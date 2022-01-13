РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6986 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
16 609 62

Экс-нардеп задержан по подозрению в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Немировский. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора разоблачен и задержан народный депутат Украины VIII созыва при получении путем мошенничества 17 тыс. долларов США (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший народный избранник, который является внештатным советником в.и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины путем обмана завладел средствами директора предприятия. За 17 тыс. долларов США он обещал вроде бы содействовать в решении вопроса о выдаче вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что правоохранители задержали его при передаче второй части денежных средств в сумме 15 тыс. долларов США.

В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия, решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

"Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержанный - Андрей Немировский.

Экс-нардеп задержан по подозрению в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Немировский 01
Экс-нардеп задержан по подозрению в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Немировский 02
Экс-нардеп задержан по подозрению в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Немировский 03

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением ГБР при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР и Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Отметим, что пресс-служба Офиса генпрокурора фамилии задержанного экс-нардепа не сообщает.

В свою очередь пресс-служба ГБР сообщает, что речь идет о народном депутате Украины VIII созыва, члене депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко".

"По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за 17 тыс. долларов "решит вопрос" о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Во время первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего 2 тыс. долларов США. А 13 января 2022 советника задержали следователи ГБР при получении второй части средств - 15 тыс. долларов США", - отмечают в ГБР.

Кроме того, сообщается, что предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Экс-нардеп задержан по подозрению в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Немировский 04
Экс-нардеп задержан по подозрению в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Немировский 05
Экс-нардеп задержан по подозрению в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Немировский 06
Экс-нардеп задержан по подозрению в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Немировский 07

Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду.

Также проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.

Автор: 

взятка (6166) Госэкоинспекция (148) задержание (6678) мошенничество (1229) экология (1608) Немировский (6) Офис Генпрокурора (2473)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Почему наши СМИ без всяких сомнений публикуют фотографии и АДРЕСА проживания патриотов, волонтеров, военных, разведчиков!
Когда всем хорошо известно, что за ними охотятся Рассия и "пятая колонна" здесь, внутри страны.
И всеми силами СКРЫВАЮТ фотографии, фамилии и тд всяких коррупционеров, предателей и бандитов?
показать весь комментарий
13.01.2022 17:30
+16
бреше, падла.
Це нардеп з самодрочі садового Немировський
показать весь комментарий
13.01.2022 17:54
+11
цей хоч колишній,а що там з Юрченком,братом Єрмака-які з любої Вам зеленої гнилі?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це про кого мова?
показать весь комментарий
13.01.2022 17:30 Ответить
Про ворье из партии твоего любимого Баріги.
Каков поп - таков и приход...
Правда Зебил - еще хуже.
показать весь комментарий
13.01.2022 17:46 Ответить
бреше, падла.
Це нардеп з самодрочі садового Немировський
показать весь комментарий
13.01.2022 17:54 Ответить
цей хоч колишній,а що там з Юрченком,братом Єрмака-які з любої Вам зеленої гнилі?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:48 Ответить
https://www.chesno.org/politician/25946/

уринотерапия гугуль блокирует?))
показать весь комментарий
13.01.2022 18:53 Ответить
Андрій Валентинович Немировський (нар. 23 вересня 1983, Херсон) - народний депутат України VIII скликання. З 12 квітня 2016 року був у фракції Блок Порошенка.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:16 Ответить
коли він вйишов з самодрочі, і там з таким погодились - то він мав підставу написати заяву про вступ до будь-якої фракції.
Але ББП відповідальності за його обрання нардепом не несло. Тим більше - Порошенко. Тим більше, в фракції БПП він Немировський, приєднався до партії , яка входила до блоку Удар Кличка.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:38 Ответить
Упоротый не поймет
показать весь комментарий
13.01.2022 21:38 Ответить
та не бойся ты так)))

" Був обраний за списком https://www.chesno.org/party/47/ "Об'єднання "Самопоміч" (№33), набув депутатських повноважень у травні 2015 року, не увійшов до фракції https://www.chesno.org/party/47/ "Самопоміч" . З вересня 2015 до квітня 2016 року був членом групи "Воля Народу", з квітня 2016 - член фракції https://chesno.org/party/37 "Блок Петра Порошенка" ."

