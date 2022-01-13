Командира спецподразделения боевиков, охранявшего "кураторов" и технику из РФ, посадили на 8 лет. ФОТО

Житель Одессы в 2014 году уехал в Донецк и добровольно присоединился к оккупантам. Его задержали в 2017 году при попытке въехать в Украину из РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, злоумышленником является житель Одессы, который в 2014 году выехал в Донецк и добровольно присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Там он входил в состав спецподразделения боевиков. Затем его назначили "руководителем разведки", а затем - командиром вражеской группировки", – говорится в сообщении.

Он обеспечивал личную охрану главарей ОРДЛО и их российских "кураторов", а также сопровождал перемещение военной техники вражеских группировок для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

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Суд признал его виновным в участии в террористической организации и вынес приговор – 8 лет лишения свободы.



