На Черниговщине отремонтируют один из самых больших мостов области, - Служба автодорог. ФОТОрепортаж

Около города Сновск Черниговской области отремонтируют мост, который проходит через реку Снов. Это один из самых больших мостов Черниговщины, его длина – 270,5 м.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Железобетонную переправу построили 45 лет, и за это время она стала аварийной. Капитальный ремонт стартовал в прошлом году в рамках программы "Большая стройка".

"На стройплощадку на мосту через Снов возле Сновска регулярно приезжают балковозы. Скоро все 84 балки пролетного строения будут установлены", - анонсировали в автодоре.

Мост возле Сновска является частью трассы Р-83 Славутич - Любеч - Репки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновск - Корюковка - Семеновка - Костобобров - Чайкино - /Н-27/. Ранее его признали аварийным: там разрушились бетонные части переправы и образовались трещины на несущих конструкциях.

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"Дорога Р-83 обеспечивает связь между рядом административных центров Черниговской области. Здесь двигается транспорт аграрных и лесозаготовительных предприятий, международный транзит, легковые авто, пассажирские и школьные автобусы. Мост играет важную роль в туристической сфере Черниговщины. Река Снов - летом одно из наиболее популярных мест отдыха в Черниговской области", - рассказали в Службе автодорог.

Капитальный ремонт моста включает: ремонт промежуточных и крайних опор, монтаж пролетного строения, устройство мостового полотна, слоя гидроизоляции, деформационных швов, асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, системы водоотвода, освещение, ремонт подходов к мосту.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" за следующие 2 года восстановят и построят 810 мостов и мостовых переходов, в том числе новый мост в Кременчуге через Днепр и в Ямполе на границе с Молдовой.

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