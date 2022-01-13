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Полиция через 20 минут задержала мужчину, который устроил стрельбу в Черновцах. ФОТО

13 января, в Черновцах посреди бела дня произошла стрельба в результате которой пострадал мужчина. Правоохранители уже задержали преступника, пытавшегося скрыться из города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сообщения о госпитализации мужчины с травмой глаза полицейские получили от медиков. Чтобы установить обстоятельства получения телесных повреждений на место происшествия выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Черновицкого райуправления полиции, а также сотрудники уголовного блока полиции", - пишет пресс-служба.

Во время опроса свидетелей и очевидцев полиция установила маршрут побега стрелка. Уже через 20 минут он был задержан на выезде из Черновцов. Сотрудники уголовного розыска ГУНП вместе с патрульными остановили автомобиль, в котором преступник ехал вместе со знакомым.

Полиция через 20 минут задержала мужчину, который устроил стрельбу в Черновцах 01

Полиция через 20 минут задержала мужчину, который устроил стрельбу в Черновцах 02
Полиция через 20 минут задержала мужчину, который устроил стрельбу в Черновцах 03

Автор: 

стрельба (3256) Черновцы (677)


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Та да, оперативно Это же не депутат от слуг Трухин. Там уже полгода не могут разобраться "был ли суслик" вообще. А ведь пострадало шесть человек и гораздо сильнее.
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13.01.2022 20:16 Ответить
Ти суслика видиш?
- нет
- а он есть.
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14.01.2022 00:01 Ответить
 
 