Экс-нардеп задержан по подозрению в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Немировский. ФОТО
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора разоблачен и задержан народный депутат Украины VIII созыва при получении путем мошенничества 17 тыс. долларов США (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, бывший народный избранник, который является внештатным советником в.и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины путем обмана завладел средствами директора предприятия. За 17 тыс. долларов США он обещал вроде бы содействовать в решении вопроса о выдаче вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Отмечается, что правоохранители задержали его при передаче второй части денежных средств в сумме 15 тыс. долларов США.
В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия, решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.
"Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержанный - Андрей Немировский.
Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением ГБР при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР и Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
Отметим, что пресс-служба Офиса генпрокурора фамилии задержанного экс-нардепа не сообщает.
В свою очередь пресс-служба ГБР сообщает, что речь идет о народном депутате Украины VIII созыва, члене депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко".
"По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за 17 тыс. долларов "решит вопрос" о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Во время первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего 2 тыс. долларов США. А 13 января 2022 советника задержали следователи ГБР при получении второй части средств - 15 тыс. долларов США", - отмечают в ГБР.
Кроме того, сообщается, что предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду.
Также проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.
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Каков поп - таков и приход...
Правда Зебил - еще хуже.
Це нардеп з самодрочі садового Немировський
уринотерапия гугуль блокирует?))
Але ББП відповідальності за його обрання нардепом не несло. Тим більше - Порошенко. Тим більше, в фракції БПП він Немировський, приєднався до партії , яка входила до блоку Удар Кличка.
" Був обраний за списком https://www.chesno.org/party/47/ "Об'єднання "Самопоміч" (№33), набув депутатських повноважень у травні 2015 року, не увійшов до фракції https://www.chesno.org/party/47/ "Самопоміч" . З вересня 2015 до квітня 2016 року був членом групи "Воля Народу", з квітня 2016 - член фракції https://chesno.org/party/37 "Блок Петра Порошенка" ."
а ещё ранее - йуля
А прошедшего сброда по спискам бпп было много конечно, серуня Лещенко и т.п., но вас, хворых, колышет даже не бпп 8го созыва, не текущее моностадо, а фамилия Порошенко.
Владимир Александрович, у вас кокс закончился?
Когда всем хорошо известно, что за ними охотятся Рассия и "пятая колонна" здесь, внутри страны.
И всеми силами СКРЫВАЮТ фотографии, фамилии и тд всяких коррупционеров, предателей и бандитов?
Хоть намекните с какой партии
сша заявляють про 40 ярдів. приблизно однаково.
слуги найвелічнішого ловлять якусь шолупонь, показуючи роботу.
а де 39999999999500
типа зелепезолы красавы и борцуны..
Щось подібне робили орли авакяна згадайте про банду з кулеметом коло будинку зеДебіла, чим закінчилось? Або прослуховування СБУ штабу зеДебіла.
А шо, по божески. Могли бы и процентов 30 сдирать.
Для бывшего депутата от БПП это тюремный срок, а для нынешнего зепутата от агента }{уйла и наркоши- пару раз в Велюре скумбрию по 8 и сало по 50 поесть. Не считая, конечно, на десерт вареник с брынзой с ароматом селёдки в соседней сауне схомячить.
"13 січня за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора детективами Національного антикорупційного бюро України за сприяння Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора викрито заступника начальника відділу Офісу генерального прокурора та посередника на підбурюванні третьої особи до надання 150 тис. доларів США неправомірної вигоди нібито керівництву Офісу генерального прокурора та замаху на шахрайство", - йдеться у повідомленні.
За даними САП, кошти мали бути передані за прийняте рішення про повернення вилучених у ході обшуків чотирьох дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover) і подальше закриття кримінального провадження.
Працівнику Офісу генпрокурора та посереднику оголошені підозри у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого корупційних злочинів. Першочергові слідчі дії тривають, зокрема здійснюються обшуки за місцями проживання, роботи та в інших приміщеннях, якими користуються фігуранти. Вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів.
бриллиантовых прокуроров вспомни