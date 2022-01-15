Жена украинского футболиста Данченко погибла в аварии в Одессе. ФОТО

В Одессе 14 января на Киевской трассе произошло масштабное ДТП, в котором погибла 27-летняя жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Telegraf, ссылаясь на закрытый Telegram-канал "Одесса INFO".

По информации канала, Данченко была в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку KIA, затем в эвакуатор, а после этого влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру. По предварительной информации, она была за рулем.

Смерть Данченко подтвердили в греческом клубе АЭК, за который играл мужчина погибшей. В клубе выразили соболезнования футболисту.

Об этой аварии написала и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве сообщили, что тело погибшей зажало в салоне автомобиля – спасателям пришлось разрезать машину.







