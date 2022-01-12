Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии для областного кардиоцентра построят в Черкассах, - ОГА. ФОТО

В Черкассах в этом году стартует строительство нового корпуса сердечно-сосудистой хирургии для областного кардиоцентра. Проект рассчитан на два года.

Об этом сообщает в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко, информирует Цензор.НЕТ.

Проект будет реализован в рамках программы "Большая стройка".

"Для меня Черкасский областной кардиологический центр - особое заведение. Здесь в свое время спасали моих родных. И практически нет семей, которые не сталкивались бы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По статистике, каждый второй черкащанин 40+ имеет такие недуги. Они в топе причин смертей украинцев", - написал Скичко.

Кардиоцентр в Черкассах, по его словам, входит в число лучших в Украине, имеет большой потенциал и пользуется спросом, но для его развития элементарно не хватает места.

Новый корпус центра будет вдвое больше нынешнего. По прогнозам, это позволит снизить на 50% летальность при инфаркте миокарда и втрое увеличить количество операций на открытом сердце.

Напомним, что согласно планам программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине в этом году планируется начать обновление 24 областных больницы для взрослых и 24 детских областных больницы.

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