В Могилеве-Подольском впервые за 80 лет отремонтировали мост на трассе М-21, - Служба автодорог. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Могилеве-Подольском Винницкой области открыли движение по мосту, расположенному на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. Его построили еще в 1937 году.
Об этом сообщила Служба автодорог в Винницкой области на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.
"Мост не ремонтировался более 80 лет, с 1937 года и не соответствовал государственным строительным нормам", - рассказали в автодоре.
Общая стоимость ремонта участка – более 200 млн грн. Работы стартовали в апреле прошлого года, а завершить их удалось в декабре.
Автомобильный мост был капитально отремонтирован. Так, подрядчики устроили новую монолитную накладную плиту проезжей части, установили деформационные швы, обустроили гидроизоляцию, расширили проезжую часть с 6,4 до 8 м и устроили покрытие проезжей части из ЩМА-20.
Элементы несущих конструкций (арок, стоек, поперечных балок с консолями) были восстановлены, а также сделаны новые шкафные стенки с открылками на стояках. На мосту также установили барьерное ограждение.
Параллельно дорожники "с нуля" построили пешеходный мост.
"Новый пешеходный мост построили на расстоянии 7,5 м от оси существующего моста с низовой стороны. Мост запроектирован с железобетонными и металлическими пролетными строениями. Ширина моста – 3 м, длина – 55,118 м", – рассказали в автодоре.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года были построены и обновлены 560 мостов и мостовых переходов.
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При Ющі от відремонтували дві величезні траси Київ-Чоп і Варшавку (причому добротно відремонтували, навіть зараз їх стан непоганий), при Петі відремонтували дорогу з Франика на Яремче/Буковель і більшу частину траси Київ-Харків. По всіх цих дорогах я їздиві подекуди для мене було відкриттям, що їх відремонтували (про це ніхто не трубив).
Всі президенти будували дороги (ну, крім Кравчука хіба), але піаритися на цьому додумалися тільки Зе і Яник! Зе он перерізав торік лєнточку на мості в Запоріжжі, а міст досі не добудували... Азіров так само приїхав відкривати міст Кирпи в 2010, який будували з часів Кучми і на момент приходу Азірова він був готовим на 95%. Чи станції метро у нас на синій гілці Азіров приїжджав відкривати, хоча вони були готові ще в 2006 при Омелі на 80-90% (просто Космос розікрав бабки і 4 роки їх добудувать не міг). Так Азіров ще й новопризначеного Жопова з собою тягав, причому на момент відкриття моста Жопов був головою КМДА рівно МІСЯЦЬ!
Подруге . Ви до цього часу знали про наявність у ВУАДора цієї сторінки ? Впевнений що ні , як і всі читачі цієї новини .
Тоді останнє. Хто і кого піарить і звідки ви дізнались про цей ≪піар≫ ?
А це дорога між двома обласними центрами з великим трафіком, а не якийсь міст у селі...