріг не спішать ремонтувати? І навіть не згадують про неї публічно! І навіщо починати ремонт одних доріг, якщо не виходить закінчити інші толком?
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12.01.2022 15:26 Ответить
Тобто якщо я восени 2018 їздив машиною в Харків у відрядження і бачив своїми очима, що траса від Києва до Полтави майже вся вже відремонтована була, а від Полтави до Харкова ще ремонтувалася, то я по методичці пишу і треба вірити Зе, який сказав, що саме вони відремонтували трасу Київ-Харків у 2019-2021 роках?
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12.01.2022 15:18 Ответить
А це що єдина така новина? Постійно про кожну дорогу розповідають, хоча частину з них почали ремонтувати при папередніках, а деякі об'єкти - при Янику чи навіть Ющі почали!
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12.01.2022 15:01 Ответить
В ЧОМУ ТУТ ЗРАДА , ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ ?????????? Як це в поганому сенсі вас зачепило ?
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12.01.2022 15:05 Ответить
Зрада в тому, що видають за свої здобутки навіть те, що процентів на 70-80 було побудоване попередниками...
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12.01.2022 15:09 Ответить
Приклади наведіть будь ласка . Яке ЗАВЕРШЕНЕ будівництво було інформаційно вкрадене нинішніми у попередників . До речі , на жмеринській трассі є так званий у народі уже відреставрований ≪сталінський віадук≫ . То по вашому то здобудок сталіна ?
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12.01.2022 15:17 Ответить
Я не про завершене говорю, а про будівництво, яке добудували на 10-20%. Траса Київ-Харків, наприклад... Див мій пост вище: я в 2018 їздив нею, там половина дороги вже була готова, ще половину (після Полтави) ремонтували...
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12.01.2022 15:20 Ответить
Що вас бісить в цих новинах , що про Порошенка нічого не сказали ? І наскільки мені відомо , то звітують тільки за певні ділянки , а не за весь шлях.
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12.01.2022 15:29 Ответить
Та причому тут він? Пофіг на нього, я проти тупого піару від зелених інородців!
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12.01.2022 15:45 Ответить
В вінницькому автодорі людина Гройсмана , а він не є прихильником Зе .
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12.01.2022 15:51 Ответить
Хоча ось і про завершене пригадав... У 2018 відпочивав у Карпатах, так дорога з Франика до Яремче була нова-новісінька. Зараз розповідають про її ремонт!
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12.01.2022 15:30 Ответить
Де розповідають , підскажіть джерело .
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12.01.2022 15:32 Ответить
У одному із звітів про велике крадівництво...
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12.01.2022 19:06 Ответить
не клейте "зеленого" дурня, а краще підкажіть, чому так сталося, що, у 2018 році, за Порошенка, вартість будівництва 1 км дороги, наприклад, на Дніпропетровщині, становила 41,8 млн.грн. (при курсі долара 27.69 грн. на грудень 2018), а вже у 2019, при зеленому кловані, майже втричі більше - 120 млн.грн. (при курсі долара 24,6 грн. на грудень 2019), а у 2020 році вартість 1 км виросла ще у 1,5 рази та досягла 190 млн.грн. (при курсі долара 28.00 грн. на грудень 2020). А ось вам, зеленим "какімразніцам" ще троха інфи з приводу шаленого, небаченого до цього, "великого крадівництва" за вашого зеленого клована
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12.01.2022 19:13 Ответить
Ну по перше , вас ярих прихильників сивочолого лівера не перепреш . Не зліпи собі кумира , це не про вас . І всі ті хто має іншу думку автоматично відносяться в вашій секті до зеленої плісняви . Хай буде так , вас впертих ніхто не збирається переконувати в іншому , забагато честі для вас ідейних . По друге з опонентом ми сперичалсь не по ціні чи хто і що вкрав , а про звіт про зробене , який його бісанув чомусь . Але ви не маючи особистої гідності , прийшли з образами незнайомої вам людини , та своїм чи чіїмось викриттям . З фактами крадіжок не до мене , а до поліції. І по третє . 5 років при владі + більш ніж 500 мільйонів на предвиборчу рекламу ( хоча не зрозуміло навіщо після 5 років ) = програш коміку ......... але винуватий чомусь народ .
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12.01.2022 21:04 Ответить
Ти вже проплакався, Ябєда-карябіда? Сопельки витерли тобі?
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13.01.2022 01:06 Ответить
що , теля , пригнічене та згвалтоване в голову нігерами , не спиться тобі в твоєму мухосраньску ? ≪хоробрий≫ запроданець який після скінчання віку буде спалений на чужій землі і залишиться тільки відро з номером та написом ≪народився мертвий≫ .
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13.01.2022 09:48 Ответить
Якщо я не помиляюся, то дорогу від Могилева до Вінниці почали ремонтувати ще в сімнадцятому році. Ще можете поїхати до Хмельницького і порівняти дороги двох областей. Вінницька частина була зроблена ще у вісімнадцятому. І порахуйте заодно таблички про "здобутки" найвеличнішого
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13.01.2022 10:21 Ответить
Повторюю в третє , ще вам . Людину розлютило те , що на Цензорі , Цензор скопіював з сторінки в Фейсбук вінницького облавтодору , яким керує людина Гройсмана , фотозвіт про завершення реконструкції віадуку . Де тут зрада ? Де тут Зеленський ? І чому Цензор таким чином , рекламуючи по суті цей момент , провокує деяких громадян на такий неадекват ? Якби сам Цензор сам не нарив нікому не відому сторінку автодору і не викинув її на більший загал , ніхто би ніякого ≪піару≫ і не побачив . А на рахунок почали в 2017 ремонтні роботи ..... то чому не закінчили ?
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13.01.2022 11:02 Ответить
такой мост можно четыре раза за год построить.
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12.01.2022 13:46 Ответить
А где табличка на фото, что сделано за деньги налогоплательщиков?!
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12.01.2022 13:58 Ответить
І клоун презедентом в Україні вперше за 80 років, надіюся що в останій раз.
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12.01.2022 14:36 Ответить
Коло мене також міст відремонтували!
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13.01.2022 01:05 Ответить
Рік будували, за двісті мільйонів. Декілька метрів мосту. Ще ніколи Могилів-Подільський не був такий добудований і дооблаштований. Я плачу.
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13.01.2022 10:35 Ответить
 
 