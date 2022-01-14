В рамках инициативы "Допомога Схід" COVID-отделение Краматорской городской больницы получило новое оборудование, - Наев. ФОТОрепортаж

В рамках международной стратегической инициативы "Допомога Схід" из Франции в Украину доставили гуманитарный груз медицинского назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

В этот раз груз направлен в отделение Краматорской городской больницы.

"Несмотря на высокий риск заражения, врачи каждый день ставят под удар свое здоровье ради других и продолжают работать в сложных условиях. Поэтому сейчас очень важно поддержать и помочь им в их противостоянии с невидимым врагом", – отметил основатель инициативы "Допомога Схід", командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, благодаря международным партнерам и волонтерам медицинское учреждение обеспечивают всем необходимым для борьбы с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Следует отметить, что гуманитарная помощь состоит из многофункциональных кроватей с ортопедическими матрасами, современного медоборудования, медицинской мебели и одежды.

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"Таким образом, мы облегчаем работу медиков, что в результате ускоряет лечение и реабилитацию больных пациентов", – заметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, что гуманитарный груз доставлен в Украину из Франции при содействии Ассоциации "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" – вице-президент которой госпожа Диана Дольс, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с президентом Леонидом Костюченко и украинского предприятия "Санагро Украина" – директор Александр Скрипка. Координатором инициативы "Допомога Схід" является офицер Командования объединенных сил ВС Украины майор Борис Кутовой.









