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Использованные автомобильные шины горят на территории недействующего завода Киевской области. Площадь пожара – около тысячи кв.м. – ГСЧС. ФОТО

В Бородянке Киевской области, на складе недействующего ныне завода "Борекс", горят использованные автомобильные шины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

Спасатели также утверждают, что ситуация контролируется.

Проблем с водоснабжением нет.

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К тушению привлечены 27 человек и 7 ед. техники ГСЧС.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пожар на складе автомобильных шин в Бородянке локализован в 9:21 на площади около пятисот квадратных метров.

Использованные автомобильные шины горят на территории недействующего завода Киевской области. Площадь пожара – около тысячи кв.м. – ГСЧС 01

Использованные автомобильные шины горят на территории недействующего завода Киевской области. Площадь пожара – около тысячи кв.м. – ГСЧС 02
Использованные автомобильные шины горят на территории недействующего завода Киевской области. Площадь пожара – около тысячи кв.м. – ГСЧС 03
Использованные автомобильные шины горят на территории недействующего завода Киевской области. Площадь пожара – около тысячи кв.м. – ГСЧС 04

Использованные автомобильные шины горят на территории недействующего завода Киевской области. Площадь пожара – около тысячи кв.м. – ГСЧС 05

Автор: 

Киевская область (4143) пожар (5950) ГСЧС (4977)


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Топ комментарии
+21
Зелень что-то почуяла, решили наопережение работать
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13.01.2022 09:25
+9
Навіщо знищувати "стратегічний запас"?
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13.01.2022 09:17
+9
То їх і підпалили ,щоб не дотянули.

Бояться .
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13.01.2022 09:57
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Новый Жилкомплекс ПЛИЗ
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13.01.2022 09:17 Ответить
За 45 км от Киева? И кому он там нужен, тот жилой комплекс? В БОродянке земли немерено, можно новый Киев построить - да кому он там всрался?
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13.01.2022 10:44 Ответить
цена, умник.
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13.01.2022 11:39 Ответить
Бородянка? Цена? Там все почти бесплатно. Бери землю и строй. За тобой мэр и все городские активисты еще бегать будут, чтобы построил.
Но продашь ли? Хрен ))
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13.01.2022 12:23 Ответить
Навіщо знищувати "стратегічний запас"?
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13.01.2022 09:17 Ответить
Зелень что-то почуяла, решили наопережение работать
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13.01.2022 09:25 Ответить
а повинні на банковій
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13.01.2022 09:25 Ответить
У цій новині насправді цікаво лише чи це анонс, ч репетиція.
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13.01.2022 09:26 Ответить
Ликвидация !
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13.01.2022 09:36 Ответить
Странно. Как то немного далековато от ОПы, не считаете?
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13.01.2022 09:29 Ответить
У нас у дворі та у сусідніх дворах усі шини зібрали і кудись відвезли.
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13.01.2022 09:35 Ответить
А ці вживані шини можна було б переробити на щось корисне, наприклад, на покриття для доріг, чи на якесь будівельну суміш, чи ще щось подібне. Тепер повітря України стане трохи бруднішим через цю пожежу..
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13.01.2022 09:38 Ответить
Не в тому місці вони горять.
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13.01.2022 09:41 Ответить
Петро Порошенко провадить навчання. Що, блаЗЄнські, злякалися?
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13.01.2022 09:52 Ответить
Зарано підпалили. До 17-го треба було б потягнути...
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13.01.2022 09:52 Ответить
То їх і підпалили ,щоб не дотянули.

Бояться .
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13.01.2022 09:57 Ответить
Готовятся к майдану.

Репетируют.....
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13.01.2022 09:56 Ответить
Их на подпольных НПЗ на бодягу типа бензин перегоняют.
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13.01.2022 10:37 Ответить


Горіла шина, палала
Горіла шина, палала,
Там барикада стояла,
Там барикада стояла.

Там барикада стояла.
Там барикада стояла.
Диких собак не пускала,
Диких собак не пускала.

Горіла шина ще й бензин,
Горіла шина ще й бензин,
Стріляв здалека сучий син,
Стріляв здалека сучий син.

Горіла шина ще й мішок,
Горіла шина ще й мішок,
Ой, навезли нам тітушок,
Ой, навезли нам тітушок.

Ой, зеки, зеки, ви мої,
Ой, зеки, зеки, ви мої,
Довго служили ви мені,
Довго служили ви мені.

Більше служить не будете,
Більше служить не будете,
Під суд народний підете,
Під суд народний підете.

Під суд народний, трибунал,
Під суд народний, трибунал,
Кожен піде регіонал,
Кожен піде регіонал!
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13.01.2022 10:55 Ответить
Палають шини. Идиллия, отечественная пастораль
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13.01.2022 12:04 Ответить
символично.... и пострелять не в кого.....
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13.01.2022 12:48 Ответить
Палять шини, щоб на Майдані не горіли
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13.01.2022 15:36 Ответить
Шини просто.... не дочекались.
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13.01.2022 18:13 Ответить
не там горять
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13.01.2022 21:19 Ответить
 
 