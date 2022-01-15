РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11653 посетителя онлайн
Новости Фото ДТП
60 581 238

Жена украинского футболиста Данченко погибла в аварии в Одессе. ФОТО

В Одессе 14 января на Киевской трассе произошло масштабное ДТП, в котором погибла 27-летняя жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Telegraf, ссылаясь на закрытый Telegram-канал "Одесса INFO".

По информации канала, Данченко была в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку KIA, затем в эвакуатор, а после этого влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру. По предварительной информации, она была за рулем.

Смерть Данченко подтвердили в греческом клубе АЭК, за который играл мужчина погибшей. В клубе выразили соболезнования футболисту.

Об этой аварии написала и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве сообщили, что тело погибшей зажало в салоне автомобиля – спасателям пришлось разрезать машину.

Жена украинского футболиста Данченко погибла в аварии в Одессе 01
Жена украинского футболиста Данченко погибла в аварии в Одессе 02
Жена украинского футболиста Данченко погибла в аварии в Одессе 03
Жена украинского футболиста Данченко погибла в аварии в Одессе 04

ДТП (7678) Одесса (7898) футболист (169)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+85
Как красиво описали. Из преступницы сделали жертву. Еще и соболезнования выразили, А ниче что она судя по машине очень низко летела что чуть угробила еще две машины и только случайно не убила других людей
показать весь комментарий
15.01.2022 02:09
+46
Також Киев INFO зазначили, що вона регулярно хвалилась у своїх соціальних мережах порушеннями ПДР.

Її сторіс в інсті: по місту 90-100, де максимальна швидкість 50-60. А за містом 150 + і в додаток зйомка паралельно.
Якщо вона в цьому ДТП нікого не вбила і те добре.
показать весь комментарий
15.01.2022 04:29
+44
Скажи мені будь ласка - яка різниця між загибеллю людини від рук співгромадянина що порушив ПДР і смертю від рук кацапа що стріляє з гармати по українському селу? А те що вона загинула - її власна вина Мені жаль було чоловіка що втопився рік тому - рятуючи сина виштовхнув його на лід а сам вибраться не зміг Мені жаль пожежника який гасив пожежу і провалився всередину будинку сильно обгорів і помер від опіків А що хорошого робила вона їздячи з перевищенням швидкості? Чоловіковими заробітками вихвалялася і "бикувала" показуючи що вона "плювала" на суспільство і закони ним вироблені щоб зберігать життя людей ?
"Людяність" тут ні при чому!
показать весь комментарий
15.01.2022 09:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Отлеталась дура. Теперь точно никого уже не собьёт на дороге на смерть.
показать весь комментарий
15.01.2022 11:20 Ответить
Я снимаю с машины пожилую резину ещё в ноябре и ставлю зимнюю, но и зимняя резина даже с шипами не даёт никаких прав гонять зимой!
показать весь комментарий
15.01.2022 11:27 Ответить
А зимняя резина тока тормозит, шобы так гонять, ще й завивае, если так пытаться гонять. Кста , я раз в три года меняю резину на новую, невзирая на состояние старой. Перестали стрелять колеса(один раз переднее левое, второй - правое заднее), бо за три года езды какой нить корд а уже не тот, как и гвоздей сидит внутри, минимум один. На малейшей кочке может быть - БУМ, мало не покажется.
показать весь комментарий
15.01.2022 11:37 Ответить
шипи лише на льду та у сніговій каші дають маленьку перевагу - десь +10..20 км/год керованості авто, а на асфальті вони гальмують як корова на льду
показать весь комментарий
15.01.2022 14:54 Ответить
одно меня всегда гнетет - даже соблюдая все правила и нормы... а какая-то п*дла , летя под наркотой или алкоголем, на своем болиде перечеркнет чью-то жизнь одной секундой... одной секундой!!! не зависящей от порядочного и дисциплинированного человека - это так не справедливо!!!
показать весь комментарий
15.01.2022 11:38 Ответить
сейчас в европе и кацапии модно не иметь авто.Дескать, удел плебса.
показать весь комментарий
15.01.2022 11:52 Ответить
Дык, и я же об этом говорю. Пустили кацапы эмансипационно , Терешкову в космос слетать, на свою голову.Теперь гендерно не тока мужики тупо могут детородный орган сломать. Мое мнение: прежде чем сделать допуск к обучению езде на авто , нужно заставить скласты испыт на IQ. тУПЫМ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ НЕ ДАВАТЬ ПРАВА, бо ты сам же от таких и постраждаеш..
показать весь комментарий
15.01.2022 12:02 Ответить
надо просто перестать продавать легковые автомобили, мир к этому придёт. Развивать сети общественного транспорта. Основная проблема гужевого транспорта была это огромные количества навоза на улицах городов. Лошади канули в лету, канут и легковые автомобили.
показать весь комментарий
15.01.2022 12:10 Ответить
Хочу сказать , шо на каазлабаде, в этом плане, не все так сумеречно: в сравнении с 1913-ым годом, доля общественного транспорта возросла на порядки и дело здесь не в заносчивости... Видел картинку такого общественного транспорта - на каком-то европейском роис аэродроме пошарпаные каравансараи с авиапассажирами тягают тракторы Т-150.
показать весь комментарий
15.01.2022 12:24 Ответить
ЗЫ... Всем известно, шо Т-150 в советское время выпускал тока харьковский тракторный завод.
показать весь комментарий
15.01.2022 12:26 Ответить
дело в том что если нет потока лишних и ненужных легковушек, троллейбус развивает приличную скорость, у нас были приколисты на маршруте, когда ещё в совке не было потока машин, гоняли как шумахеры, на транваях то же было тётки прикалывались, пугали народ, пыль столбом..Сейчас улицы забиты хламом, ездить на городском транспорте невозможно..
показать весь комментарий
15.01.2022 12:48 Ответить
во-во! точно! пора переходить на вертолеты, а то уже ни проехать без пробок, ни припарковавться ближе 0,5 км от нужного места!
показать весь комментарий
16.01.2022 00:15 Ответить
Там не тест на "Ай-кью" робить треба - придурки з трьома вищими освітами можуть і не ТАКЕ витворять! Там звичайного "детектора брехні" досить: знайомий психолог казав - так уже на Заході перевіряють людей що йдуть кандидатами для роботи в "умовах підвищеної небезпеки" - тілоохоронців, льотчиків , пожежників Підбирається програма і відеосюжети з відповідними зйомками характерних робочих ситуацій І "прокручують" кандидату , перевіряючи його реакції Називається "тест на психостійкість" І якщо детектор показує надлишкову "емоційність", захопленість аварійною ситуацією" - людину відбраковують!
показать весь комментарий
15.01.2022 13:01 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 11:35 Ответить
Смерть завжди погано
показать весь комментарий
15.01.2022 11:37 Ответить
это другое..это очищение....
показать весь комментарий
15.01.2022 13:06 Ответить


