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На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщество "Киевская Коляда" провела на Контрактовой площади в Киеве традиционные украинские щедрования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 01
На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 02
На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 03
На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 04
На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 05
На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 06

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На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 07

На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 08
На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 09
На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 10
На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 11
На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 12

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На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 13
На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 14
На Контрактовой площади в Киеве отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой 15

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25571) Новый год (934) праздник (1691) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+9
Гарно. Все ж таки в нас дуже цікаві традиції.
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13.01.2022 21:47
+6
Авжеж, це не кацапія з балалайкою. У них ні колядок, ні писанок, ні Івана Купала, ні Покрови, ні Зелених свят. Тільки дєнь побєди. А, ще, дякувати Богу, день народження Степана Андрійовича Бандери, святкують, як ми 1.01.
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13.01.2022 21:55
+1
Ничого гарного. Жуть древняя, смешанная с православием.
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13.01.2022 22:16
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Гарно. Все ж таки в нас дуже цікаві традиції.
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13.01.2022 21:47 Ответить
Авжеж, це не кацапія з балалайкою. У них ні колядок, ні писанок, ні Івана Купала, ні Покрови, ні Зелених свят. Тільки дєнь побєди. А, ще, дякувати Богу, день народження Степана Андрійовича Бандери, святкують, як ми 1.01.
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13.01.2022 21:55 Ответить
Не волнуйтесь. У них такое же язычество. Все православие им заражено - независимо от стран. Язычество в православии рулит. Но Бог ведь не глухой и слепой и не игрушка для культуры.
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14.01.2022 00:26 Ответить
а может быть, католичский бог правильнее?
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15.01.2022 18:15 Ответить
Ничого гарного. Жуть древняя, смешанная с православием.
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13.01.2022 22:16 Ответить
Відкрию вам таємницю: у нас християнство поєднане з язичництвом. І нічого в цьому поганого нема. Бо так триває вже 1000 років. Це поєднання протилежностей. Але у цьому і є родзинка. Наприклад, кутя немає ніякого відношення до народження Ісуса. Я можу навести інших багато прикладів і про Расху і про Купала. Але це наша культура.
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13.01.2022 22:48 Ответить
Пасху
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13.01.2022 22:51 Ответить
І ще додам: наша культура, а не ваша!
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13.01.2022 22:53 Ответить
Культура - это не вера. Поторопитесь разобраться.
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14.01.2022 00:23 Ответить
язычество - это более современный тренд, ведь они за экологию
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15.01.2022 18:14 Ответить
Открою Вам таемницю - это не христианство, если оно поеднано с язычеством.

Я христианка и четко это понимаю.
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14.01.2022 00:22 Ответить
Какой секты?
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14.01.2022 02:32 Ответить
и может, католицизм будет похристаннее, чем рашинское православие?
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15.01.2022 18:13 Ответить
Так я спрашивал - какой секты! Если у тебя христианство завязано на кацапском православии, то тебе не сюда
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15.01.2022 23:04 Ответить
Надо было еще осла и скумбрию пригласить...
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13.01.2022 22:27 Ответить
Осел налагоджує зв"язок з супутником. Зайнятий.
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13.01.2022 22:51 Ответить
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14.01.2022 11:28 Ответить
Скоро будет 20 тысяч в сутки. Зато погуляли.
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14.01.2022 12:57 Ответить
это какое-то язычество, с рогами... Украине бы католицизм, чтобы соединиться с Западом.
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15.01.2022 18:11 Ответить
 
 