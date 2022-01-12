В Могилеве-Подольском впервые за 80 лет отремонтировали мост на трассе М-21, - Служба автодорог. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Могилеве-Подольском Винницкой области открыли движение по мосту, расположенному на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. Его построили еще в 1937 году.

Об этом сообщила Служба автодорог в Винницкой области на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Мост не ремонтировался более 80 лет, с 1937 года и не соответствовал государственным строительным нормам", - рассказали в автодоре.

Общая стоимость ремонта участка – более 200 млн грн. Работы стартовали в апреле прошлого года, а завершить их удалось в декабре.

Автомобильный мост был капитально отремонтирован. Так, подрядчики устроили новую монолитную накладную плиту проезжей части, установили деформационные швы, обустроили гидроизоляцию, расширили проезжую часть с 6,4 до 8 м и устроили покрытие проезжей части из ЩМА-20.

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Элементы несущих конструкций (арок, стоек, поперечных балок с консолями) были восстановлены, а также сделаны новые шкафные стенки с открылками на стояках. На мосту также установили барьерное ограждение.

Параллельно дорожники "с нуля" построили пешеходный мост.

"Новый пешеходный мост построили на расстоянии 7,5 м от оси существующего моста с низовой стороны. Мост запроектирован с железобетонными и металлическими пролетными строениями. Ширина моста – 3 м, длина – 55,118 м", – рассказали в автодоре.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года были построены и обновлены 560 мостов и мостовых переходов.

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