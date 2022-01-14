Руководитель межрайонной медико-социальной экспертизы в Киеве требовал взятки с ветеранов. Изъято $21 тыс, – прокуратура. ФОТО

Руководитель межрайонной МСЭК разоблачен в создании организованной группы для вымогательства и получения взяток с ветеранов АТО/ООС за присвоение группы инвалидности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"В состав группы, кроме главы МСЭК, входили бывший работник медслужбы воинской части, ранее уволенный за взяточничество, и его водитель.

Согласно материалам следствия, указанные лица, организовавшись в устойчивое объединение для совершения уголовных правонарушений, связанных с требованием и получением неправомерной выгоды, организовали преступную схему противоправного обогащения путем получения неправомерной выгоды от бывших военнослужащих, участников АТО и ООС", - говорится в сообщении.

Участники схемы требовали от военнослужащих от 3000 до 5000 долларов США за прохождение процедуры установления им группы инвалидности, в частности, быстрое и беспрепятственное получение необходимой медицинской документации, заключений военной врачебно-консультационной комиссии и последующего прохождения МСЭК.

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В сообщении отмечается: Следствием задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды от граждан на общую сумму 21 тыс. долларов США.

По результатам расследования были доказаны факты совершения участниками схемы противоправных действий в составе организованной группы. В связи с этим, фигуранты уголовного производства, в том числе организатор схемы, поставлены в известность о новом подозрении по факту получения неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством, в составе организованной группы, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины.





