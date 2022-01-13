Использованные автомобильные шины горят на территории недействующего завода Киевской области. Площадь пожара – около тысячи кв.м. – ГСЧС. ФОТО
В Бородянке Киевской области, на складе недействующего ныне завода "Борекс", горят использованные автомобильные шины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
Спасатели также утверждают, что ситуация контролируется.
Проблем с водоснабжением нет.
К тушению привлечены 27 человек и 7 ед. техники ГСЧС.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пожар на складе автомобильных шин в Бородянке локализован в 9:21 на площади около пятисот квадратных метров.
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