а ещё ранее - йуля
показать весь комментарий
13.01.2022 19:49 Ответить
Він "мав підстави", а БПП з радістю підібрало це гівно))) Для чого? Може людину зробити з нього хотіли? ОЙ, не вийшло)))
показать весь комментарий
13.01.2022 20:34 Ответить
У бпп он был как уже избранный нардеп - член фракции, а не партии.
А прошедшего сброда по спискам бпп было много конечно, серуня Лещенко и т.п., но вас, хворых, колышет даже не бпп 8го созыва, не текущее моностадо, а фамилия Порошенко.
Владимир Александрович, у вас кокс закончился?
показать весь комментарий
13.01.2022 21:37 Ответить
щось тебе понос зовсім замучив)))
показать весь комментарий
13.01.2022 22:16 Ответить
та да, с вами-зебилами иначе никак
показать весь комментарий
13.01.2022 22:21 Ответить
Та не-брешешь ТЫ.С апреля 16-го года во фракции БПП.Умеет Питроликсеич подбирать кадры)
показать весь комментарий
14.01.2022 07:35 Ответить
Почему наши СМИ без всяких сомнений публикуют фотографии и АДРЕСА проживания патриотов, волонтеров, военных, разведчиков!
Когда всем хорошо известно, что за ними охотятся Рассия и "пятая колонна" здесь, внутри страны.
И всеми силами СКРЫВАЮТ фотографии, фамилии и тд всяких коррупционеров, предателей и бандитов?
показать весь комментарий
13.01.2022 17:30 Ответить
Це питання апдресуйте до самого чесного інтернет видання Цензор нет.
показать весь комментарий
13.01.2022 17:58 Ответить
Щось не подобається- вали на ;срусь-вєсну;.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:39 Ответить
Потому что последние, в отличии от патриотов, при деньгах и нанимают адвокатов, которые и решают такие вопросы. Думаю богатым патриотам, типа Порошенко, стоило бы создать фонд для финансирования юридической защиты АТОшников.
показать весь комментарий
13.01.2022 20:14 Ответить
якісь суми дрібненькі пішли
показать весь комментарий
13.01.2022 17:30 Ответить
Да измельчало все с клоуном!!!
показать весь комментарий
13.01.2022 17:38 Ответить
Я думаю, що з цим "клоуном" суми взагалі припиняться!
показать весь комментарий
13.01.2022 17:59 Ответить
Навіть Велике Крадівництво?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:40 Ответить
хочешь сказать,шо все централизованно кловану идет? не поверю...беня не допустит,шоб мимо него
показать весь комментарий
13.01.2022 19:31 Ответить
Новость из серии - "если кто-то, кое-где, у нас порой, честно жить не хочет..."
Хоть намекните с какой партии
показать весь комментарий
13.01.2022 17:37 Ответить
за словами Саакашвілі, в Україні чорного налу 37 мільярдів баксів.
сша заявляють про 40 ярдів. приблизно однаково.
слуги найвелічнішого ловлять якусь шолупонь, показуючи роботу.
а де 39999999999500
показать весь комментарий
13.01.2022 17:37 Ответить
Ну, до 17 січня ще вам буде таких новин
показать весь комментарий
13.01.2022 17:38 Ответить
главный посыл - БПП..
типа зелепезолы красавы и борцуны..
показать весь комментарий
13.01.2022 17:40 Ответить
каждый сам для себя определяет "главный посыл". Вот ты так определил...
показать весь комментарий
13.01.2022 19:22 Ответить
ой вей..
показать весь комментарий
13.01.2022 19:48 Ответить
Мало украла гнида, сидячи у Верховній Раді?
показать весь комментарий
13.01.2022 17:46 Ответить
А не називають того хабарника для того щоб не завадити йому знов потрапити до верховної ради?
показать весь комментарий
13.01.2022 17:48 Ответить
Пєтя втік і де їм тепер харчуватись?!😄
показать весь комментарий
13.01.2022 17:48 Ответить
АНДРЕЙ НЕМИРОВСКИЙ
показать весь комментарий
13.01.2022 17:50 Ответить
Цікаво, скільки буде коштувати відмазка, і чи покриє її прибуток в 17 штук?
показать весь комментарий
13.01.2022 17:52 Ответить
Интересный тип. Был и в самопомочи, и у юльки, и в воле народа, и БПП. Наш козЕл везде поспел.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:00 Ответить
а ГОВОРИЛИ говно НЕ ТОНЕТ.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:18 Ответить
Чих вихованець? Хто хрещений батько цього покидька?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:00 Ответить
здається, з команди колишнього мера Херсону Миколаєнка, одна команда з покійною Гандзюк
показать весь комментарий
