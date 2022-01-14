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Руководитель межрайонной медико-социальной экспертизы в Киеве требовал взятки с ветеранов. Изъято $21 тыс, – прокуратура. ФОТО

Руководитель межрайонной МСЭК разоблачен в создании организованной группы для вымогательства и получения взяток с ветеранов АТО/ООС за присвоение группы инвалидности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"В состав группы, кроме главы МСЭК, входили бывший работник медслужбы воинской части, ранее уволенный за взяточничество, и его водитель.

Согласно материалам следствия, указанные лица, организовавшись в устойчивое объединение для совершения уголовных правонарушений, связанных с требованием и получением неправомерной выгоды, организовали преступную схему противоправного обогащения путем получения неправомерной выгоды от бывших военнослужащих, участников АТО и ООС", - говорится в сообщении.

Участники схемы требовали от военнослужащих от 3000 до 5000 долларов США за прохождение процедуры установления им группы инвалидности, в частности, быстрое и беспрепятственное получение необходимой медицинской документации, заключений военной врачебно-консультационной комиссии и последующего прохождения МСЭК.

Также смотрите: $1,5 тыс. вымогали чиновники столичного военного госпиталя у ветеранов АТО/ООС за установление инвалидности, - СБУ. ФОТОрепортаж

В сообщении отмечается: Следствием задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды от граждан на общую сумму 21 тыс. долларов США.

По результатам расследования были доказаны факты совершения участниками схемы противоправных действий в составе организованной группы. В связи с этим, фигуранты уголовного производства, в том числе организатор схемы, поставлены в известность о новом подозрении по факту получения неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством, в составе организованной группы, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Руководитель межрайонной медико-социальной экспертизы в Киеве требовал взятки с ветеранов. Изъято $21 тыс, – прокуратура 01
Руководитель межрайонной медико-социальной экспертизы в Киеве требовал взятки с ветеранов. Изъято $21 тыс, – прокуратура 02
Руководитель межрайонной медико-социальной экспертизы в Киеве требовал взятки с ветеранов. Изъято $21 тыс, – прокуратура 03

Автор: 

ветераны (1107) медицина (2524) инвалидность (174)


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Топ комментарии
+14
Мародери
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14.01.2022 11:08
+9
Вангую. Керівник експертизи отримає умовний термін, а суддя новий Лексус.
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14.01.2022 11:17
+5
Я бы не морочился и всех расстрелял в годы войны.
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14.01.2022 11:44
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Мародери
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14.01.2022 11:08 Ответить
Все преходяще, а вимогателі в Україні вічні.
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14.01.2022 11:29 Ответить
Вангую. Керівник експертизи отримає умовний термін, а суддя новий Лексус.
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14.01.2022 11:17 Ответить
А український наріднадцяту судову реформу.
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14.01.2022 11:30 Ответить
Я бы не морочился и всех расстрелял в годы войны.
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14.01.2022 11:44 Ответить
Вообще то мародеров расстреливают. По закону.
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14.01.2022 11:34 Ответить
Ну и убейте эту тварь, из рогатки желательно, пули жалко... Никогда это не закончится... как при Пете I началось, (как не боролись) так и до си их пор длится...
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14.01.2022 11:40 Ответить
так на фото ещё лето!
почему сейчас? больше нечем похвастаться, потому, что нет результатов?!
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14.01.2022 11:40 Ответить
Суд затягивает дела ,потому что не всем достались Лексусы
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14.01.2022 11:45 Ответить
А вот таких пузанов со взятками заработанными на ветеранах я бы сажал очень на долго…. Как таким людям не стыдно ветеранам в глаза смотреть? Суки на фронт штрафниками, проходы в минных полях проделывать на живца… а если руки или ноги оторвёт, специально не признавать калекой, мол не стони - новые отрастут.
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14.01.2022 11:47 Ответить
Їм домашній нічний арешт організують, дружини будуть у захваті.... Але коли більш серйозно, то міра запобіжного заходу арешт без права застави з повною конфіскацією майна, а коли вже наша прогнила система така лояльна до хабарників, то краще б їх у повному складі ОЗГ на передову в замерзлі окопи, а там ... стріляють, виживуть рік - амністувати без права працювати у медичних закладах чи інших державних установах.
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14.01.2022 12:29 Ответить
А сколько таких в МВД обогатилось, жаль, что врачи не подают декларации? Законодательство по определению инвалидности полицейскому дает большие возможности для злоупотреблений, например, получить от государства помощь в результате смерти в случае если полицейский, например, в выходной день шел ночью пьяным от любовницы и его сбила машина, оказывается смерть настала во время прохождения службы. А есть случаи когда человек действительно был ранен, или умер в результате онкологии, но видимо не было денег дать взятку и остались люди без государственной помощи.
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14.01.2022 12:53 Ответить
Ну он же не конченный просил 25 $ , подвинулся на 21 $ . А по сути просто очередная Тварь

,которую вырастили в одном и том же питомнике Тварей......

Ну и «P. S.». Накуя штриховать рыло ? Тварь должны знать все в лицо....
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15.01.2022 15:57 Ответить
 
 