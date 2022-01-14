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На Черниговщине отремонтируют один из самых больших мостов области, - Служба автодорог. ФОТОрепортаж

Около города Сновск Черниговской области отремонтируют мост, который проходит через реку Снов. Это один из самых больших мостов Черниговщины, его длина – 270,5 м.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Железобетонную переправу построили 45 лет, и за это время она стала аварийной. Капитальный ремонт стартовал в прошлом году в рамках программы "Большая стройка".

"На стройплощадку на мосту через Снов возле Сновска регулярно приезжают балковозы. Скоро все 84 балки пролетного строения будут установлены", - анонсировали в автодоре.

Мост возле Сновска является частью трассы Р-83 Славутич - Любеч - Репки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновск - Корюковка - Семеновка - Костобобров - Чайкино - /Н-27/. Ранее его признали аварийным: там разрушились бетонные части переправы и образовались трещины на несущих конструкциях.

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"Дорога Р-83 обеспечивает связь между рядом административных центров Черниговской области. Здесь двигается транспорт аграрных и лесозаготовительных предприятий, международный транзит, легковые авто, пассажирские и школьные автобусы. Мост играет важную роль в туристической сфере Черниговщины. Река Снов - летом одно из наиболее популярных мест отдыха в Черниговской области", - рассказали в Службе автодорог.

Капитальный ремонт моста включает: ремонт промежуточных и крайних опор, монтаж пролетного строения, устройство мостового полотна, слоя гидроизоляции, деформационных швов, асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, системы водоотвода, освещение, ремонт подходов к мосту.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" за следующие 2 года восстановят и построят 810 мостов и мостовых переходов, в том числе новый мост в Кременчуге через Днепр и в Ямполе на границе с Молдовой.

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На Черниговщине отремонтируют один из самых больших мостов области, - Служба автодорог 01
На Черниговщине отремонтируют один из самых больших мостов области, - Служба автодорог 02
На Черниговщине отремонтируют один из самых больших мостов области, - Служба автодорог 03
На Черниговщине отремонтируют один из самых больших мостов области, - Служба автодорог 04

Автор: 

мост (1028) Черниговщина (1485) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+5
Может это и параноя, но почему не ремонтируются дороги и мосты на западе Украины так как на северовостоке и юго востоке?
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14.01.2022 15:20
+4
Це щоб рашці краще було до Києва на танках їхати... потрібні нові мости, щоб танк тримали.
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14.01.2022 15:48
+1
там їх і його електорат...
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14.01.2022 18:05
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О це діло
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14.01.2022 15:15 Ответить
міст у чайкине потребував ремонту ще з часів леоніда даниловича...але той так отерігався підозр у корупції...
а ці нічого не бояться
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14.01.2022 18:04 Ответить
Может это и параноя, но почему не ремонтируются дороги и мосты на западе Украины так как на северовостоке и юго востоке?
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14.01.2022 15:20 Ответить
Це щоб рашці краще було до Києва на танках їхати... потрібні нові мости, щоб танк тримали.
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14.01.2022 15:48 Ответить
там їх і його електорат...
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14.01.2022 18:05 Ответить
По той же причине, по которой за весь год не заказали топлива для армии. Совсем. Его осталось 17% от норм мирного времени
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14.01.2022 19:40 Ответить
От коли відремонтують, тоді і " рапортувати" будете.. А поки це лише "призывы, обещания, болтовня"....
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14.01.2022 15:21 Ответить
1 км майбутньої траси "Великого крадівництва" коштуватиме 300 млн грн або $11,2 млн.за нинішнім курсом, що дорожче, ніж у США, Канаді та Німеччині.
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14.01.2022 19:39 Ответить
Дайте повні характеристики доріг у нас і в зазначених країнах.
Бурдюрний камінь, пішохідна частина, рядовість...не кажучи уже про шари та покриття - це все різні гроші
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14.01.2022 20:32 Ответить
 
 