Использованные автомобильные шины горят на территории недействующего завода Киевской области. Площадь пожара – около тысячи кв.м. – ГСЧС. ФОТО

В Бородянке Киевской области, на складе недействующего ныне завода "Борекс", горят использованные автомобильные шины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

Спасатели также утверждают, что ситуация контролируется.

Проблем с водоснабжением нет.

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К тушению привлечены 27 человек и 7 ед. техники ГСЧС.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пожар на складе автомобильных шин в Бородянке локализован в 9:21 на площади около пятисот квадратных метров.





