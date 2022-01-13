Полиция через 20 минут задержала мужчину, который устроил стрельбу в Черновцах. ФОТО

13 января, в Черновцах посреди бела дня произошла стрельба в результате которой пострадал мужчина. Правоохранители уже задержали преступника, пытавшегося скрыться из города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сообщения о госпитализации мужчины с травмой глаза полицейские получили от медиков. Чтобы установить обстоятельства получения телесных повреждений на место происшествия выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Черновицкого райуправления полиции, а также сотрудники уголовного блока полиции", - пишет пресс-служба.

Во время опроса свидетелей и очевидцев полиция установила маршрут побега стрелка. Уже через 20 минут он был задержан на выезде из Черновцов. Сотрудники уголовного розыска ГУНП вместе с патрульными остановили автомобиль, в котором преступник ехал вместе со знакомым.



