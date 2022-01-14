Футбольная лига Испании исправила карту, на которой Украина была изображена без оккупированного Крыма. КАРТА
Испанская Ла Лига привела в соответствие с международным правом карту, размещенную на своем официальном сайте, на которой оккупированный Крым по неизвестным причинам был указан как территория Российской Федерации.
Теперь Крым, как и положено, указан на карте в рамках границ Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dynamo.kiev.ua.
"Очевидно, что исправление ошибки стало реакцией на обращение посольства Украины в Испании к руководителю Ла Лиги Хавьеру Табаресу", - отмечает издание.
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