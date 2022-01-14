Автомобиль и автобус с пассажирами столкнулись на Днепропетровщине, погиб один человек, - полиция. ФОТО

В результате столкновения автомобиля "ВАЗ 2101" с автобусом "БАЗ" на Днепропетровщине один человек погиб.

Об этом в Facebook сообщает полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 января около 8:30 на автодороге Мелиоративное-Песчанка.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом "БАЗ", который следовал по маршруту № 721. После столкновения произошло возгорание автомобиля и автобуса. Во время аварии в автобусе находились 10 пассажиров и водитель – они не пострадали. В результате аварии на месте происшествия погиб водитель автомобиля "ВАЗ", личность которого устанавливается.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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