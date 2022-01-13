Экс-нардеп задержан по подозрению в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Немировский. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора разоблачен и задержан народный депутат Украины VIII созыва при получении путем мошенничества 17 тыс. долларов США (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший народный избранник, который является внештатным советником в.и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины путем обмана завладел средствами директора предприятия. За 17 тыс. долларов США он обещал вроде бы содействовать в решении вопроса о выдаче вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что правоохранители задержали его при передаче второй части денежных средств в сумме 15 тыс. долларов США.

В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия, решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

"Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержанный - Андрей Немировский.







Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением ГБР при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР и Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Отметим, что пресс-служба Офиса генпрокурора фамилии задержанного экс-нардепа не сообщает.

В свою очередь пресс-служба ГБР сообщает, что речь идет о народном депутате Украины VIII созыва, члене депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко".

"По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за 17 тыс. долларов "решит вопрос" о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Во время первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего 2 тыс. долларов США. А 13 января 2022 советника задержали следователи ГБР при получении второй части средств - 15 тыс. долларов США", - отмечают в ГБР.

Кроме того, сообщается, что предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).









Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду.

Также проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.