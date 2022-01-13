Отделение экстренной помощи открылось в Первой городской больнице Полтавы, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Первой городской больнице Полтавы после реконструкции открылось отделение экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщили в Полтавской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Новое отделение стало одним из самых технологичных в области. Государство по программе Президента направило сюда 33 миллиона гривен, большинство из которых использовали на закупку оборудования. Жители громады смогут пройти высокоточную диагностику на новых аппаратах КТ, УЗИ, рентгене и эндоскопе", - рассказал в.и.о. главы Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

В ближайшее время для отделения должны поступить также ангиограф и МРТ.

Для размещения нового приемного отделения были использованы помещения бывших приемного, пульмонологического отделений и травматологии. В результате, вместо предыдущих 73 кв. м площадь приемного отделения после реконструкции достигла 1000 квадратных метров.

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Здесь расположены травматологический пункт, палаты интенсивной терапии, операционный блок, отдельный бокс для инфекционных больных, лаборатория, кабинеты охраны, медперсонала, гардероб и регистратура. Логистика внутренних помещений построена по зональному принципу. Например, зеленая зона предназначена для пациентов, которые обратились за помощью самостоятельно.

Такая схема позволяет разграничить потоки пациентов и не создавать очереди.

Общая стоимость реконструкции отделения, включая оснащение современным медицинским оборудованием, составила более 75 миллионов гривен. В течение года Первая городская клиническая больница Полтавы обслуживает в среднем более полумиллиона жителей не только Полтавы, но и близлежащих населенных пунктов.

Ранее уже сообщалось, что в 2022 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" стартует масштабное обновление областных больниц. Всего планируется реконструировать и оснастить современным оборудованием 24 взрослых и 24 детских больницы.













