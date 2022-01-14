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Футбольная лига Испании исправила карту, на которой Украина была изображена без оккупированного Крыма. КАРТА

Испанская Ла Лига привела в соответствие с международным правом карту, размещенную на своем официальном сайте, на которой оккупированный Крым по неизвестным причинам был указан как территория Российской Федерации.

Теперь Крым, как и положено, указан на карте в рамках границ Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dynamo.kiev.ua.

"Очевидно, что исправление ошибки стало реакцией на обращение посольства Украины в Испании к руководителю Ла Лиги Хавьеру Табаресу", - отмечает издание.

Также читайте: Профессиональная футбольная лига Испании разместила на своем сайте изображение Украины без оккупированного Крыма. ФОТО

Футбольная лига Испании исправила карту, на которой Украина была изображена без оккупированного Крыма 01
Футбольная лига Испании исправила карту, на которой Украина была изображена без оккупированного Крыма 02

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Испания (867) Крым (26410) футбол (3586) карта (182)


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надо напечатать карту Испании без Каталонии ,пусть прочувствуют
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14.01.2022 08:39 Ответить
ті ж кацапи і розхитують сепаратизм Каталонії. Але гроші не пахнуть
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14.01.2022 08:56 Ответить
Реал порвал Барселону от злости....
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14.01.2022 08:54 Ответить
КАЦАПИ,
АХТУНГ!
КРИМ - УКРАЇНСЬКИЙ !
ЙДІТЬ НАХ ,
ТА НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЯ !!!
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14.01.2022 08:55 Ответить
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14.01.2022 08:59 Ответить
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14.01.2022 09:00 Ответить
Немецкий профессор Дитрих Шефер в 1918 году составил карту Украины и сколько жителей было...
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14.01.2022 09:04 Ответить
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14.01.2022 09:05 Ответить
Крым и Кубань это Украина...
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14.01.2022 09:06 Ответить
 
 