13.01.2022 18:09 Ответить
Не спішіть вірити ДБР як було насправді стане відомо після суду якщо до нього дійде.
Щось подібне робили орли авакяна згадайте про банду з кулеметом коло будинку зеДебіла, чим закінчилось? Або прослуховування СБУ штабу зеДебіла.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:06 Ответить
любий слуга народу 3а ці гроші не підніме сраку там суми вищі бо ім платять 3а тупість більше в ра3и але це не караеться бо привати3оване все коломойським
показать весь комментарий
13.01.2022 18:06 Ответить
То це його на "тропу воровства" Самопоміч штовхнула?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:17 Ответить
Блин...сказали, что в США на следующее президентство Украины только две кандидатуры,зекрысу не рассматривают вообще...но эти люди -Порошенко и....бабах!Кличко))))
показать весь комментарий
13.01.2022 18:38 Ответить
Я вам честно скажу: после клоуна, президентом может быть Кто Угодно! Тест лохторат прошел на отлично. Теперь- фсё! Именно- кто угодно!
показать весь комментарий
13.01.2022 18:41 Ответить
Согласна...ловлю себя на мысли,что Виталя вместо зебобы было бы счастье какое то )
показать весь комментарий
13.01.2022 18:43 Ответить
Чисто арифметика интересна. Значит, аванс за решение вопроса на 17 тыс долларов- 2 тысячи.
А шо, по божески. Могли бы и процентов 30 сдирать.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:39 Ответить
Тяжело в деревне без конверта..
показать весь комментарий
13.01.2022 18:44 Ответить
своїм все а ворогам -- закон ! ось так парашенко, а ти сюсюкався з тими падлами, корупцію в судах заохочував...
показать весь комментарий
13.01.2022 18:49 Ответить
да тут порошенко лоханулся не трогая этих гандонов - типа мертветчука который мочил его на своих каналах и тем более с каломойшей и носатым ЗЕ-торчком
показать весь комментарий
14.01.2022 16:05 Ответить
17 ТЫС.$...
Для бывшего депутата от БПП это тюремный срок, а для нынешнего зепутата от агента }{уйла и наркоши- пару раз в Велюре скумбрию по 8 и сало по 50 поесть. Не считая, конечно, на десерт вареник с брынзой с ароматом селёдки в соседней сауне схомячить.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:59 Ответить
он депутат от Самонемочи! он только во фракцию входил с БПП
показать весь комментарий
13.01.2022 22:10 Ответить
Да я ведь не о них. Я о зебилах написал.
показать весь комментарий
13.01.2022 22:45 Ответить
не треба хайповать що він колишній з БПП... там у Пороха екземпляри покруче були... Сольвар, Вінник...а місця у партійних списках не тільки в партіїї Петра продавались наліво і направо...
показать весь комментарий
13.01.2022 19:27 Ответить
і Сольвар, і Вінник - це кличкові кадри.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:42 Ответить
так, кличкові в БПП)))
показать весь комментарий
13.01.2022 20:35 Ответить
https://newsua.one/news-event/59905-sap-posadovcya-ofisu-genprokurora-spiimali-na-habarnict.html САП: Посадовця Офісу генпрокурора спіймали на хабарництві
"13 січня за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора детективами Національного антикорупційного бюро України за сприяння Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора викрито заступника начальника відділу Офісу генерального прокурора та посередника на підбурюванні третьої особи до надання 150 тис. доларів США неправомірної вигоди нібито керівництву Офісу генерального прокурора та замаху на шахрайство", - йдеться у повідомленні.
За даними САП, кошти мали бути передані за прийняте рішення про повернення вилучених у ході обшуків чотирьох дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover) і подальше закриття кримінального провадження.
Працівнику Офісу генпрокурора та посереднику оголошені підозри у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого корупційних злочинів. Першочергові слідчі дії тривають, зокрема здійснюються обшуки за місцями проживання, роботи та в інших приміщеннях, якими користуються фігуранти. Вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:41 Ответить
ну и че?
бриллиантовых прокуроров вспомни
показать весь комментарий
13.01.2022 19:58 Ответить
 
 