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Командира спецподразделения боевиков, охранявшего "кураторов" и технику из РФ, посадили на 8 лет. ФОТО

Житель Одессы в 2014 году уехал в Донецк и добровольно присоединился к оккупантам. Его задержали в 2017 году при попытке въехать в Украину из РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, злоумышленником является житель Одессы, который в 2014 году выехал в Донецк и добровольно присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Там он входил в состав спецподразделения боевиков. Затем его назначили "руководителем разведки", а затем - командиром вражеской группировки", – говорится в сообщении.

Он обеспечивал личную охрану главарей ОРДЛО и их российских "кураторов", а также сопровождал перемещение военной техники вражеских группировок для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

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Суд признал его виновным в участии в террористической организации и вынес приговор – 8 лет лишения свободы.

Командира спецподразделения боевиков, охранявшего кураторов и технику из РФ, посадили на 8 лет 01
Командира спецподразделения боевиков, охранявшего кураторов и технику из РФ, посадили на 8 лет 02

Автор: 

боевик (16779) приговор (1224) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+7
Тобто як за крадіжку із проникненням 😀
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13.01.2022 16:53
+7
наївся "щей" і приїхав "второе" їсти, - українське сало і скумбрію по 8 грн.

зараз вони на скумбрію, як метелики, злетяться
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13.01.2022 16:55
+6
Шото не похож он на коммандира. Мелковатый дрыщ какой-та
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13.01.2022 16:51
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Шото не похож он на коммандира. Мелковатый дрыщ какой-та
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13.01.2022 16:51 Ответить
комплекс Наполеона никто не отменял
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13.01.2022 16:54 Ответить
наївся "щей" і приїхав "второе" їсти, - українське сало і скумбрію по 8 грн.

зараз вони на скумбрію, як метелики, злетяться
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13.01.2022 16:55 Ответить
Тобто як за крадіжку із проникненням 😀
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13.01.2022 16:53 Ответить
А Моторила похож на героя?Там свої критерії!
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13.01.2022 16:54 Ответить
а де його модра....чого сховали ублюдка ?
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13.01.2022 17:36 Ответить
Теперь восемь лет будет нюхать парашу, а не дышать воздухом Одессы. А если еще в его отряде будут торнадовцы или другие атошники , то это бинго . Чепушило долго шел к успеху.
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13.01.2022 17:59 Ответить
На гілляку гниду!
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13.01.2022 19:29 Ответить
Взагалі -то цю гниду треба було відправити в пекло при вчиненні опору при затриманні, не було б клопоту його годувати і тримати в тюрмі.
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14.01.2022 13:08 Ответить
Деякі торнадівці отримали набагато більші строки бо нібито п...издили таких, як оце лайно...
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14.01.2022 20:23 Ответить
 
 