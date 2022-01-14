С 23-летним погибшим на Донбассе десантником Ильей Супруном простятся завтра в Днепре. ФОТО

Завтра, 15 января, в городе Днепр в 10:30 по адресу: проспект Яворницкого, 125 (4-й подъезд) начнется прощание с Ильей Супруном, 1999 года рождения, лейтенантом, военнослужащим 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, погибшим 10 января в районе поселка Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области от смертельных ранений, полученных при подрыве на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Илья Супрун был выпускником Днепровского лицея информационных технологий при Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара. Окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в 2020 году.

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У него осталась мать.