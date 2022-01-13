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Отделение экстренной помощи открылось в Первой городской больнице Полтавы, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Первой городской больнице Полтавы после реконструкции открылось отделение экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщили в Полтавской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Новое отделение стало одним из самых технологичных в области. Государство по программе Президента направило сюда 33 миллиона гривен, большинство из которых использовали на закупку оборудования. Жители громады смогут пройти высокоточную диагностику на новых аппаратах КТ, УЗИ, рентгене и эндоскопе", - рассказал в.и.о. главы Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

В ближайшее время для отделения должны поступить также ангиограф и МРТ.

Для размещения нового приемного отделения были использованы помещения бывших приемного, пульмонологического отделений и травматологии. В результате, вместо предыдущих 73 кв. м площадь приемного отделения после реконструкции достигла 1000 квадратных метров.

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Здесь расположены травматологический пункт, палаты интенсивной терапии, операционный блок, отдельный бокс для инфекционных больных, лаборатория, кабинеты охраны, медперсонала, гардероб и регистратура. Логистика внутренних помещений построена по зональному принципу. Например, зеленая зона предназначена для пациентов, которые обратились за помощью самостоятельно.

Такая схема позволяет разграничить потоки пациентов и не создавать очереди.

Общая стоимость реконструкции отделения, включая оснащение современным медицинским оборудованием, составила более 75 миллионов гривен. В течение года Первая городская клиническая больница Полтавы обслуживает в среднем более полумиллиона жителей не только Полтавы, но и близлежащих населенных пунктов.

Ранее уже сообщалось, что в 2022 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" стартует масштабное обновление областных больниц. Всего планируется реконструировать и оснастить современным оборудованием 24 взрослых и 24 детских больницы.

Отделение экстренной помощи открылось в Первой городской больнице Полтавы, - ОГА 01
Отделение экстренной помощи открылось в Первой городской больнице Полтавы, - ОГА 02
Отделение экстренной помощи открылось в Первой городской больнице Полтавы, - ОГА 03
Отделение экстренной помощи открылось в Первой городской больнице Полтавы, - ОГА 04
Отделение экстренной помощи открылось в Первой городской больнице Полтавы, - ОГА 05
Отделение экстренной помощи открылось в Первой городской больнице Полтавы, - ОГА 06
Отделение экстренной помощи открылось в Первой городской больнице Полтавы, - ОГА 07

Автор: 

больница (1440) Тахтаулове (767) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
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Які проблеми? Скумбрія по 8,куди вам ще менше?
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13.01.2022 10:23
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В плане стройки Зеля конечно молодец, но этого мало.
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13.01.2022 09:41 Ответить
Шо ж вам усім мало ... А йому мабуть норм ... у кишеню накапало. З такою ЗП як у нинішнього През., нормальні люди не живуть.
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13.01.2022 09:43 Ответить
У нас проблемы с газом, до конца зимы можем не дотянуть с отоплением- и на следующий год никто газ не продаст, у нас ковид, у нас Россия с войсками угрожает на границах, у нас проблемы с ценами на продукты и зарплатами людей, с коррупцией и правами человека..
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13.01.2022 09:58 Ответить
Які проблеми? Скумбрія по 8,куди вам ще менше?
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13.01.2022 10:23 Ответить
Точно забув, і ще яловичина по 20 гривень, живемо як у раю..
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13.01.2022 11:10 Ответить
Зате автівок купили, нових, у 2021 р., рекордне число. Як це відбувається ?? Розуму не докладу ...
Мабуть треба краще працювати ...
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13.01.2022 12:27 Ответить
Прям як у американському кіно ...
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13.01.2022 09:41 Ответить
красота ....а вот я уверен что вижу аппарат компьютерной тамографии.... глав врач присвоит себе как собственность с персоналом и будут за деньги баснословные делать томографии пациэнтам по записи.... потому что я так сказать (мечтал её сделать...) но куда необратишся за ней то цены просто ужас... роздробили человека тело на части как тушку животного.... голова одна цена, с грудью голова или отдельно грудь отдельная цена, ЖКТ. ТОЖЕ ОТДЕЛЬНО, СПУСТИВШИСЬ НИЖЕ ЖИВОТА К ПАХУ ЗАЦЕПИТЬ ПРОСТАТУ УЖЕ ДРУГОЙ ПАКЕТ НОГИ ТОЖЕ .И В ИТОГЕ ОТ МАКУШКИ ДО СТОПЫ 6.000 ГРИВЕН ОТДАЙ И НЕ ГРЕШИ..... ПЕНСИЯ 19000 МИНИМАЛКА .. за рубежом такое чудо техники стоит в каждом селе и зооклиниках хомячкам делать кмт ...а тут организации понадарили больницам такие аппараты .а врачи их приватизировали и зарабатывают немалое бабло себе в карманы....на ровном месте сделали частный бизнес...как то так..
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13.01.2022 09:59 Ответить
ты не поставил лишний нолик в минималке пенсии?)
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13.01.2022 11:11 Ответить
ага блин поставил о такой только мечтать бы 1900 естественно ведь она же у нас минимальная....))
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13.01.2022 11:26 Ответить
мін. пенсія 1900 грн ... Це мабуть у людини, яка жодного дня не працювала. Але винуваті, всерівно, усі інші.
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13.01.2022 12:30 Ответить
20 лет стажа ....а значит какой то процент таких кто на минималке значит все уроды и тунеядци ....вы не могли подумать как то что и такие есть ..но есть и другие ситуации кто то лешился семьи. имущества. бизнеса, здоровья, трудоспособности, и ли работал но смотрел в светлое будующее не отмечая просто себе трудовую потому что думал обойдётся ещё успею и такое прочее... ну а те кто по 35 наработал и получают больше от меня на 500 грн, и что они выиграли на 15 лет больше вели трудовую...? 500 грн за 15 лет труда....?((
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13.01.2022 12:37 Ответить
 
 