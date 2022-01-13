На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сообщество "Киевская Коляда" провела на Контрактовой площади в Киеве традиционные украинские щедрования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Я христианка и четко это понимаю.