Типичная безмозглая мукла
показать весь комментарий
15.01.2022 11:39 Ответить
-1 тп защиканка
показать весь комментарий
15.01.2022 12:06 Ответить
Вангую, она втыккала в инстаграм перед ДТП.
показать весь комментарий
15.01.2022 11:42 Ответить
А хто такий цей куйболіст - хтось чув про ньго до того як його кобила розпістячилась ?
З.І. пропіарила чоловіка тепер точно в Барселону заберуть...
показать весь комментарий
15.01.2022 11:47 Ответить
чому я навідь не дивуюся?
показать весь комментарий
15.01.2022 11:59 Ответить
абще пох а кто такой футболист поясните или гуглить в гуголе??
показать весь комментарий
15.01.2022 12:05 Ответить
очередной лошок кривоногий -пока он играет в Греции -жена в Украине по клубам плятует...
показать весь комментарий
15.01.2022 12:42 Ответить
кривоногий..яж уписявся и лужу надул под стол от улыбки треснула щека))
показать весь комментарий
15.01.2022 14:41 Ответить
Ватное дерьмо, как выяснилось. Это всё, что надо знать.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:00 Ответить
Самое печальное, что это ***банная власть ничего не делает для того, чтобы эти "убийцы за рулем" не появлялись на наших улицах и дорогах. И в большинстве случаев охраняют их от тюрьмы и пожизненного лишения прав.
Это их государство и их власть. Вот только они ошибаются, что они еще и хозяева Жизни - Жизнь их мочит по собственному списку, когда государство и мы их боимся пальцем тронуть...
показать весь комментарий
15.01.2022 12:26 Ответить
В сети свидетели пишут что она летела больше 120 если не больше.
показать весь комментарий
15.01.2022 12:37 Ответить
ну и хрен с ней..главное что никого не убила больше..
показать весь комментарий
15.01.2022 13:05 Ответить
дя. от такім гімном наша земля дійсно бОгата
показать весь комментарий
15.01.2022 17:48 Ответить
На якомусь фото бачив розбиту торпедо з спідометром і стрілкою чи то 180 чи то 150 вже точно не згадаю. На відео з камер чуваки які його дивляться реагують нецензурно коли бачать як два авто на шаленій швидкості мчать містом нагадуючи гонки. Все крім розбитого спідометра є в мережі
показать весь комментарий
15.01.2022 16:58 Ответить
Как атеист и цинник могу сказать что в этой новости ест и положительные моменты. Очередная цоцка на дорогой тачке не забрала ничей жизни.
показать весь комментарий
15.01.2022 12:48 Ответить
летала быстро ..но недолго..слава богу что никого не потянула за собой...
показать весь комментарий
15.01.2022 13:04 Ответить
Она шо в багажнике ехала, что пришлось разрезать? Там же передок полностью целый, сиденье водителя целое, водительская дверь открывается если бы была пристегнута, то осталась жива. Автомобиль выполнил задумки инженеров, просто курица была за рулем
показать весь комментарий
15.01.2022 13:46 Ответить
Ці граки у футбола не приносять жодної к о р и с т і ні країні, ні народу.
Ці граки у футбола не несуть жодної в і д п о в і д а л ь н о с т і за свою країну, народ.
Воїн на передовій (ровесник цього грака...), хірург міста і району вдень вночі за операційним столом, вчитель школи з дітками в холодному класі, водій автобуса, механік локомотива, капітан корабля, фермер, що дає нам хліб ... - ось наші з і р к и незгасні. Ось про кого треба повідомляти на всю країну і плакати, коли такі люди покидають нас.
А не про всяку пиз.оту, котра копає м"яча за кордоном за мільйони і їх розбещених самиць, котрі не признають і не бачать нічого, крім бабла і не мають гальмів ні в голові, ні в машині...
Знайшли "новину",бл....
показать весь комментарий
15.01.2022 14:29 Ответить
хороша была...корабельна сасна)
показать весь комментарий
15.01.2022 15:39 Ответить
природній відбір ін екшен
показать весь комментарий
15.01.2022 17:47 Ответить
а кто такой футболист Данченко, чтобы я оплакивал смерть его самки?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:18 Ответить
Страница 3 из 3
 
 